Το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, που απλώνεται από το κέντρο της πόλης έως τις περιαστικές περιοχές και την ενδοχώρα, υποδέχεται ο Δήμος Χανίων την εορταστική περίοδο 2026-2027.

Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια, χριστουγεννιάτικες αγορές και παιδικές δράσεις συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, με στόχο να γεμίσουν τα Χανιά με φως, χαρά και όμορφες στιγμές για όλους.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, σε Συνέντευξη Τύπου από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Γιάννη Γιαννακάκη, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, Νεκτάριο Ψαρουδάκη, τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος,

Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλη Τσουπάκη, τον Αντιδήμαρχο Σχολικής Μέριμνας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βιβλιοθηκών και ΚΔΑΠ, Ζαχάρη Μαυριδάκη, και την ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Χανίων σε θέματα Παιδείας, Άννα Νεμπαυλάκη.

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Ενετικό Λιμάνι, παρουσία της Φιλαρμονικής του Δήμου, της Παιδικής και Εφηβικής Χορωδίας και του καλλιτέχνη, Πάνου Μουζουράκη.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, χαρακτήρισε τα Χριστούγεννα ευκαιρία συνάντησης, επικοινωνίας και ουσιαστικής σύνδεσης των ανθρώπων, επισημαίνοντας: «Για μια χρονιά ακόμη, τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε τη μαγεία, να μοιραστούμε το όνειρο και, κυρίως, να βρούμε χρόνο και ευκαιρίες να βρεθούμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λειτουργία των πολιτιστικών χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, με εργαστήρια και μουσικές, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η αλλαγή του χρόνου επιστρέφει στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, ενώ στις δράσεις της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται το Sleepover στις 2 Ιανουαρίου στο Μεγάλο Αρσενάλι και η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών μία εβδομάδα αργότερα.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, παρουσίασε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό, ο οποίος ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, με νέες διακοσμητικές παρεμβάσεις στις εισόδους, στους κεντρικούς δρόμους και στις πλατείες της πόλης.

Ξεχωριστή θέση έχει το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο στην πλατεία 1866, που θα λειτουργήσει από τις 11 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου 2027, με 15 κιόσκια χριστουγεννιάτικης αγοράς, 5 κιόσκια εθελοντικών συλλόγων και καθημερινές δράσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την Τρίτη 24/11/2026 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων ή στο dimos@chania.gr . Στις 4 Δεκεμβρίου, στον αύλειο χώρο της

Δημοτικής Αγοράς, θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά μεγάλη ξύλινη φάτνη και πρόσθετος χριστουγεννιάτικος διάκοσμος.

Στην ενδοχώρα, για τέταρτη χρονιά, ο Δήμος Χανίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπων διοργανώνουν στις 5 και 6 Δεκεμβρίου τη χριστουγεννιάτικη γιορτή στους Κάμπους Κεραμιών «Χριστούγεννα στους πρόποδες των Λευκών Ορέων»

με δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδι για όλη την οικογένεια. Επιπλέον, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, στις 12:00, η δράση «Santa Gang» καλεί τα παιδιά στην πλατεία Γιαλί Τζαμί, σε μια αποστολή για τη διάσωση του Άγιου Βασίλη.

Ο κ. Ψαρουδάκης υπογράμμισε τη συμβολή των τοπικών κοινοτήτων, των πολιτιστικών συλλόγων και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων στη δημιουργία εορταστικών εκδηλώσεων σε κάθε γειτονιά και χωριό.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, αναφέρθηκε στις εποχιακές φυτεύσεις, που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη και στις περιαστικές περιοχές, καθώς και στη μέριμνα των υπηρεσιών για την καθαριότητα όλων των χώρων διεξαγωγής των εκδηλώσεων, ώστε η εορταστική περίοδος να συνοδευτεί από μια όμορφη και καθαρή εικόνα σε ολόκληρο τον Δήμο.

Ο Αντιδήμαρχος Σχολικής Μέριμνας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βιβλιοθηκών και ΚΔΑΠ, Ζαχάρης Μαυριδάκης, παρουσίασε τις χριστουγεννιάτικες δράσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με επίκεντρο το βιβλίο, το θέατρο και τη δημιουργική έκφραση:

• 2 Δεκεμβρίου, 19:00 – Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Παρουσίαση του βιβλίου «Γράμματα στον Άγιο Βασίλη» της Δρ. Σοφίας Νικολιδάκη, Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

• 19 Δεκεμβρίου, 11:30 – Παιδική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου: Θεατρικό εργαστήρι «Η μαγική γραφομηχανή και ο γιορτινός χορός των γραμμάτων», με τη Μαριαλίσια Βαλενζουέλα.

• 29 Δεκεμβρίου, 11:00 – Παιδική Βιβλιοθήκη Σούδας: Επανάληψη του ίδιου θεατρικού εργαστηρίου.

• 30 Δεκεμβρίου, 19:30 – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Α.Μ.): Θεατρική παράσταση «Χριστούγεννα σε πΑΝικό!» από τη θεατρική ομάδα του Κέντρου Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων.

Η ειδική συνεργάτις του Δημάρχου Χανίων σε θέματα Παιδείας, Άννα Νεμπαυλάκη, παρουσίασε τις δράσεις «Τα Χριστούγεννα στα Χανιά, με δώρα ξεχωριστά», οι οποίες φέτος έχουν ως κεντρική θεματική την τέχνη ως πράξη φροντίδας για τον εαυτό μας, τον συνάνθρωπο,

τα ζώα και τον κοινό μας χώρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 42 θεατρικές παραστάσεις από τις 7 έως τις 22 Δεκεμβρίου σε Νηπιαγωγεία και δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με τις παραγωγές «Ο γιατρός της ζωής» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και «Παίζουμε τέχνη» της Θεατρικής Εταιρείας Πέρα Χώρα.

Παράλληλα, στο Δημαρχείο Χανίων θα πραγματοποιηθούν δημιουργικά εργαστήρια για περισσότερα από 400 παιδιά Δημοτικού, με τρεις θεματικούς κύκλους: «Με αφορμή έναν κύκλο», «Με αφορμή ένα τετράγωνο» και «Γράμματα στον Άη Βασίλη».

Για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων διοργανώνεται η μαθητική εικαστική έκθεση «Το όνειρό μου για το 2027. Αν η φροντίδα γινόταν ζωγραφιά», με έργα που θα αποτυπώνουν τις προσδοκίες των εφήβων για μια νέα χρονιά με περισσότερη αγάπη, αλληλεγγύη και φροντίδα.

Η παράδοση των έργων από τους εκπαιδευτικούς θα γίνεται έως τις 23 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο. Όπως ανέφερε η κα. Νεμπαυλάκη, «η τέχνη ανοίγει χώρο στη φροντίδα, στη συνεργασία και στην αισιοδοξία της νέας γενιάς».

Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα, τις ημερομηνίες, τους χώρους διεξαγωγής και τυχόν αλλαγές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται:

• Την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων: www.chania.gr

• Την ιστοσελίδα Πολιτισμού: www.chania-culture.gr

• Τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Χανίων.