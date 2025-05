Χανιά:Πρόγραμμα κεντρικών και παράλληλων εκδηλώσεων εορτασμού 84ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

84ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α’ ΓΕΝΙΚΑ

1. Από τις 8 το πρωί της Παρασκευής 23 Μαΐου 2025 μέχρι το βράδυ της Κυριακής 25 Μαΐου 2025, ορίζεται σημαιοστολισμός των καταστημάτων, των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, των Τραπεζών, καθώς και των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Σούδας.

2. Επίκαιρες Εορταστικές Εκδηλώσεις στα Σχολεία, τις δύο (2) τελευταίες διδακτικές ώρες της Παρασκευής 23 Μαΐου 2025, σύμφωνα με πάγια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β’ ΕΙΔΙΚΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΪΟΥ 2025

 10:30 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΗ ΣΟΥΓΙΑ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΙΒΑΔΑ – ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ)

Μνημείο αφιερωμένο στους Σελινιώτες κρατούμενους στα ναζιστικά στρατόπεδα της Αυστρίας (Μάουτχάουζεν)

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος

 Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από τον Πρόεδρο Συλλόγου Επιστημόνων Σελίνου,

κ. Λουκά Μπασιά

 Ριζίτικο τραγούδι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικού Σελίνου «Το Ψηλάφι»

 Παραδοσιακό κέρασμα από το Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Διοργάνωση: Δήμος Καντάνου-Σελίνου, Φορείς Δημοτικής Κοινότητας Σούγιας

ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2025

 11:30 – ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΟ «ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Σφακίων, κ. Ιωάννη Ζερβό

 Ομιλία για τα γεγονότα της εποχής με τίτλο «Η Μάχη της Κρήτης: Χρονικό και Επίκαιρα Ερωτήματα», από τη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Σύγχρονης Ιστορίας Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, κα Καλλιόπη Γερωνυμάκη

 Ποιήματα από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Σφακίων

 Παραδοσιακό κέρασμα από το Δήμο Σφακίων

Διοργάνωση: Δήμος Σφακίων

 19:00 – ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΩΝ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κισάμου «Ειρηναίος Γαλανάκης»

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Κισάμου, κ. Γιώργο Μυλωνάκη

 Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από τον Ιστορικό, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης,

κ. Γιάννη Σκαλιδάκη

 Ριζίτικο τραγούδι από τον Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσσαμος»

Διοργάνωση: Δήμος Κισάμου

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2025

 11:00 – ΑΓΥΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΟ «ΓΟΛΓΟΘΑ»

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

 Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από μαθητές του Γενικού Λυκείου Νέας Κυδωνίας.

 Παραδοσιακά τραγούδια από τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Νέας Κυδωνίας.

 Χοροθεατρικό δρώμενο από τους μαθητές του του Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

 19:00 – ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΊΔΡΥΜΑ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»

Εκδήλωση Μνήμης για τις μάχες Στύλου και Μπαμπαλή (28 Μαΐου 1941)

 Επιμνημόσυνη δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Εθνικός Ύμνος

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη

 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, κ. Ιωάννη Γαρεδάκη

 Ομιλία για τη Μάχη της Κρήτης και την Αντίσταση

 Παραδοσιακό κέρασμα από το Δήμο Αποκορώνου

Διοργάνωση: Δήμος Αποκορώνου, Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία», Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2025

 12:00 – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

 Ομιλία από τον Διοικητή της 5ης A/M ΤΑΞ «V Μεραρχίας Κρητών»,

Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Κωστάκη ΑΔΦΧ

Διοργάνωση: 5η A/M ΤΑΞ «V Μεραρχία Κρητών», Δήμος Πλατανιά



 18:30 – ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

 Παρουσίαση ιστορικών γεγονότων από τους μαθητές Κωνσταντίνο Κατσανδρεδάκη και Μάνο Λαμπράκη της Γ΄ τάξης του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων (υπεύθυνη Καθηγήτρια:

κα Νικητούλα Καπελλάκη)

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Φορείς Νέας Χώρας

 20:00 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ “ΑΝΖΑC: THE GREEK CHAPTER”

Πρώτη δημόσια προβολή στην Κρήτη του ντοκιμαντέρ “Anzac: The Greek Chapter” [«Σώμα Στρατού Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας: το ελληνικό κεφάλαιο»] του Νεοζηλανδού παραγωγού και σκηνοθέτη John Irwin. Πρόκειται για μια 90-λεπτη ταινία βασισμένη σε 130 ώρες συνεντεύξεων, η οποία αφηγείται την ιστορία της γενναίας υπεράσπισης της Ελλάδας από τους Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς στρατιώτες (Anzacs), μετά την εισβολή των Ναζί, τον Απρίλιο του 1941.

Με δικά τους λόγια οι βετεράνοι αφηγούνται τις άγνωστες μέχρι τώρα ιστορίες τους από την υπηρεσία τους στην Ελλάδα και την Κρήτη, τις σκληρές μάχες και τις οδύνες που υπέστησαν και αποκαλύπτουν πώς δημιουργήθηκαν μόνιμοι δεσμοί αγάπης και σεβασμού μεταξύ των Anzacs και των Ελλήνων. Στις 28 Απριλίου, η Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ελλάδα φιλοξένησε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Η ταινία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Saluting Their Service Commemorations Program (πρόγραμμα τιμητικών εκδηλώσεων εις αναγνώριση υπηρεσιών) του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων της Αυστραλιανής Κυβέρνησης και από την Επιτροπή Μνήμης της Καλλίπολης της Λήμνου στη Μελβούρνη.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2025

 11:00 – ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΙΡΚΑ

 Επίσημη έπαρση Σημαιών

 Εθνικοί Ύμνοι

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παρουσίαση νέων εκθεμάτων Μάχης Κρήτης

Διοργάνωση: Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

 13:30 – 42η ΟΔΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΩΝ (ANZAC) εις Μνήμην της 27ης Μαΐου 1941

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικοί Ύμνοι

 Χαιρετισμός και ομιλία από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

 Χαιρετισμοί από Εκπροσώπους των Επίσημων Αρχών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσικαλαριών, Αυστραλιανή Επιτροπή Μνημείου ANZAC

 18:30 – ΓΑΛΑΤΑΣ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΩΝ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικοί Ύμνοι

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

 Χαιρετισμοί από Εκπροσώπους Επίσημων Αρχών της Νέας Ζηλανδίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2025

 10:00 – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΕΡΙΤΗ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Προσκλητήριο Πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικοί Ύμνοι

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

 Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών,

κ. Νικόλαο Καστρινάκη

Διοργάνωση: Δήμος Πλατανιά

 17:00 – ΣΟΥΔΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

 Διέλευση του Ακροβατικού Αεροπορικού Σμήνους RED ARROWS της RAF

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

Διοργάνωση: Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2025

 11:00 – ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

07:00 – 10:00 Θεία Λειτουργία

Μνημόσυνο Πεσόντων και Αναιρεθέντων της Μάχης της Κρήτης

11:00 Επίσημη Δοξολογία

Διοργάνωση: Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου, Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων

 11:30 – ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Αντιπροσωπείες Παραδοσιακών Συλλόγων του Δήμου Χανίων θα παρελάσουν στο Λιμάνι των Χανίων, με αφετηρία την Πλατεία Τάλω και τερματισμό το Νεώριο Μόρο

Με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

 13:30 – ΜΑΛΕΜΕ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

Διοργάνωση: Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα

 18:30 – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΛΕΜΕ – ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ – Μνημείο Μάχης Κρήτης

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Κατάθεση στεφάνων

 Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

 Εθνικοί Ύμνοι

Β’ ΜΕΡΟΣ

 Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Νικόλαο Καλογερή

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

 Ομιλία από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

 Χαιρετισμός Κυβερνητικού Εκπροσώπου

 Ρίψη αλεξιπτωτιστών από την 1ης ΜΚ/Δ

 Αεροπορική επίδειξη Μεμονωμένου Αεροσκάφους F16 από την 115 ΠΜ

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Χανίων, NK-ΑΔΦΧ, 5η Α/Μ ΤΑΞ, 115 ΠΜ, 1ης ΜΚ/Δ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΤΗΣ 84ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΙΟΥ 2025 – 20:00 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Παρουσίαση του βιβλίου «Μαρτυρίες παιδιών για τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή» το οποίο εκδόθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η κα Μαρίνα Αρετάκη, Δρ. Φιλολογίας, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο κ. Κων/νος Φουρναράκης, Προϊστάμενος του Ι.Α.Κ.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το βιβλίο θα δοθεί δωρεάν στους παρευρισκόμενους.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Πνευματικό Κέντρο Χανίων

 ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΙΟΥ 2025 – 20:00 – ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Πρώτη δημόσια προβολή στην Κρήτη του ντοκιμαντέρ «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου» της Βίκη Αρβελάκη

Ντοκιμαντέρ 70 λεπτών παραγωγής 2025, που καταγράφει παράλληλες ιστορίες Εβραίων, Ορθοδόξων και Καθολικών, που έχασαν τη ζωή τους στα ανοιχτά της Κρήτης στις 9 Ιουνίου 1944, μετά τον τορπιλισμό του ατμόπλοιου Τάναϊς, στο οποίο επέβαιναν ως αιχμάλωτοι πολέμου.

Σήμερα, οκτώ δεκαετίες αργότερα, η ταινία αναβιώνει τραγικά ιστορικά γεγονότα μέσα από μια οπτική γωνία αφήγησης που σχετίζεται με την ανάγκη του παρόντος για ειρήνη. Η κοινή μοίρα που είχαν τα θύματα του Τάναϊς, παρότι προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο, τα πάθη και οι συμφορές τους, αποτελούν στοιχεία που ενώνουν τους ανθρώπους διαχρονικά.

Μέσα από την ταινία προκύπτουν ερωτήματα για την ανίχνευση των αιτιών που οδηγούν τις κοινωνίες σε κλιμακώσεις, τη διαχείριση της μνήμης και την ανάγκη μας να σβήσουμε, να διατηρήσουμε ή να «δημιουργήσουμε» μνήμες. Παρουσιάζονται επίσης σπάνια ντοκουμέντα, χάρτες, φωτογραφίες αρχείου και χειρόγραφα, μεταξύ αυτών και το τετράδιο του 1942, του μαθητή Μάρκου Ισχακή, που ήταν ανάμεσα στα θύματα του Τάναϊς.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Βίκη Αρβελάκη, Διεύθυνση φωτογραφίας: Κων/νος Αηδώνης, Εναέριες λήψεις: Γιώργος Στεφανιδάκης, Graphic design: Αλέξης Κουβαριτάκης, Color correction: Μανώλης Κολοκοτρώνης, Sound design: Γιάννης Κατσιφαράκης, Υποτιτλισμός: Μελισσάνθη Γιαννούση, Ιστορικός σύμβουλος: Κωνσταντίνος Μαμαλάκης, Πρωτότυπη μουσική: Tiziano Calabrese, Πρωτότυπο τραγούδι «Μάρκος»:

Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Παραγωγή: Cyclos Film, COSMOTE TV, Co Executive Producer COSMOTE TV: Φαίη Τσιτσιπή, Co Production Supervision COSMOTE TV: Γιώτα Καλαφάτη,

Μετά από την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές της ταινίας.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με το

Κέντρο Πολιτισμού Κρήτης

 ΔΕΥΤΕΡΑ 19 & ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2025 – 17:00 & 18:30 – ΆΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ & ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ

Πρόγραμμα ιστορικών ξεναγήσεων από το Σύλλογο Διατήρησης της Μνήμης της Μάχης της Κρήτης και της Αντίστασης:

Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 – Άγιοι Απόστολοι

 Ώρα συνάντησης: 17:00 για αγγλική ξενάγηση και 18:30 για ελληνική ξενάγηση

 Σημείο συνάντησης: παρκινγκ του συγκροτήματος «Ξένιος Δίας»

 Πρόγραμμα: πεζοπορία γύρω από τα τρία ακρωτήρια των Αγίων Αποστολών και αναφορά στην ιστορία του χώρου από τις Παιδικές Εξοχές το 1939, στη μετατροπή του ως 7ο συμμαχικό νοσοκομείο και ως στρατόπεδο αιχμάλωτων μετά την κατάληψη της Κρήτης ως το 1942, με φωτογραφικό υλικό εποχής

Τετάρτη 21 Μαΐου – Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας

 Ώρα συνάντησης: 17:00 για αγγλική ξενάγηση και 18:30 για ελληνική ξενάγηση

 Σημείο συνάντησης: έξω από την κεντρική είσοδο του Συμμαχικού Νεκροταφείου

 Πρόγραμμα: πεζοπορία γύρω από τα μνήματα και αναφορά στις ιστορίες γι’ αυτούς που έχουν φύγει και στα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης

Ξενάγηση: κ. Γιώργος Τσαμπάς, Ιστορικός, Μέλος του Συλλόγου Διατήρησης της Μνήμης της Μάχης της Κρήτης και της Αντίστασης

Διάρκεια ξενάγησης: 1 ώρα

Δηλώσεις συμμετοχής: Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Χανίων: politismos@chania.gr τηλ. 28213-41613

Διοργάνωση: Σύλλογος Διατήρησης της Μνήμης της Μάχης της Κρήτης και της Αντίστασης

 ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΙΟΥ 2025 – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ “WISH YOU WERE HERE”

Προσκυνηματικό ταξίδι της εθελοντικής ομάδας “Wish You Were Here”

Πεζοπορία 5 ημερών που θα πραγματοποιήσει στην Κρήτη η επταμελή εθελοντική ομάδα από την Αυστραλία με επωνυμία “Wish You Were Here”, από τις 20 έως τις 25 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την 84η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, αλλά και σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του παγκρέατος. Σκοπός τους είναι να τιμήσουν τους στρατιώτες από την Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία που πολέμησαν στην Ελλάδα και την Κρήτη το 1941, και παράλληλα να γνωστοποιήσουν τα συμπτώματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος.

Το πρόγραμμα της αποστολής έχει ως εξής :

Τρίτη 20 Μαΐου 2025 – ώρα 08:00 π.μ.

Τελετή εκκίνησης προσκυνηματικής πεζοπορίας: Μουσείο Αεροδρομίου Μάλεμε, παρουσία αποστολής από την Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα.

Προορισμός: Παλαιό Λιμάνι Χανίων, Πλατεία Σιντριβανιού (ώρα άφιξης ~13:30 – 14:00)

Ώρα εκκίνησης πεζοπορίας : 09:00 π.μ.

Διάρκεια πεζοπορίας: ~5 ώρες

Τετάρτη 21 Μαΐου 2025 – ώρα 07:00 π.μ.

Εκκίνηση πεζοπορίας από την Πλατεία Ελευθερίας (Δικαστήρια) προς Τσικαλαριά κι έπειτα Μαλάξα.

Στάσεις: Μνημείο ANZAC στην 42η οδό Τσικαλαριών όπου θα κατατεθεί στεφάνι

Διάρκεια πεζοπορίας: ~6 ώρες

Πέμπτη 22 Μαΐου 2025 – ώρα 07:00 π.μ.

Εκκίνηση πεζοπορίας από την Μαλάξα προς τις Βρύσες περνώντας από τα χωριά Στύλος, Νέο Χωριό, Άγιοι Πάντες, Μετόχι

Διάρκεια πεζοπορίας: ~5-6 ώρες

Παρασκευή 23 Μαΐου – ώρα 07:30 π.μ.

Εκκίνηση πεζοπορίας από τις Βρύσες προς Ασκύφου περνώντας από το χωριό Εμπρόσνερος Διάρκεια πεζοπορίας: ~6-7 ώρες

Σάββατο 24 Μαΐου 2025 – ώρα 08:00 π.μ.

Εκκίνηση πεζοπορίας από Ασκύφου προς τη Χώρα Σφακίων

Διάρκεια πεζοπορίας: ~5-6 ώρες

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, του Δήμου Χανίων και του Δήμου Πλατανιά

 ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2025 – ΩΡΑ 19:00 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Θεατρική παράσταση από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Κυδωνίας «Μίκης Θεοδωράκης» με θέμα τη Μάχη της Κρήτης. Πρόκειται για διασκευή από τα θεατρικά έργα της Κλεοπάτρας Πρίφτη (Σκηνές από τη Μάχη της Κρήτης) και του Χάρη Μεσαρχάκη (Παράθυρο στον Ήλιο)

Ώρα προσέλευσης: 18:30

Είσοδος δωρεάν.

Διοργάνωση: Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2025 – ΩΡΑ 20:30 – ΚΗΠΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ & ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Αφηγηματική και μουσική παράσταση με θέμα: «Η Κατοχή στα Χανιά και το ρεμπέτικο τραγούδι», η οποία βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες συντοπιτών όπως τις βίωσαν ως παιδιά της Κατοχής και έμειναν χαραγμένες στη μνήμη τους. Οι αφηγήσεις συνοδεύονται από ρεμπέτικα τραγούδια για τους στρατιώτες στο Αλβανικό Μέτωπο, την πείνα της Κατοχής, τους σαλταδόρους, τους μαυραγορίτες και γενικά για την καταχνιά του Πολέμου.

Αφήγηση: Νίκος Μπλαζάκης

Μουσική: Αλέξανδρος Χαλαβάζης (μπουζούκι) και Δημήτρης Βουρλάκης (κιθάρα)

Τραγούδι: Μελίνα Κουφογιαννάκη

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ