Χανιά:Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού της 83ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης

1. Από τις 8 το πρωί της Παρασκευής 24 Μαΐου 2024 μέχρι το βράδυ της Κυριακής 26 Μαΐου 2024 ορίζεται σημαιοστολισμός των καταστημάτων, των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, των Τραπεζών, καθώς και των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Σούδας.

2. Επίκαιρες Εορταστικές Εκδηλώσεις στα Σχολεία, τις δύο (2) τελευταίες διδακτικές ώρες της Παρασκευής 24 Μαΐου 2024, σύμφωνα με πάγια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β’ ΕΙΔΙΚΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2024

 10:30 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΩΡΙΩΝ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Καντάνου-Σελίνου κ. Αντώνη Περράκη

 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Φλωρίων κ. Γεώργιο

Γεωργιλάκη

 Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από τον Ιστορικό των Μαθηματικών κ. Ευτύχη Παπαδοπετράκη

 Παραδοσιακό κέρασμα από το Δήμο Καντάνου-Σελίνου και τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο

Φλωρίων

Διοργάνωση: Δήμος Καντάνου-Σελίνου, Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Φλωρίων

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2024

 11:00 – ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ – ΕΠΙΔΕΙΞΗ RED ARROWS

Επίδειξη των Red Arrows, Ακροβατικού Αεροπορικού Σμήνους της RAF

 11:30 – ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΟ «ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Σφακίων κ. Ιωάννη Ζερβό

 Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ασκύφου κα Εύη Πινακούδη

 Χορός από τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο «Τα Σφακιά»

 Παραδοσιακό κέρασμα από το Δήμο Σφακίων

Διοργάνωση: Δήμος Σφακίων

19:30 – ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΩΝ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κισάμου «Ειρηναίος Γαλανάκης»

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Κισσάμου κ. Γιώργο Μυλωνάκη

 Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από τον εκπαιδευτικό κ Χαχλάκη Γιώργο

 Ριζίτικο τραγούδι από τον Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσσαμος»

Διοργάνωση: Δήμος Κισσάμου

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2024

 19:00 – ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΊΔΡΥΜΑ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»

Εκδήλωση Μνήμης για τις μάχες Στύλου και Μπαμπαλή (28 Μαΐου 1941)

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Εθνικός Ύμνος

 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία», Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνό

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αποκορώνου κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη

 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου κ. Ιωάννη Γαρεδάκη

 Ομιλία για τη Μάχη της Κρήτης και την Αντίσταση

 Παραδοσιακό κέρασμα από το Δήμο Αποκορώνου

Διοργάνωση: Δήμος Αποκορώνου, Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία», Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2024

 11:00 – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

 Ομιλία από τον Διοικητή της 5ης A/M ΤΑΞ «V Μεραρχίας Κρητών» Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστάκη

Διοργάνωση: 5η A/M ΤΑΞ «V Μεραρχία Κρητών», Δήμος Πλατανιά

 18:30 – ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

 Ομιλία για τα γεγονότα από τους μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Χανίων

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2024

 11:00 – ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΙΡΚΑ

 Επίσημη έπαρση Σημαιών

 Εθνικοί Ύμνοι

Διοργάνωση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Δήμος Χανίων

Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Παρουσίαση νέων εκθεμάτων Μάχης Κρήτης

Διοργάνωση: Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

 13:30 – 42η ΟΔΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΩΝ (ANZAC) εις Μνήμην της 27ης Μαΐου 1941

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικοί Ύμνοι

 Χαιρετισμός και ομιλία από τον Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

 Χαιρετισμοί από Εκπροσώπους των Επίσημων Αρχών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσικαλαριών, Αυστραλιανή Επιτροπή Μνημείου ANZAC

 18:30 – ΓΑΛΑΤΑΣ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΩΝ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικοί Ύμνοι

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

 Χαιρετισμοί από Εκπροσώπους Επίσημων Αρχών της Νέας Ζηλανδίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2024

 11:00 – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΕΡΙΤΗ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικοί Ύμνοι

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

 Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από τον Δικηγόρο και Πρόεδρο ΔΕΥΑΒΑ

κ. Ευτύχη Μαυρογένη,

Διοργάνωση: Δήμος Πλατανιά

 13:00 – ΑΓΥΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ «ΓΟΛΓΟΘΑ»

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

 Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

 18:30 – ΣΟΥΔΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

Διοργάνωση: Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2024

 11:00 – ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

07:00 – 10:00 Θεία Λειτουργία

Μνημόσυνο Πεσόντων και Αναιρεθέντων της Μάχης της Κρήτης

11:00 Επίσημη Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη

Κυδωνίας & Αποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνού

Διοργάνωση: Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου, Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων

 11:30 – ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Αντιπροσωπεία Παραδοσιακών Συλλόγων του Δήμου Χανίων θα παρελάσουν στο Λιμάνι των Χανίων με αφετηρία την Πλατεία Τάλω και τερματισμό το Νεώριο Μόρο

Με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

 13:30 – ΜΑΛΕΜΕ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

Διοργάνωση: Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα

 18:30 – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΛΕΜΕ – ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ – Μνημείο Μάχης Κρήτης

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικοί Ύμνοι

Β’ ΜΕΡΟΣ

 Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νικόλαο Καλογερή

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

 Ομιλία από τον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

 Χαιρετισμός Κυβερνητικού Εκπροσώπου

 Ρίψη αλεξιπτωτιστών από την 1η ΜΑΛ

 Αεροπορική επίδειξη Μεμονωμένου Αεροσκάφους F16 από την 115 ΠΜ

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Χανίων, NK-ΑΔΦΧ, 5η Α/Μ ΤΑΞ, 115 ΠΜ, 1η ΜΑΛ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΤΗΣ 83ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ MAXH ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2024 – ΩΡΑ 18:00 – ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ – ΡΑΜΝΗ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για την Εθνική Αντίσταση και την εικονική εκτέλεση γυναικόπαιδων

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Εθνικός Ύμνος

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αποκορώνου κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη

 Ομιλία από τον π. Βουλευτή Χανίων κ. Σήφη Μιχελογιάννη

 Παραδοσιακό κέρασμα από το Δήμο Αποκορώνου

Διοργάνωση: Δήμος Αποκορώνου

 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΙΟΥ 2024 – ΩΡΑ 10:00 – ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

Ομιλία με τίτλο : «Ήταν δυνατόν να αποτραπεί η κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς το 1941;» με ομιλητή τον Αντιστράτηγο και Πολιτικό Μηχανικό κ. Στέφανο Ανδριάνη,

Διοργάνωση: Δήμος Πλατανιά, Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης

 ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΙΟΥ 2024 – ΩΡΑ 20:30 – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ (ΤΕΡΜΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ)

Παράσταση Θεάτρου Σκιών από τον Νίκο Μπλαζάκη με ελεύθερη είσοδο.

Κατοχή στα Χανιά και ο Καραγκιόζης με τον Χατζηαβάτη αρπάζουν ψωμιά από το γερμανικό φορτηγό. Το κυνηγητό και ο φόβος αναγκάζουν τον Καραγκιόζη να κρυφτεί σε ένα μοναστήρι όπου υπάρχει ένας ασύρματος. Ανακαλύπτουν ότι σε χώρο του μοναστηριού το υποβρύχιο Παπανικολής κρύβει εκεί τα πυρομαχικά του. Η συνέχεια επί του μπερντέ.

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2024 – ΩΡΑ 19:00 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Δ.Σ.)

«Λόγος και εικόνα για τη Μάχη της Κρήτης»

Εκδήλωση της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Ν. Χανίων για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, με παρουσίαση σχετικών έργων ποίησης και λογοτεχνικής δημιουργίας, με παράλληλη προβολή ανάλογων διαφανειών και αποσπασμάτων από φιλμ των κρίσιμων ημερών της Μάχης.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Ν. Χανίων. Υπό την αιγίδα Ευρωμεσογειακού Διαπολιτισμικού Κέντρου UNESCO. (είσοδος ελεύθερη)

 ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΙΟΥ 2024 – ΩΡΑ 20:00 – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΣΕΝΑΛΙ

Παρουσίαση βιβλίου “The Battle on 42nd Street” του συγγραφέα Peter Monteath.

Ο Peter Monteath είναι καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Flinders της Αδελαΐδας.

Έχει συγγράψει το βιβλίο POW: Australian Prisoners of War in Hitler’s Reich and Escape Artist: The Incredible Second World War of Johnny Peck. H έρευνά του για αυτό το βιβλίο τον οδήγησε σε αρχεία στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και στη Γερμανία – και στην 42η Οδό.

Το βιβλίο θα προλογίσουν ο ιστορικός ερευνητής κ. Κώστας Μαμαλάκης, και ο εκδότης και ιστορικός συγγραφέας κ. Γιάννης Χρονόπουλος.

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΤΗΣ 83ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ MAXH ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18 και 19 Μαΐου 2024

Τόπος Διεξαγωγής Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, Σκοπευτική Λέσχη Κρήτης

 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ LEVEL 2

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19 Μάϊου 2024

Τόπος Διεξαγωγής: Σκοπευτήριο Σκινέ

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος Χανίων

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – ΚΥΠΕΛΛΟ «ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ»

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2024

Τόπος Διεξαγωγής: Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, Σκοπευτικός Όμιλος Χανίων «Ο ΒΑΡΔΑΣ».

 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ «ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2 και 3 Νοεμβρίου 2024

Τόπος Διεξαγωγής: Άγιοι Απόστολοι

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Καντάνου-Σελίνου, Ποδηλατικός Όμιλος Χανίων «ΤΑΛΩΣ-ANEK LINES»

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ