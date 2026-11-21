Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί σε 4.359.620 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ανέρχεται στα 2.516.800.668,52 ευρώ.

Σημαντικές καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου. Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται στα 2.516.800.668,52 ευρώ, καλύπτοντας 4.359.620 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν κυρίως τις συντάξεις Δεκεμβρίου, ενώ περιλαμβάνουν επίσης επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, εφάπαξ και χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Οι ροές από τον e-ΕΦΚΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Στις 25 Νοεμβρίου θα πιστωθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους, για τις αντίστοιχες συντάξεις του Δεκεμβρίου.

Επιπλέον, στο διάστημα 23-27 Νοεμβρίου θα διατεθούν 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ, κατόπιν έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. Παράλληλα, στις 25 Νοεμβρίου θα δοθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους ως επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος πόρου.

Τι καταβάλλει η ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει προγραμματίσει πληρωμές συνολικού ύψους 44,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Ποσό 23 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. Επιπλέον, 1 εκατ. ευρώ θα πιστωθεί σε 1.500 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε 19.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Τέλος, 600.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 80 φορείς για την κάλυψη εισφορών σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.