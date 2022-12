Χανιά:Σημαντική Διάκριση για Ερευνητικό Πρόγραμμα στο οποίο Συμμετέχει το ΜΑΙΧ: BIOVALUE / Horizon 2020, Πρόγραμμα του μήνα για την ΕΕ

Το ερευνητικό έργο BIOVALUE «Παραγοντικό εργαλείο προσομοίωσης για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στην αγροδιατροφική αλυσίδα από το πιρούνι ως το χωράφι» (Fork-to-farm agent-based simulation tool augmenting BIOdiversity in the agri-food VALUE chain-BIOVALUE) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon2020, ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το «Πρόγραμμα του μήνα για το Νοέμβριο 2022», για την συμβολή που αναμένεται να έχει στην ενίσχυση της αγρο-βιοποικιλότητας.

Το έργο προτείνει την εισαγωγή υποχρησιμοποιούμενων ποικιλιών δημητριακών, οσπρίων και φυλλωδών και φρουτωδών λαχανικών στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων ως μέσο αντιμετώπισης καίριων προβλημάτων που σχετίζονται με την αγρο-βιοποικιλότητα, την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και την κλιματική αλλαγή. Κύριο παραδοτέο του έργου και εργαλείο χάραξης πολιτικών για τη βιοποικιλότητα είναι ένα εργαλείο προσομοίωσης που θα αναλύει την επίδραση διαφόρων συνεπειών, όπως η αυξημένη βιοποικιλότητα, τα σενάρια κλιματικής αλλαγής και η διαθεσιμότητα νερού σε επίπεδο αγροκτήματος, τοπικό, περιφερειακό και ΕΕ.

Στο BIOVALUE που συντονίζεται από το ΑΠΘ με υπεύθυνο τον Ομ. Καθ. του Τμήματος Γεωπονίας και επισκέπτη καθ του ΜΑΙΧ, κ. Κ. Μάττα, συμμετέχουν 17 εταίροι μεταξύ αυτών και το ΜΑΙΧ, που προέρχονται από 12 διαφορετικές χώρες, όπως Νορβηγία, Ουγγαρία, Γαλλία, Κύπρος, Ισπανία, Εσθονία, Γερμανία, Τουρκία, Ιταλία, Γεωργία και Σερβία.

Περισσότερες πληροφορίες: https://cordis.europa.eu/article/id/442615-project-of-the-month-improving-agro-biodiversity-throughout-the-food-chain?fbclid=IwAR0Fgra5aPjy-JWpArYFo4uEMqY3FQdjgsr3_6BLC1wGtngv2T3KdJ0R6Wc

Project of the Month: Improving agro-biodiversity throughout the food chain | News | CORDIS | European Commission