Ο Φάουστο Ισίδρο Μέζα Φλόρες, ένας από τους δέκα πιο καταζητούμενους του FBI, συνελήφθη στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης στο Μεξικό στην οποία συμμετείχαν και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν τον διαβόητο αρχηγό καρτέλ Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες (Fausto Isidro Meza Flores), γνωστότερο ως «Ελ Τσάπο Ισίδορο», στη βορειοδυτική πολιτεία Σιναλόα, προκαλώντας κύμα βίας που ανάγκασε κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αναζητώντας ασφάλεια.

Major clashes between the Mexican Army and Cartel paramilitary groups are taking place tonight across Sinaloa, Mexico, following a successful military operation earlier this evening which resulted in the capture of Fausto “Chapo Isidro” Flores, the leader of the Beltrán Leyva Cartel. — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026



Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην πόλη Γκουασάβε, το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν ο μεξικανικός στρατός και δυνάμεις ασφαλείας.

Insane footage from tonight’s clashes captured a pair of Mexican Navy UH-60M Black Hawks utilizing their their M134 Rotary Miniguns to engage hostile paramilitary forces on the ground, serving under the Cártel de Guasave, in the area of Guasave, Sinaloa. https://t.co/eyMcNPNBk2 — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026



Η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε ότι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που παρείχε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλαν στην επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον τρόπο συνεργασίας των δύο χωρών.

Μετά τη σύλληψη ακολούθησαν ένοπλες συγκρούσεις, πυρπολήσεις οχημάτων και αποκλεισμοί δρόμων, σύμφωνα με το Euronews.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν θεατές να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, όταν πυροβολισμοί διέκοψαν έναν αγώνα μπέιζμπολ στην Γκουασάβε.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Στρατιωτική επιχείρηση και συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών

Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, οι δυνάμεις ασφαλείας αξιοποίησαν το στοιχείο του αιφνιδιασμού και της μυστικότητας για να συλλάβουν τον Μέσα Φλόρες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικές μονάδες της Εθνικής Φρουράς και του Στρατού του Μεξικού. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους δέχθηκαν επίθεση από ένοπλα άτομα, τα οποία χρησιμοποίησαν πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά και θεωρείται ότι συνδέονται με το καρτέλ.

Μετά την ανταλλαγή πυρών, οι δυνάμεις ασφαλείας εισήλθαν σε ένα ακίνητο και συνέλαβαν τον Μέσα Φλόρες, μαζί με άλλα άτομα.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια, υπό τη συνοδεία μεξικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους, στην Πόλη του Μεξικού, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η μεξικανική κυβέρνηση αναγνώρισε ότι πληροφορίες που παρείχε η κυβέρνηση Τραμπ διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψη του αρχηγού του καρτέλ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών ή την έκταση της αμερικανικής συμμετοχής.

Το μεξικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο N+ μετέδωσε επίσης ότι υπήρξε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας του Μεξικού και των αντίστοιχων αμερικανικών υπηρεσιών.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα των πληροφοριών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα του εμπορίου ναρκωτικών.

Πυροβολισμοί διακόπτουν αγώνα μπέιζμπολ – Πανικόβλητοι οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή

Η σύλληψη μετατράπηκε γρήγορα σε μια νύχτα βίας για την πόλη Γκουασάβε.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειξαν πολίτες να αναζητούν καταφύγιο, καθώς πυροβολισμοί ακούγονταν κατά τη διάρκεια αγώνα μπέιζμπολ. Οι θεατές εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τον χώρο διεξαγωγής του αγώνα, καθώς η κατάσταση επιδεινωνόταν.

🚨🇲🇽 HEAVY GUNFIRE ROCKS SINALOA AS FEDERAL FORCES COME UNDER ATTACK! Intense armed clashes erupted in Guasave, Mexico, triggering a major security operation involving military helicopters. Vehicles were set ablaze, roads were disrupted and a baseball game was suspended as authorities urged residents to shelter indoors. Mexican media also reported the capture of wanted cartel leader “El Chapo Isidro”, although official confirmation remains pending. — Apex Vanguard (@Apex_Intel24) November 21, 2026



Άλλο οπτικοακουστικό υλικό κατέγραψε οχήματα στις φλόγες και αποκλεισμένους δρόμους, ενώ οι ένοπλες συγκρούσεις φέρεται να επεκτάθηκαν και σε περιοχές πέρα από το σημείο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη μεξικανική εφημερίδα La Jornada, τα επεισόδια περιλάμβαναν πυροβολισμούς, πυρπολήσεις οχημάτων, αποκλεισμούς δρόμων με φλεγόμενα φορτηγά και συγκρούσεις μεταξύ ομοσπονδιακών δυνάμεων και ένοπλων ομάδων.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στους δρόμους που επηρεάστηκαν από τα επεισόδια.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τους άμεσους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος για τους αμάχους που ζουν σε περιοχές όπου οι εγκληματικές οργανώσεις διατηρούν ισχυρή παρουσία.

Μέχρι τις πρώτες αναφορές, δεν είχε επιβεβαιωθεί αξιόπιστος συνολικός αριθμός θυμάτων.

Mexico’s military captured FBI-wanted cartel leader ‘El Chapo Isidro’ in Guasave, Sinaloa. Armed clashes erupted as helicopters opened fire, vehicles burned and roads were blocked. Gunfire also halted a baseball game, sending players and fans scrambling for cover. https://t.co/URhPOTN512 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 21, 2026

Ποιος είναι ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες;

Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστός ως «Ελ Τσάπο Ισιδόρο», θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

Συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση Μπελτράν Λέιβα (Beltrán Leyva) και ηγείται ενός δικτύου που είναι επίσης γνωστό ως οργάνωση Μέσα-Φλόρες ή «Καρτέλ της Γκουασάβε».

Η οργάνωσή του δραστηριοποιείται κυρίως στο βορειοδυτικό Μεξικό, ιδιαίτερα στην πολιτεία Σιναλόα, και έχει συνδεθεί από τις αμερικανικές αρχές με τη διακίνηση διαφόρων παράνομων ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και μαριχουάνα.

¡CAE EL CHAPO ISIDRO! Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave y único mexicano en la lista de los 10 más buscados del FBI (recompensa de 5 MDD), fue detenido anoche por fuerzas especiales del Ejército en Guasave, Sinaloa. Su captura desató un mini-Culiacanazo: balaceras, bloqueos, vehículos incendiados y helicópteros disparando desde el aire. Se le vincula al mayor decomiso de fentanilo en la historia de México (más de 1 tonelada / ~20 millones de dosis en 2024). Va camino a la FEMDO en CDMX. Ya aterrizó el Hércules en Los Mochis para su traslado. — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) November 21, 2026



Ο Μέσα Φλόρες αναδείχθηκε μετά τη διάσπαση της οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα και τις ευρύτερες συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών ομάδων στο Μεξικό.

Η οργάνωσή του έχει κατηγορηθεί για χρήση βίας, εκφοβισμού και εδαφικού ελέγχου με στόχο την προστασία των παράνομων δραστηριοτήτων της.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το FBI συμπεριέλαβε τον Μέσα Φλόρες στη λίστα με τους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγάδες, υπογραμμίζοντας τη σημασία που απέδιδαν οι αμερικανικές αρχές στη σύλληψή του.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε προσφέρει αμοιβή έως και 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Παρότι η σύλληψη αποτελεί σημαντική επιτυχία για τις μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο θα επηρεάσει τις ισορροπίες μεταξύ των εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Σιναλόα.

Η σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αρχηγού καρτέλ δεν συνεπάγεται απαραίτητα και τη διάλυση της οργάνωσης που ηγείται. Τα εγκληματικά δίκτυα μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ακόμη και μετά την απομάκρυνση των ηγετών τους, ενώ αντίπαλες ομάδες ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν το κενό εξουσίας που δημιουργείται.

Η άμεση έκρηξη βίας μετά τη σύλληψη αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Μεξικό στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και των πανίσχυρων καρτέλ ναρκωτικών.