Το δικό της μήνυμα για το σημερινό διπλό εορτασμό αποστέλλει η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ελένη Βατσινά, η οποία αναφέρει τα εξής:

Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ουσιαστική υπενθύμιση ότι η ελευθερία δεν είναι αυτονόητη. Είναι αποτέλεσμα αγώνων, θυσιών και διαρκούς ευθύνης απέναντι στην ιστορία και το μέλλον.

Με σεβασμό τιμούμε εκείνους που αντιστάθηκαν στον φασισμό και αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και τη Δημοκρατία. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών και των ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων, που με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος υπηρετούν την ασφάλεια της χώρας και την προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας.

Δύο ιστορικές αναφορές, ένα κοινό μήνυμα: η ελευθερία απαιτεί μνήμη, ενότητα, εγρήγορση και προσήλωση στις αξίες που μας ενώνουν ως Έλληνες.

Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα κληρονομήσαμε. Είναι και η ευθύνη μας για όσα θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Με σεβασμό στο παρελθόν, αυτοπεποίθηση στο παρόν και ευθύνη για το μέλλον.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!