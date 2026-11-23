Δεκατέσσερις ποδηλατικές διαδρομές και εννέα προτεινόμενες διαδρομές via ferrata στον χάρτη των Χανίων. Δύο δράσεις τον Νοέμβριο έφεραν στο προσκήνιο τις πρώτες πιλοτικές διαδρομές.

Στις 7 Νοεμβρίου 2026, ποδηλάτες των χανιώτικων συλλόγων «Τάλως» και «Ο Κύδων» δοκίμασαν τη σηματοδοτημένη διαδρομή «Πλατανιάς – Μεσκλά». Αργότερα ακολούθησε η παρουσίαση του προτεινόμενου δικτύου via ferrata και της πιλοτικής διαδρομής στον Σταυρό Ακρωτηρίου.

Οι δύο δράσεις εντάσσονται στο έργο «Διαχείριση και Ανάδειξη Υποδομών που Συμβάλλουν στην Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιεί η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.).

Χάρτης 1. Οι 14 ποδηλατικές διαδρομές της Π.Ε. Χανίων. Τα υψομετρικά προφίλ δείχνουν πώς αλλάζει το ανάγλυφο κατά μήκος κάθε πορείας.

Από την ακτή του Πλατανιά στις πηγές των Μεσκλών

Από την Κίσσαμο ως την Πολυρρήνια, από τον Ομαλό ως τη Σούγια, αλλά και στη Γαύδο, ο δίγλωσσος χάρτης συγκεντρώνει 14 επιλογές ποδηλατικής περιήγησης. Για καθεμία, ο ποδηλάτης μπορεί να δει την απόσταση, τον εκτιμώμενο χρόνο, τη δυσκολία και τις υψομετρικές μεταβολές. Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται μοναστήρια, αρχαιολογικοί χώροι και φαράγγια. Οι πορείες σχεδιάστηκαν ως κυκλικές. Σε ορισμένες από αυτές, επιμέρους κλάδοι μπορούν να λειτουργήσουν και ως αυτοτελείς τοπικές διαδρομές.

Για την πιλοτική εφαρμογή επιλέχθηκε η κυκλική διαδρομή 4 «Πλατανιάς – Μεσκλά», μήκους 37,7 χιλιομέτρων και μέτριας δυσκολίας. Από την ακτή, η πορεία περνά από τη λίμνη της Αγυιάς και τους πορτοκαλεώνες της κοιλάδας του Κερίτη, προτού φτάσει στις πηγές των Μεσκλών. Στον Αλικιανό, το Μνημείο του Κερίτη δίνει αφορμή για μια στάση αφιερωμένη στην τοπική ιστορία. Πινακίδες με χάρτες και βέλη κατεύθυνσης καθοδηγούν τους ποδηλάτες στο πεδίο.

Χάρτης 2. Η κυκλική διαδρομή «Πλατανιάς – Μεσκλά», με αφετηρία και επιστροφή στον Πλατανιά. Ο εκτιμώμενος χρόνος ποδηλασίας είναι 2 ώρες και 45 λεπτά χωρίς στάσεις.

Εννέα προτεινόμενες via ferrata στα Χανιά

Τον Νοέμβριο παρουσιάστηκε το προτεινόμενο δίκτυο εννέα διαδρομών via ferrata. Ο χάρτης περιλαμβάνει δύο διαδρομές στη Ζούρβα, δύο στον Σταυρό, δύο στο ανατολικό Ακρωτήρι, δύο στον Γκίγκιλο και μία στην Γκρελέσκα, στη ζώνη του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης. Η τεχνική έκθεση εξετάζει τις θέσεις ως προς την πρόσβαση, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις δυνατότητες διάσωσης. Οι χαράξεις στον Γκίγκιλο και στην Γκρελέσκα παραμένουν εκτός πιλοτικής φάσης.

Οι via ferrata είναι διαδρομές σε απότομα βραχώδη περάσματα, όπου σταθερά συρματόσχοινα και, ανάλογα με το ανάγλυφο, μεταλλικά πατήματα ή σκάλες διευκολύνουν την κίνηση με ειδικό ατομικό εξοπλισμό. Στον σχεδιασμό του δικτύου δόθηκε βάρος στην προστασία των ευαίσθητων οικοτόπων και στον περιορισμό των παρεμβάσεων στον βράχο.

Χάρτης 3. Οι εννέα προτεινόμενες διαδρομές via ferrata στην Π.Ε. Χανίων. Για την πιλοτική εφαρμογή επιλέχθηκε η διαδρομή 3 «Σταυρός 1».

Η πιλοτική διαδρομή στον Σταυρό Ακρωτηρίου

Απέναντι από το λιμανάκι της Γαλήνης υψώνονται οι Βάρδιες, το ασβεστολιθικό βουνό που δίνει στον Σταυρό το γνώριμο περίγραμμά του. Στην πλαγιά του, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, χαράχθηκε η πιλοτική διαδρομή «Σταυρός 1». Στο παραδοτέο του έργου καταγράφεται η ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και επιτόπιας σήμανσης, με φωτογραφίες από τις εργασίες στην ορθοπλαγιά.

Χάρτης 4. Η χάραξη της πιλοτικής via ferrata «Σταυρός 1» στις Βάρδιες, πάνω από τον παραθαλάσσιο οικισμό του Σταυρού.

Οι διαδρομές ανά δήμο και περιοχή

Οι αριθμοί αντιστοιχούν στους χάρτες του έργου. Η ομαδοποίηση γίνεται με βάση τον τόπο αναφοράς κάθε διαδρομής. Ορισμένες πορείες διασχίζουν περισσότερους δήμους.

14 ποδηλατικές διαδρομές

Δήμος αναφοράς Αριθμός και διαδρομή

Κισσάμου 01 Κίσσαμος – Πολυρρήνια

02 Κίσσαμος – Έλος

Πλατανιά 03 Κολυμπάρι – Βουκολιές

04 Πλατανιάς – Μεσκλά (πιλοτική)

13 Σέμπρωνας – Βουκολιές

Χανίων 05 Χανιά – Θέρισο

06 Κορακιές – Μονή Γουβερνέτου

07 Καλάμι – Κατωχώρι

Αποκορώνου 08 Καλύβες – Φρες

09 Γεωργιούπολη – Αργυρούπολη

Σφακίων 10 Σφακιά – Αργουλές

Καντάνου-Σελίνου 11 Ομαλός – Σούγια

12 Παλαιόχωρα – Κάνδανος

Γαύδου 14 Γαύδος

9 προτεινόμενες διαδρομές via ferrata (Για τις via ferrata 07–09 ο χάρτης προσδιορίζει την ορεινή ζώνη χωρίς να αναγράφει δήμο.)

Δήμος ή ορεινή ζώνη Αριθμός και διαδρομή

Πλατανιά 01 Παράδεισος Ζούρβας 1

02 Παράδεισος Ζούρβας 2

Χανίων 03 Σταυρός 1 (πιλοτική) · 04 Σταυρός 2

05 Ανατολικό Ακρωτήρι 1 · 06 Ανατολικό Ακρωτήρι 2

Λευκά Όρη 07 Γκίγκιλος 1 · 08 Γκίγκιλος 2 ορεινή

09 Γκρελέσκα (ζώνη Αγίας Ειρήνης – Κουστογέρακου)

Ο Πρόεδρος της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε., Ευστράτιος Φλεμετάκης, υπογράμμισε τη δυνατότητα των οργανωμένων διαδρομών να προσελκύσουν επισκέπτες σε λιγότερο γνωστές περιοχές της Κρήτης όλο τον χρόνο. Η Διευθύντρια της Εταιρείας, Μαρία Πετραντωνάκη, συνέδεσε τις δύο δράσεις με τον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάδειξη των υποδομών εναλλακτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης.

Για τα χωριά της ενδοχώρας, μια ποδηλατική ή αναρριχητική εξόρμηση μπορεί να γίνει αφορμή για μια στάση στο καφενείο και μια γνωριμία με τους ανθρώπους του τόπου.

Στιγμές από το πεδίο

7 Νοεμβρίου 2026. Ποδηλάτες και συμμετέχοντες στην πιλοτική δράση «Πλατανιάς – Μεσκλά».

Πάνω, η σήμανση της ποδηλατικής διαδρομής. Κάτω, εργασίες στην ορθοπλαγιά της πιλοτικής via ferrata. Φωτογραφίες από την τεκμηρίωση πεδίου της Κοιν.Σ.Επ. «Πεμπτουσία».