Χανιά:Στη μνήμη της Ζωής Μητσοτάκη εκδήλωση από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ: ΖΩΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Στη μνήμη της Ζωής Μητσοτάκη είναι αφιερωμένη η εκδήλωση που διοργανώνει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» την Τετάρτη 18 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στον αύλειο χώρο του Μεγάρου Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης στη Χαλέπα.

Θα μιλήσουν οι Έλια Βαρδάκη, Δρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ερευνήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα «Ιχνηλατώντας την Iστορία: το συγγραφικό έργο της Ζωής Μητσοτάκη», Στέλλα Στρατιδάκη, Ειδική Γραμματέας Λυκείου Ελληνίδων, Φιλόλογος με θέμα «Μια σχέση ζωής: Ζωή Μητσοτάκη και Λύκειο Ελληνίδων», Αργυρώ Χανιωτάκη-Σμυρλάκη, Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» με θέμα «Οι επιρροές της Φλωρεντίνης Καλούτση στο έργο της Ζωής Μητσοτάκη» και Νικόλαος Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» με θέμα «Η συνεργασία με τη Ζωή». Συντονίζει ο Γιώργος Κουκουράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιδρύματος.

Η εκδήλωση θα κλείσει με το έργο για πιάνο (τέσσερα χέρια) “The Nutcracker Suite” του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (i. Miniature Overture, ii. March, iii. Dance of the Candy Fairy, iv. Russian Dance “Trepak”, v. Chinese Dance, vi. Waltz of the flowers). Στο πιάνο η Αφροδίτη Μητσοτάκη και ο Νίκος Περάκης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα τηρούνται όλοι οι ισχύοντες υγειονομικοί κανόνες. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Με την εκδήλωση αυτή εγκαινιάζεται μια σειρά αφιερωμάτων στη μνήμη σημαντικών προσωπικοτήτων που ήταν πρωτεργάτες και προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Ίδρυμα, με αφορμή την πρόσφατη συμπλήρωση 20 ετών από τη σύστασή του. Προγραμματίζονται επίσης εκδηλώσεις για τους Μητροπολίτη Ειρηναίο Γαλανάκη, Άγγελο Δεληβορριά και Γιώργη Μανουσάκη.