Χανιά:«Το Μουσείο Μπενάκη έρχεται στο Κ.Α.Μ.»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου παρουσιάζει το έργο του ακαδημαϊκού, διακεκριμένου αρχιτέκτονα, Νίκου Βαλσαμάκη. Η έκθεση με τίτλο Νίκος Βαλσαμάκης, Αρχιτέκτων φιλοξενείται από την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Η έκθεση-αφιέρωμα στο έργο του αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 το 2007. Περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα από την αρχή της επαγγελματικής του διαδρομής, μιας διαδρομής που σημάδεψε το αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι του τόπου μέχρι σήμερα, και εντάσσεται στο πλαίσιο του εκθεσιακού προγράμματος της συνεργασίας των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη και του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου-Κ.Α.Μ. με τίτλο «Το Μουσείο Μπενάκη έρχεται στο Κ.Α.Μ.».

Ο Νίκος Βαλσαμάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1924 και σπούδασε αρχιτεκτονική στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου απ’ όπου αποφοίτησε το 1953. Έκτοτε διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών, στο οποίο εργάζεται αδιάκοπα έως σήμερα με ολιγομελή ομάδα συνεργατών, ώστε να μπορεί να ελέγχει πλήρως κάθε μελέτη.

Γρήγορα καθιερώθηκε στη σύγχρονη αρχιτεκτονική με τους απλούς γεωμετρικούς όγκους του και παρέμεινε στην πρωτοπορία υπηρετώντας τις αρχές του για την αναζήτηση της ομορφιάς και της λειτουργικότητας προσαρμοσμένες κάθε φορά στο θέμα, τον τόπο και το περιβάλλον.

Στα κτήριά του τα ενταγμένα στο κλίμα και το φως της Ελλάδας, το ύπαιθρο συνδιαλέγεται με τον εσωτερικό χώρο ακολουθώντας τις αρχές που διέπουν την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και τη λαϊκή μας παράδοση. Το πλούσιο συνθετικό του έργο, αριθμεί πάνω από τριακόσιες εφαρμοσμένες συνθέσεις, και περιλαμβάνει: κτήρια δημόσιας χρήσης, κατοικίες, τουριστικά συγκροτήματα και ξενοδοχεία.

Πολλά από τα έργα του όπως η πολυκατοικία της οδού Σεμιτέλου, οι κατοικίες της Αναβύσσου, τα ξενοδοχεία «Αμαλία» κ.ά., αποτελούν ορόσημα για την ανανέωση και την εξέλιξη της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Η προσωπική του κατοικία στη Φιλοθέη είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονήματα της Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα και επιλέχθηκε για να κοσμήσει το εξώφυλλο του βιβλίου «Εκατό κατοικίες εκατό Ευρωπαίων αρχιτεκτόνων του 20ου αιώνα», (“One hundred Houses for one Hundred European Architects for the 20th century”), ανάμεσα από τις κατοικίες των Alvar Aalto,Le Corbusier, Charles Rennie Mackintosh, Otto Wagner.

Η έκθεση έχει εμπλουτιστεί με επιλεγμένα έργα από το 2007 μέχρι και σήμερα. Την έκθεση συνοδεύει η προβολή οπτικού υλικού με το σύνολο του έργου του Νίκου Βαλσαμάκη, καθώς και μακέτες από έργα του.

Επίσης θα διοργανωθεί ημέρα διαλέξεων σχετικά με το έργο του μεγάλου αυτού αρχιτέκτονα με ομιλητές την κα Αμαλία Κωτσάκη, Δρ. Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης και τον κ. Ηλία Κωνσταντόπουλο, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών στις 25/02/2022, καθώς και ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό.

Η σύλληψη και ο σχεδιασμός της έκθεσης, καθώς και η επιλογή των έργων που παρουσιάζονται έχουν γίνει από τον ίδιο τον Νίκο Βαλσαμάκη. Την επιμέλεια της μεταφοράς της έκθεσης στα Χανιά και της προσαρμογής της στο χώρο του Μεγάλου Αρσεναλιού έχουν αναλάβει οι αρχιτέκτονες Γιώργος Δασκαλάκης και Ξανθή Μπαλαδήμα, μέλη του αρχιτεκτονικού γραφείου Ixnos Architects, σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Επιτροπή της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (Λευτέρης Βεργεράκης, Βαλίνα Γεροπάντα, Γιώργος Καλλιγέρης, Ζαχαρίας Πιστόπουλος, Δημήτρης Τσακαλάκης).

Διάρκεια Έκθεσης: 18 Φεβρουαρίου 2022- 14 Μαρτίου 2022

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή 9.00-15.00 και 18.00-21.00

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.