Πάνω από 300 ελεγκτές εμπορικής ψύξης έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η οποία καλεί τις επιχειρήσεις να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας.

Συναγερμό στην ελληνική αγορά έχουν σημάνει οι κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν τα συστήματα ψύξης παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων και λιανικού εμπορίου, όπως σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία κλπ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) με επιστολή της στις 3 Νοεμβρίου 2026 ενημέρωσε τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Ιωάννη Μασούτη, για νέο κύμα κυβερνοεπιθέσεων τη νύχτα 1–2 Νοεμβρίου 2026 σε περισσότερα από 100 καταστήματα στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, την Ιρλανδία και την Εσθονία.

Σύμφωνα με την Αρχή, η Danfoss επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις αφορούσαν προϊόντα της. Οι περισσότερες συσκευές που επλήγησαν ήταν παλαιότερα μοντέλα, που είναι εκτός υποστήριξης και δεν λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας. Στην Ελλάδα, η ΕΑΚ έχει εντοπίσει πάνω από 300 ελεγκτές εμπορικής ψύξης (Danfoss, Copeland/Dixell, Carel κλπ).

Σε ετοιμότητα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ

Οι ελληνικές αλυσίδες βρίσκονται σε ετοιμότητα, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), Απόστολο Πεταλά.

«Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκαν τα περιστατικά στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας αλλά και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, προσδιορίσαμε τα τεχνικά στοιχεία του προβλήματος και ενημερώσαμε όλα τα μέλη της ΕΣΕ για το πρόβλημα και τους τρόπους αντιμετώπισης» υπογραμμίζει ο κ. Πεταλάς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη συνέχεια επισήμανε ότι μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κανένα θέμα στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, διευκρινίζοντας ότι τα μέλη της ΕΣΕ είναι σε εγρήγορση και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατευθούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.

Η ΕΣΕ έχει διαβιβάσει τις οδηγίες της Αρχής στα μέλη της, υπενθυμίζοντας τις συστάσεις τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα:

-Να αποσυνδέσουν τα συστήματα ελέγχου ψύξης από το δημόσιο διαδίκτυο και να επιτρέπουν απομακρυσμένη πρόσβαση μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (VPN) με πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση.

-Να αλλάξουν τους προεπιλεγμένους κωδικούς και να εγκαταστήσουν τις ενημερώσεις ασφαλείας.

-Να αντικαταστήσουν τον εξοπλισμό που δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή.

-Να ζητήσουν από τους συνεργάτες που εγκαθιστούν και συντηρούν τα συστήματα ψύξης τους να εφαρμόσουν άμεσα τα παραπάνω.

Σύμφωνα με την Αρχή, η μη εφαρμογή των συστάσεων αφήνει τα καταστήματα εκτεθειμένα στον ίδιο κίνδυνο που έπληξε τη Γαλλία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοιες συνέπειες όπως απώλεια των νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων μέσα σε μία νύχτα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και πυρκαγιά.

Η ασφάλεια των τροφίμων

Από την πλευρά του, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων προειδοποιεί ότι οι κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν τα συστήματα ψύξης παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία κ.λπ.) σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύουν τη σημασία της διατήρησης των τροφίμων στη σωστή θερμοκρασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΦΕΤ, η διασφάλιση μη διακοπής της ψυκτικής αλυσίδας -από την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ως και την διάθεσή τους στον τελικό καταναλωτή- αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ευαλλοίωτων τροφίμων (κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ), είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των τροφίμων που διαθέτουν στην αγορά. «Εφόσον υπάρχει πιθανότητα η διακοπή της ψύξης να έχει επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων, οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να αποσύρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα από την αγορά» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ επισημαίνει ότι σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τα συστήματα ψύξης και κατ’ επέκταση, την ασφάλεια των τροφίμων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά και τον Φορέα.

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας οι οποίες περιλαμβάνουν:

-αποσύνδεση των συστημάτων ελέγχου ψύξης από το δημόσιο διαδίκτυο και απομακρυσμένη πρόσβαση μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (VPN) με πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση,

-αλλαγή των προεπιλεγμένων κωδικών και εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφαλείας και

-αντικατάσταση εξοπλισμού που δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ