Το πρωί της Κυριακής, 22ας Νοεμβρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Προφήτου Ηλιού της Ενορίας Επισκοπής Ρεθύμνου, όπου χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Ρωμανό Αναστασιάδη, τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Παύλο Λουκογεωργάκη, Εφημέριο της Ενορίας, και τον Διάκονο Γεώργιο Αρετίνη.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκαν το διετές Ιερό Μνημόσυνο του αοιδίμου Βαρδή Βαρδινογιάννη, το τεσσαρακονθήμερο Ιερό Μνημόσυνο του αοιδίμου Γεωργίου Βαρδινογιάννη, του επονομαζομένου «Καπετάνιου», καθώς και τα Ιερά Μνημόσυνα των αειμνήστων ευλαβών γυναικών Αγάπης και Άννης.

Κατ’ εντολήν του Σεβασμιωτάτου, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ρωμανός Αναστασιάδης εξεφώνησε εμπνευσμένη ομιλία, κατά την οποία αναφέρθηκε τόσο στην Ευαγγελική περικοπή της ημέρας όσο και στο φιλάνθρωπο και ελεήμον φρόνημα των μακαριστών Βαρδή και Γεωργίου Βαρδινογιάννη (Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ομιλία).

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Εφημέριος της Ενορίας, Πρωτοπρεσβύτερος Παύλος Λουκογεωργάκης, απηύθυνε ευχαριστήρια προσλαλιά.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τόνισε την ανάγκη να περιβάλλουμε πάντοτε με την προσευχή και τα Ιερά Μνημόσυνα τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, αλλά και να τιμούμε με ευγνωμοσύνη τους ανθρώπους που στάθηκαν αρωγοί του τόπου τους και δεν λησμόνησαν τις ρίζες και την καταγωγή τους.

Ιδιαιτέρως επισήμανε το πολύπλευρο έργο ευεργεσίας και φιλανθρωπίας της οικογένειας Βαρδινογιάννη και των αειμνήστων Βαρδή και Γεωργίου προς τον τόπο του Ρεθύμνου. Ευχαρίστησε δε θερμά την Ενορία Επισκοπής, την Τοπική Κοινότητα, τον Αθλητικό Όμιλο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο για τη φροντίδα και την προετοιμασία της τελέσεως των Ιερών Μνημοσύνων.

Μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Αντιδήμαρχοι και άλλοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, ενώ, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και των Ιερών Μνημοσύνων, προσφέρθηκε επιμνημόσυνο κέρασμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου