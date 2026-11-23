Με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Ταυρωνίτη, ο φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στις ομάδες «Φίλοι του βουλευτή Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη», «Παλαίμαχοι του Δήμου Πλατανιά», «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» και «Αστυνομικοί Υπάλληλοι Χανίων». Ο αγώνας έγινε στο πλαίσιο φιλανθρωπικού τουρνουά που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά, και σκοπός ήταν η στήριξη του Μάνου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Πρόκειται για μια ετήσια φιλανθρωπική ενέργεια η οποία συνδέει τον αθλητισμό με την κοινωνική αλληλεγγύη και φέρνει εκπροσώπους της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης, παλιούς αθλητές και εκπροσώπους φορέων και επαγγελματιών αναδεικνύοντας την αξία της και τη δύναμη της αλληλεγγύης στην κοινωνία μας. Η μεγάλη συμμετοχή και η ανταπόκριση του κόσμου συντέλεσε και φέτος να μαζευτούν σημαντικές ποσότητες για το Παντοπωλείο και αρκετά χρήματα για την υπόθεση του Μάνου.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η Κική, μητέρα της μικρής Μαρίας, που αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα υγείας με τον Μάνο στο πρόσφατο παρελθόν, κάνοντας έναν ιδιαίτερα συγκινητικό χαιρετισμό για την αξία της συμμετοχής σε τέτοιες δράσεις και της αλληλεγγύης που επιδεικνύει η τοπική κοινωνία.

Μετά το τέλος του αγώνα ο κ. Μαρκογιαννάκης ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και δήλωσε: «Ευχαριστώ από καρδιάς όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της φιλανθρωπικής μας διοργάνωσης, τους ανθρώπους του Δήμου Πλατανιά, τους εθελοντές αθλητές από τις υπόλοιπες ομάδες,

τις ενώσεις κριτών και διαιτητών Κρήτης που συμμετείχαν επίσης εθελοντικά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δημήτρη Σκουλούδη για τον συντονισμό της εκδήλωσης με τον γνωστό χιουμοριστικό του τρόπο. Πάνω από όλα όμως οι ευχαριστίες μου πάνε στους συμπολίτες μας που βρέθηκαν

κοντά μας. Ο αγώνας μπάσκετ είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, ο οποίος ανταποκρίθηκε με θέρμη και αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια».