Αφιερωμένη στους Κρήτες αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα ήταν η πρώτη ημέρα του 2ου Φεστιβάλ Μέρες Ιστορίας, που ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής στα Χανιά.

Στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου Μ. Θεοδωράκης στο λιμάνι των Χανίων, συνοδεία των εξαιρετικών μουσικών Στέλιου Πετράκη, Μιχάλη Κονταξάκη και Γιώργου Ψαράκη, πραγματοποιήθηκε μια κατατοπιστική ιστορική αφήγηση από τον Δρ. Γιώργο Λιμαντζάκη, τουρκολόγο-ιστορικό,

διδάσκων ΕΚΠΑ, ενώ ο Νίκος Γιακουμάκης διάβασε τμήματα από το δίτομο έργο του Μακεδονομάχου Ιωάννη Καραβίτη από την Ανώπολη Σφακίων «Ο Μακεδονικός Αγώνας», τα οποία είχε επιμεληθεί μαζί με τον Στέλιο Γρηγοράκη.

Στις αφηγήσεις του Καραβίτη – η τακτική του οποίου στον ανταρτοπόλεμο διδάσκονταν στην Σχολή Ευελπίδων – περιγράφονταν η πατριωτική του έξαρση, πως γνώρισε τον Παύλο Μελά έξω από το σπίτι του τελευταίου στην Κηφισιά και πως κατατάχθηκε στην ομάδα του,

οι πρώτες εντυπώσεις από τα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας και τη φτώχεια με την οποία ζούσαν οι κάτοικοι τους, έπειτα η μάχη στο Λέχοβο και η επιδρομή στο γάμο ενός Βούλγαρου Κομιτατζή.

Συγκινητικό το σημείο με το γράμμα στη μητέρα του Καραβίτη, οι μνήμες από τους συμπολεμιστές που χάθηκαν στη μάχη, τα γεγονότα που οδήγησαν στην παύση του αγώνα και η άσχημη εμπειρία της προσπάθειας συνταξιοδότησης του μερικά χρόνια αργότερα.

Η γλαφυρότητα, η συγκίνηση αλλά και η σατυρική διάθεση του συγγραφέα δοσμένα από το Νίκο Γιακουμάκη κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Ξεχωριστή ήταν και η ιστορική αφήγηση που συνόδευε το ανθολόγιο από τον Δρ. Γιώργο Λιμαντζάκη. Το κάλεσμα στους Κρητικούς εθελοντές και η προσφορά των πρώτων Μακεδονομάχων, η αναφορά αρχικά στον Μανώλη Κατσίγαρη, έναν από τους πρώτους Αποκορωνιώτες αγωνιστές και πιο γνωστού ως

«Κρητικό τιμωρό» των Βούλγαρων Κομιτατζήδων, και στους Γεώργιο Κατεχάκη (καπετάν Ρούβα) και στον Τσόντο Βάρδο, και στη δράση τους στα χωριά, στα βουνά και στις πεδιάδες της Μακεδονίας και το κλείσιμο με το τέλος του αγώνα μετά τη «συνταγματική επανάσταση» των Νεότουρκων το 1908.

«Ο Μακεδονικός Αγώνας υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Ελληνισμό στις αρχές του του 20ού αιώνα. Παρότι η Κρήτη δεν γειτνιάζει με τη Μακεδονία, οι Κρητικοί μπήκαν από νωρίς στον αγώνα, με ορμή και αυταπάρνηση.

Επάνδρωσαν τις πρώτες αποστολές ενόπλων την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1903, βίωσαν τις πρώτες νίκες και τις πρώτες ήττες, συσπειρώθηκαν, αυξήθηκαν και ηγήθηκαν, δημιουργώντας μια «μαγιά» που ενθάρρυνε τη συγκρότηση και ανάπτυξη της δράσης και άλλων ένοπλων σωμάτων, με τη

συμμετοχή πλήθους ντόπιων και άλλων Ελλαδιτών», επεσήμανε ο Γ. Λιμαντζάκης στον επίλογο του, επεξηγώντας στη συνέχεια πως «ο ζήλος με τον οποίο οι Κρητικοί ρίχτηκαν στη μάχη είναι αξιοθαύμαστος για τον σύγχρονο παρατηρητή. Ακόμα και αφού είχαν αποκτήσει την ελευθερία τους, με την Κρήτη αυτόνομη και πρακτικά αυτοκυβερνώμενη, εξακολούθησαν να πολεμούν για άλλους Έλληνες σε τόπους άγνωστους, μακριά απ’ τον δικό

τους, σε περιοχές αχανείς και δύσβατες, με αλλογενείς και αλλόγλωσσους πληθυσμούς, όπου ο εχθρός μπορούσε να παραμονεύει παντού. Με οδηγό την πίστη και τη συνείδησή τους – και βοηθό το χαρακτηριστικό κρητικό πείσμα, επέμειναν και τα κατάφεραν. Σημαντικότατο ρόλο στην έκβαση αυτή είχαν φυσικά και οι ντόπιοι οπλαρχηγοί, οδηγοί και διερμηνείς, χωρίς τη βοήθεια των οποίων είναι αμφίβολο αν θα τα κατάφερναν.

Από κοινού κατάφεραν να προστατέψουν και να διευρύνουν τα ελληνικά ερείσματα στον μακεδονικό χώρο, διατηρώντας – αν όχι ενισχύοντας το φρόνημα του δοκιμαζόμενου Μακεδονικού Ελληνισμού κατά την κρίσιμη τελευταία φάση της οθωμανικής κυριαρχίας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την απελευθέρωση και την προσάρτηση της Μακεδονίας στην Ελλάδα.»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Ως το φεστιβάλ που «αναδεικνύει τις μικρές ιστορίες που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα» περιέγραψε τις Ημέρες Ιστορίας η υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος του φεστιβάλ Κατερίνα Μπικάκη, ενώ η σκηνοθέτις Βίκη Αρβελάκη, ιδρύτρια του Κέντρου Πολιτισμού Κρήτης εξήγησε πως στόχος των εκδηλώσεων είναι «να αναδείξουμε τις μικρές πτυχές της ιστορίας απέναντι στην σκόνη του χρόνου που έχει αρχίσει να τις καλύπτει», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να πειστούν τα νέα παιδιά ότι η ιστορία είναι κάτι που τα αφορά.

«Στον τόπο μας ευδοκιμεί κάθε πολιτιστική πρωτοβουλία που έχει σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό» δήλωσε ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης, τονίζοντας τη συμβολή του Φεστιβάλ στην ανάδειξη κομματιών της ιστορίας που μένουν στην αφάνεια αλλά και στις εκπαιδευτικές του δράσεις που απευθύνονται σε μια πλειάδα μαθητών.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής υπογράμμισε την αγάπη των Χανιωτών για την ιστορία και το «συνεχή διάλογο μέσα στην κοινωνία μας». Σημείωσε πως «σε όλους μας αρέσει η ιστορία που εξυπηρετεί τα προσωπικά μας αφηγήματα,

και η ιστορία πρέπει να ερμηνεύεται με βάση τα γεγονότα, τις μελέτες και την έρευνα». Συνέχισε λέγοντας πως παρατηρείται τελευταία μια προσπάθεια «αναθεωρητισμού», ειδικά σε ότι αφορά τον Ελευθέριο Βενιζέλο ώστε να μειωθεί το έργο του και να εξισωθεί με το έργο άλλων πολιτικών που προσέφεραν όχι όμως στο ίδιο επίπεδο.

Ο δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός χαρακτήρισε το Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας «θεσμό» και πρόσθεσε πως τα Σφακιά «αποτελούν ένα τόπο με ξεχωριστή ιστορική διαδρομή, όπου ξεχωρίζει ο αγώνας για την ελευθερία, η αντίσταση, η περηφάνεια».

Το παρών στην έναρξη των εκδηλώσεων έδωσαν επίσης η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Μαλανδράκη – Κρασουδάκη, ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χανίων Γιάννης Γιαννακάκης κ.α.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 | Χανιά, Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» | 19:00

Επιχείρηση «ΝΙΚΗ» | Κύπρος 1974 | Η Κρήτη θυμάται

Μια βραδιά αφιερωμένη στην Επιχείρηση «ΝΙΚΗ», την παράτολμη ελληνική αεροπορική αποστολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Πενήντα δύο χρόνια μετά, πρωταγωνιστές των γεγονότων καταθέτουν τις προσωπικές τους μαρτυρίες, ενώ ιστορικοί και δημοσιογράφοι φωτίζουν άγνωστες πτυχές μίας από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής και κυπριακής ιστορίας, αναδεικνύοντας το ιστορικό της αποτύπωμα.

19:00 | Χαιρετισμοί

19:15 | Τα γεγονότα της Επιχείρησης «ΝΙΚΗ», όπως τα έζησαν αυτοί που συμμετείχαν

Συζητούν οι Ευάγγελος Πετρουλάκης, Επισμηναγός (Ι), Κυβερνήτης του αεροσκάφους «ΝΙΚΗ 15», και

Χαράλαμπος Αποστολάκης, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός της Α΄ Μοίρας Καταδρομών, συνταξιούχος καθηγητής.

Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Λαμπράκης.

20:30 | Αποστολή στην άβυσσο: Η Επιχείρηση «ΝΙΚΗ» και η Κύπρος του 1974

Συζητούν οι δημοσιογράφοι και ιστορικοί Πιέρρος Τζανετάκος και Γιάννης Χαραλαμπίδης.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας, που πραγματοποιούνται καθημερινά, από τις 19:00 έως τις 22:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στα Χανιά, έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, είναι ελεύθερη για το κοινό.