Σκοτώνει το άγχος; Τι συμβαίνει με τον ύπνο; Στρες και διατροφή τι ρόλο παίζουν; Όλες οι απαντήσεις από τον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ.

«Όχι, το άγχος δεν προκαλεί καρκίνο. Το χρόνιο στρες, όμως, αλλάζει τον οργανισμό μας και τον κάνει πιο ευάλωτο στις ασθένειες.

Το στρες κατατρώει τη ζωή μας ψυχικά και σωματικά, γι’ αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε, να το πολεμήσουμε» λέει στην «Π» ο διεθνούς φήμης, ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας, κ. Γεώργιος Π. Χρούσος.

Ο κ. Χρούσος ήταν ένας από τους ομιλητές στο Συνέδριο Μεταφραστικής Ογκολογίας που οργανώθηκε στο Ηράκλειο, από την Ογκολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ και μίλησε για τον καρκίνο και το στρες.

«Το χρόνιο στρες καταστρέφει σώμα και ψυχή»

«Είναι τεράστιες οι επιπτώσεις του χρόνιου στρες στον οργανισμό μας, μπορεί να μας δημιουργήσει ψυχοσωματικά προβλήματα, αυτοάνοσα νοσήματα, να δημιουργήσει προβλήματα στη μνήμη, στην καρδιά μας, να μας κάνει να γεράσουμε πιο γρήγορα, να μας καταστρέψει τη ζωή» λέει ο καθηγητής.

Δεν είναι όμως μόνο οι ενήλικες, υπάρχουν και παιδιά που έχουν έντονο άγχος, τα οποία δεν μπορούν να εκφράσουν πώς νιώθουν, άλλα εμφανίζουν διάφορες καταστάσεις. Ίσως πονάει το κεφάλι ή η κοιλιά τους, δεν κοιμούνται καλά, αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το φαγητό.

«Μόνο το 20% των ανθρώπων δεν στρεσάρονται και είναι εκ φύσεως χαλαροί, το υπόλοιπο 80% συχνά υποφέρει και υπάρχουν πολλοί που υποφέρουν για χρόνια» είπε ο κ. Χρούσος.

Ο γιατρός επεσήμανε ότι υπάρχουν συμβουλές που πρέπει να ακολουθήσουμε για να ζούμε μια καλή ζωή, για πολλά χρόνια, σύμφωνα και με μια μεγάλη μελέτη που έγινε πρόσφατα στην Αμερική.

Με σειρά προτεραιότητας είναι τα παρακάτω: ο επαρκής ύπνος, η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, η καθημερινή κανονικότητα των ωρών δραστηριότητας, γευμάτων και ύπνου και η διαχείριση του στρες.

«Αυτά είναι τα αληθινά ελιξίρια της μακροζωίας» τόνισε και πρόσθεσε:

«Όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, όλοι έχουμε προβλήματα.

Αλλά, αν θέλουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας, το βράδυ που επιστρέφουμε στο σπίτι μας μετά τη δουλειά πρέπει να τα ξεχνάμε όλα και να κάνουμε πράγματα που μας ηρεμούν και μας ευχαριστούν, παρέα με εκείνους που αγαπάμε και μας αγαπούν».

«Άλλοι πάνε σε ψυχολόγο, εγώ το κάνω μόνος μου»

«Όταν ήμουν νέος, ήμουν αγχώδης. Τώρα πια εφαρμόζω γνωστική και συναισθηματική αξιολόγηση.

Και πράγματα που δεν είναι σοβαρά και σημαντικά, δεν με αγχώνουν.

Άλλοι πάνε σε ψυχολόγο, εγώ το κάνω μόνος μου.

Να ξέρετε ότι αν ακολουθείς έναν υγιή τρόπο ζωής, το στρες είναι λιγότερο βλαπτικό».

«Να απαντήσετε στο ερώτημα: Γιατί ζω;»

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το «μυστικό» για να έχεις μια καλή ζωή, είναι να απολαμβάνεις την κάθε μέρα, κάνοντας απλά πράγματα που μπορεί να είναι ένα καφεδάκι με φίλους, παρέα με τα εγγόνια σου, να δεις μια ωραία ταινία, να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο και να έχεις ένα σκοπό στη ζωή σου.

Να έχεις απαντήσει το ερώτημα «γιατί ζω» και το καλύτερο είναι να ζεις για να προσφέρεις, να είσαι αλτρουιστής.

Τι θα λέγατε στους ανθρώπους που παλεύουν με τον καρκίνο;

Τι θα λέγατε στους ανθρώπους που παλεύουν με τον καρκίνο, τον ρωτήσαμε και μας απάντησε: «Να μην το σκέφτονται, να απολαμβάνουν την κάθε μέρα, τη φύση, την οικογένεια και τους φίλους τους, να αφιερώνουν τη ζωή τους σε πράγματα που τους γεμίζουν και τους ευχαριστούν».

Όσο για εκείνους που παίρνουν αντικαταθλιπτικά και είναι στην εποχή μας πάρα πολλοί, λέει: «Και καλά κάνουν, γιατί αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής».

Παλιά, όσοι είχαν κατάθλιψη πέθαιναν 25 χρόνια νωρίτερα, από καρδιά και εγκεφαλικό.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ