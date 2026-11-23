Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, Μονής Καρδιωτίσσης 56, ισόγειο).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026, (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης έτους 2025 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Κ.)

1.2 Έγκριση σκοπιμότητας αγοράς Ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εντός των τειχών της πόλης του Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Κ.)

1.3 Ψήφιση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητές ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.4 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2026 οικονομικού έτους 2026 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητές ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.5 Έγκριση Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2027, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής.

– (εισηγητές η κ. Γωγώ Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Π.Κ. και ο κ. Λεωνίδας Τερζής, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού Π.Κ.)

1.6 Έγκριση Προγράμματος δράσεων προστασίας, προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2027, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ. και την αριθμ. 1090/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής.

– (εισηγητής ο κ. Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ. )

1.7 Έγκριση σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την εφαρμογή πολιτικής μειωμένου κομίστρου υπέρ των φοιτητών των Πανεπιστημιακών Σχολών που εδρεύουν που εδρεύουν στο Δήμο Ρεθύμνης (Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – ΕΛΜΕΠΑ), για τη μετακίνησή τους με τις εκτελούμενες τακτικές αστικές συγκοινωνιακές γραμμές, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

– (εισηγητές ο κ. Στυλιανός Βοργιάς Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.)

1.8 Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης με αντικείμενο την εφαρμογή πολιτικής μειωμένου κομίστρου υπέρ των φοιτητών των Πανεπιστημιακών Σχολών που εδρεύουν που εδρεύουν στο Δήμο Χανίων (Πολυτεχνείο και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – ΕΛΜΕΠΑ), για τη μετακίνησή τους με τις εκτελούμενες τακτικές αστικές συγκοινωνιακές γραμμές, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

– (εισηγητές ο κ. Στυλιανός Βοργιάς Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.)

1.9 Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κρήτης έτους 2027, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ. και την αριθμ. 1083/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής.

– (εισηγητής ο κ. Κυριάκος Κώτσογλου, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού Π.Κ.)

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

2.1 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δυο προπλασμάτων ενηλίκων ΚΑΡΠΑ στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου και στο Σύλλογο Νοσηλευτών Εθνικού Συστήματος Υγείας Ν. Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων).

2.2 Έγκριση απόσυρσης (οριστική διαγραφή) από την κυκλοφορία του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7719 υπηρεσιακού οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων).

2.3 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εναλλάξ κυκλοφορία) επί της Επαρχιακής Οδού Καλουδιανών – Χρυσοσκαλίτισσας Ε.Ο. 05) για τις ανάγκες του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΛΟΥΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ», φορέα κατασκευής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, αναδόχου: «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων).

2. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

3.1 Έγκριση χορήγησης ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε ετήσια βάση στους δικαιούχους εργαζόμενους της Π.Ε. Λασιθίου, αντί της παροχής ενός (1) λίτρου γάλακτος σε ημερήσια βάση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 5143/2024 για το έτος 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου)

3.2 Έγκριση μεταβίβασης στην Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Λασιθίου του οικοπέδου Ο.Τ. 17 του ΒΙΟ.ΠΑ. Αγίου Νικολάου Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ – ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗ