Χανιά:Συναυλία για 2 πιάνα – 8 χέρια από το “Tetrachord Piano Ensemble” από το Φεστιβάλ Κρήτης

Συναυλία για 2 πιάνα – 8 χέρια από το “Tetrachord Piano Ensemble” από το Φεστιβάλ Κρήτης στις 26 Αυγούστου στα Χανιά

Στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Κρήτης», που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, για τρίτη χρονιά φέτος, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, θα παρουσιαστεί μια συναυλία για 2 πιάνα – 8 χέρια από το “Tetrachord Piano Ensemble” στο Ενετικό φρούριο Φιρκά. Η ώρα έναρξης είναι 21:00 και η είσοδος ελεύθερη στους πολίτες.

Θα δούμε ότι τέσσερις πιανίστες σε δύο πιάνα μπορούν να δημιουργήσουν ήχους ορχηστρικών διαστάσεων. Η σονάτα του Σμέτανα είναι ένα από τα ελάχιστα πρωτότυπα ρομαντικά έργα για αυτόν το συνδυασμό. Ο Νεοζηλανδός Πολ Σάρσιτς και ο Πολωνός Μάρεκ Πασιέτσνι πειραματίζονται με περίπλοκα ρυθμικά σχήματα, αξιοποιούν όλα τα πλήκτρα του πιάνου καθώς και ηχοχρώματα που δημιουργούν οι ερμηνευτές στο εσωτερικό του οργάνου. Ο Ρώσος Ρόζενμπλατ και ο Αμερικανός Ουίλμπεργκ εμπνέονται από γνωστές ιαπωνικές μελωδίες (‘Red Dragonfly’, ‘Song of the Seashore’ και ‘Sakura’) και από την όπερα Κάρμεν αντίστοιχα και δημιουργούν συνθέσεις-‘φαντασίες’ γεμάτες χιούμορ, θεατρικότητα, δεξιοτεχνία και αντιθέσεις. Φαντασία είναι και η 1η Σουίτα του Ραχμάνινοφ, αφιερωμένη στον Τσαικόφσκι, την οποία ο συνθέτης εμπνεύστηκε από τέσσερα ρωσικά ποιήματα.

Tetrachord Piano Ensemble:

Μιχάλης Αγγελάκης , Δημήτρης Καρύδης, Πέτρος Μόσχος, Νίκος Σταυλάς

Το Tetrachord Piano Ensemble έχει εμφανιστεί σε αίθουσες του Λονδίνου, όπως το St. John’s Smith Square, Emma Cons Hall, Holst Room, στο Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και έχει ηχογραφήσει για το πρόγραμμα In Tune στο BBC.

Πρόγραμμα

Bedrich Smetana, Sonata in E minor for 2 pianos, 8 hands

Paul Sarcich, Όthisis for 2 pianos, 8 hands

Marek Pasieczny, Polish Suite for 2 pianos, 8 hands

III. Berceuse

VI. Mazurka

Alexander Rosenblatt, Fantasy on Japanese Themes

Διάλειμμα

Rachmaninoff, Suite no.1, op.5 (Fantaisie-tableaux) for 2 pianos

I. Barcarolle

II. La nuit… l’amour

III. Les larmes

IV. Pâques

Mark Wilberg, Fantasy on themes from Bizet’s Carmen for 2 pianos, 8 hands