Στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης χιλιάδες αγροτικές οικογένειες – Από τα 9 ευρώ του 2023 στα 3 ευρώ το κιλό σήμερα, με το κόστος παραγωγής στα ύψη και τον καταναλωτή να εξακολουθεί να πληρώνει ακριβά το ελαιόλαδο. Επιτακτική η ανάγκη παρέμβασης της Πολιτείας.

Σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών εισέρχεται ο ελαιοκομικός κλάδος της Κρήτης. Η κατάρρευση της τιμής παραγωγού, η εκτόξευση του κόστους καλλιέργειας και συγκομιδής, η έλλειψη εργατών γης, οι καθυστερήσεις στην καταβολή αγροτικών ενισχύσεων και οι πιέσεις από τη διεθνή αγορά δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για χιλιάδες αγροτικές οικογένειες.

Η ελαιοκομική περίοδος 2026–2027 βρίσκει τους παραγωγούς αντιμέτωπους με ένα πρωτοφανές δίλημμα: να συγκομίσουν τον ελαιόκαρπο, διακινδυνεύοντας οικονομική ζημιά, ή να αφήσουν τη σοδειά τους πάνω στα δέντρα.

Για την Κρήτη, έναν τόπο στον οποίο η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, το πρόβλημα αποκτά διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από μια προσωρινή κρίση στην αγορά ενός αγροτικού προϊόντος.

Είναι ζήτημα επιβίωσης της κρητικής υπαίθρου.

Η κατάρρευση της τιμής του ελαιολάδου

Η πορεία των τιμών παραγωγού κατά την τελευταία τετραετία αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Τα υψηλά επίπεδα του 2023 έχουν δώσει τη θέση τους σε τιμές που, σύμφωνα με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη του κόστους παραγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται σε κοινοβουλευτική ερώτησή της η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, η εξέλιξη των τιμών έχει ως εξής:

Έτος Ενδεικτική τιμή παραγωγού ανά κιλό 2023 8,20–9,35 € 2024 6,20–6,50 € 2025 4,40–4,75 € 2026 3,00–3,60 € (εκτίμηση)

Πηγή: Κοινοβουλευτική ερώτηση ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, 19 Νοεμβρίου 2026.

Η ανώτερη τιμή του παραπάνω εύρους έχει υποχωρήσει κατά περίπου 62% μεταξύ του 2023 και της εκτίμησης για το 2026.

Στην Κρήτη, οι πρόσφατες καταγραφές τοποθετούν τις τιμές παραγωγού μεταξύ 3,20 και 3,40 ευρώ το κιλό, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί περιορισμένες συναλλαγές στο Ηράκλειο σε τιμές από 3,40 έως 3,70 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών που επικαλούνται δημοσιεύματα της 16ης Νοεμβρίου, η τιμή υποχώρησε στα 3,10 ευρώ το κιλό, ενώ εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω πτώση, ακόμη και στα 2,80 ευρώ.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Λακωνία, οι πρώτες συναλλαγές αγουρέλαιου πραγματοποιήθηκαν στα 5,95 ευρώ το κιλό, για να υποχωρήσει στη συνέχεια η τιμή στα 3,70 ευρώ. Στη Μεσσηνία, οι τιμές για συμβατικό ελαιόλαδο της ποικιλίας Κορωνέικη κυμαίνονται μεταξύ 3,10 και 3,30 ευρώ, ενώ έχουν αναφερθεί συναλλαγές ακόμη και στα 2,80–2,90 ευρώ.

Το κόστος παραγωγής στραγγαλίζει τους αγρότες

Την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου μειώνεται, οι δαπάνες παραγωγής παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Οι Κρητικοί ελαιοπαραγωγοί καλούνται να ανταποκριθούν σε μια σειρά οικονομικών υποχρεώσεων:

Κλάδεμα και καλλιεργητικές φροντίδες.

Αγορά λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Άρδευση και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Καύσιμα και μεταφορές.

Αγορά και συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων.

Αμοιβές εργατών γης.

Έξοδα ελαιοποίησης και αποθήκευσης.

Ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.

Τα ημερομίσθια των εργατών γης διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις αναφορές από περιοχές της Κρήτης, στα 70–80 ευρώ, ενώ στην κοινοβουλευτική ερώτηση του ΠΑΣΟΚ γίνεται λόγος ακόμη και για 80–90 ευρώ.

Πόσο εισόδημα αποφέρει σήμερα μια παραγωγή ενός τόνου;

Τιμή παραγωγού Ακαθάριστα έσοδα για 1.000 κιλά ελαιολάδου 2,80 €/κιλό 2.800 € 3,00 €/κιλό 3.000 € 3,10 €/κιλό 3.100 € 3,50 €/κιλό 3.500 € 5,00 €/κιλό 5.000 € 6,00 €/κιλό 6.000 € 9,00 €/κιλό 9.000 €

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν ενδεικτικά ακαθάριστα έσοδα, πριν από την αφαίρεση οποιασδήποτε δαπάνης παραγωγής.

Για μια μικρή οικογενειακή εκμετάλλευση, ένα συνεργείο τεσσάρων εργατών με ημερομίσθιο 80 ευρώ για πέντε ημέρες κοστίζει 1.600 ευρώ. Εάν η παραγωγή ανέρχεται σε 1.000 κιλά ελαιολάδου και η τιμή πώλησης στα 3,10 ευρώ, απομένουν μόλις 1.500 ευρώ για την κάλυψη όλων των υπόλοιπων ετήσιων δαπανών και την αμοιβή του ίδιου του παραγωγού.

Πρόκειται για ένα ενδεικτικό παράδειγμα που αναδεικνύει γιατί η συγκομιδή κινδυνεύει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταστεί ασύμφορη.

Οι ελιές κινδυνεύουν να μείνουν στα δέντρα

Όλο και περισσότεροι παραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να καθυστερήσουν ή ακόμη και να εγκαταλείψουν τη συγκομιδή, καθώς τα προσδοκώμενα έσοδα δεν δικαιολογούν πάντα το κόστος της.

Ωστόσο, η αναβολή της συγκομιδής ενέχει πρόσθετους κινδύνους. Οι καιρικές συνθήκες, οι ασθένειες του ελαιοκάρπου, όπως το γλοιοσπόριο, και η πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου μπορεί να επιδεινώσουν περαιτέρω την οικονομική κατάσταση.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πολλές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις στηρίζονται στην προσωπική εργασία των μελών της οικογένειας, η οποία συχνά δεν συνυπολογίζεται στο πραγματικό κόστος παραγωγής.

Ο παραγωγός εργάζεται ο ίδιος, επιστρατεύει τα μέλη της οικογένειάς του και αξιοποιεί τον προσωπικό του χρόνο, χωρίς να γνωρίζει εάν στο τέλος της ελαιοκομικής περιόδου θα έχει εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Η προσωπική εργασία του αγρότη έχει οικονομική αξία. Η επιβίωση της ελαιοκαλλιέργειας δεν μπορεί να βασίζεται στη διαρκή οικονομική και σωματική εξάντληση των αγροτικών οικογενειών.

Ο παραγωγός εισπράττει 3,10 ευρώ και ο καταναλωτής πληρώνει 8,80 ευρώ

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά χαρακτηριστικά της σημερινής κρίσης είναι η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και στη λιανική τιμή του ελαιολάδου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) ζητά την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για την ορθή σύγκριση των τιμών επισημαίνεται ότι ένα λίτρο ελαιολάδου αντιστοιχεί περίπου σε 915 γραμμάρια.

Στάδιο διάθεσης Τιμή ανά κιλό Αντίστοιχη τιμή ανά λίτρο Χονδρική – χαμηλότερη τιμή 3,10 € 2,84 € Χονδρική – υψηλότερη τιμή 3,50 € 3,20 € Λιανική πώληση ≈ 9,62 € 8,80 €

Η σύγκριση είναι ενδεικτική, καθώς μεταξύ της παραγωγής και της λιανικής πώλησης μεσολαβούν δαπάνες επεξεργασίας, τυποποίησης, μεταφοράς, αποθήκευσης, φορολόγησης και εμπορίας. Συνεπώς, η διαφορά αυτή δεν ταυτίζεται με το καθαρό κέρδος των μεσαζόντων.

Ωστόσο, η έκταση της απόκλισης δικαιολογεί τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο κατανέμεται η οικονομική αξία του προϊόντος.

Πώς είναι δυνατόν ο παραγωγός να αδυνατεί να ζήσει από το ελαιόλαδό του και ο καταναλωτής να δυσκολεύεται να το αγοράσει;

Η προστασία του αγροτικού εισοδήματος και η εξασφάλιση προσιτών τιμών για τον καταναλωτή πρέπει να αποτελούν κοινούς στόχους της αγροτικής και οικονομικής πολιτικής.

Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες και ο κίνδυνος παράνομων ελληνοποιήσεων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στους εκπροσώπους του ελαιοκομικού κλάδου οι εισαγωγές ελαιολάδου από τρίτες χώρες, κυρίως από την Τυνησία και την Τουρκία.

Η ΠΟΓΕΔΥ ζητά αυστηρότερους ελέγχους σχετικά με:

Τις εισαγόμενες ποσότητες ελαιολάδου.

Την πραγματική χώρα προέλευσης.

Τη διακίνηση και την τυποποίηση του προϊόντος.

Την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα.

Τις πιθανές παράνομες ελληνοποιήσεις.

Τις αδιαφανείς αναμείξεις και την παραπλανητική επισήμανση.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι οι νόμιμες εισαγωγές δεν συνιστούν από μόνες τους αθέμιτη πρακτική. Ζητά, ωστόσο, επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς για την προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ, η Τυνησία διαθέτει τη δυνατότητα εξαγωγής 56.700 τόνων παρθένου ελαιολάδου ετησίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς, ενώ κατά την περίοδο 2025–2026 οι συνολικές εξαγωγές της προς την ΕΕ εκτιμάται ότι ανήλθαν περίπου στους 220.000 τόνους.

Η ισπανική υπερπαραγωγή πιέζει τις τιμές

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών τιμών διαδραματίζει η Ισπανία, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα ελαιολάδου παγκοσμίως.

Η αναμενόμενη ισπανική παραγωγή για την περίοδο 2026–2027 εκτιμάται περίπου στους 1,6 εκατομμύρια τόνους, αυξάνοντας τις πιέσεις στις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγές χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο ΑγροΤύπος:

Στοιχεία ισπανικής αγοράς Ποσότητα Εκτιμώμενη παραγωγή 2026–2027 1.600.000 τόνοι Παραγωγή Οκτωβρίου 2026 70.500 τόνοι Παραγωγή αντίστοιχου περσινού μήνα 40.000 τόνοι Συνολικά αποθέματα 306.967 τόνοι Προβλεπόμενη προσωρινή αποθεματοποίηση 188.000 τόνοι

Η Ισπανία, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, προχωρά στην προσωρινή απόσυρση περίπου του 12% της παραγωγής της από την αγορά, με στόχο να περιορίσει την υπερπροσφορά και να συγκρατήσει την πτώση των τιμών.

Αντίστοιχα, στην Ιταλία εξετάζονται ή προωθούνται χρηματοδοτικές παρεμβάσεις προς συνεταιρισμούς και ελαιοτριβεία, προκειμένου οι παραγωγοί να μην εξαναγκάζονται σε άμεση πώληση του προϊόντος τους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Για την Κρήτη, όπου μεγάλο μέρος του ελαιολάδου διοχετεύεται στην αγορά χύμα, οι διεθνείς εξελίξεις προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Τα τρία σενάρια για την τιμή του κρητικού ελαιολάδου

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φετινή παραγωγή της Κρήτης κάνουν λόγο για ποσότητες που ενδέχεται να προσεγγίσουν τους 100.000 τόνους, χωρίς ακόμη να υπάρχει οριστική αποτίμηση.

Η αυξημένη παραγωγή, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και αυξημένο αγροτικό εισόδημα.

Τα δημοσιεύματα του κρητικού Τύπου παρουσιάζουν τρία πιθανά σενάρια:

Σενάριο Ενδεχόμενη τιμή παραγωγού Προϋποθέσεις Σταθεροποίηση 3,20–3,70 €/κιλό Διατήρηση υψηλής προσφοράς και περιορισμένη ζήτηση Ανάκαμψη 4,00 €/κιλό ή υψηλότερα Ενίσχυση της ζήτησης για ποιοτικό ελαιόλαδο Περαιτέρω πτώση Περίπου 3,00 €/κιλό ή χαμηλότερα Υπερπροσφορά και πίεση ρευστότητας στους παραγωγούς

Τα παραπάνω αποτελούν πιθανά σενάρια εξέλιξης της αγοράς και όχι ασφαλείς προβλέψεις.

Ελληνικό ελαιόλαδο: Υψηλή ποιότητα, περιορισμένη εμπορική υπεραξία

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγές χώρες του κόσμου, με ετήσια παραγωγή που υπολογίζεται περίπου στους 250.000 τόνους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κοινοβουλευτική ερώτηση του ΠΑΣΟΚ:

Το 75–80% της ελληνικής παραγωγής αφορά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Έχουν αναγνωριστεί 33 ελληνικά προϊόντα ελαιολάδου ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 7,5–8,5% της παγκόσμιας παραγωγής.

Μεγάλο μέρος του προϊόντος εξάγεται χύμα, κυρίως προς την Ιταλία.

Το ελληνικό μερίδιο στις εξαγωγές ελαιολάδου της ΕΕ προς τρίτες χώρες περιορίζεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο 3%.

Χώρα Μερίδιο στις εξαγωγές ελαιολάδου της ΕΕ προς τρίτες χώρες Ισπανία 56% Ιταλία 28% Ελλάδα 3% Λοιπές χώρες 13%

Πηγή: Στοιχεία που επικαλείται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την προώθηση και την εμπορική αξιοποίηση του ελληνικού ελαιολάδου.

Ιδιαίτερα για την Κρήτη, η σύνδεση του προϊόντος με την τοπική γαστρονομία, τον τουρισμό και τη διεθνή αναγνώριση της κρητικής διατροφής μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα, εφόσον η προστιθέμενη αξία επιστρέφει και στον παραγωγό.

Παρέμβαση στη Βουλή με πρωτοβουλία του Μανόλη Χνάρη

Το ζήτημα της οικονομικής ασφυξίας των ελαιοπαραγωγών έφτασε στη Βουλή με ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατόπιν πρωτοβουλίας του βουλευτή Ρεθύμνης και υπευθύνου του ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μανόλη Χνάρη.

Μεταξύ άλλων, ζητούνται απαντήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με:

Την άμεση οικονομική στήριξη των ελαιοπαραγωγών. Την ενεργοποίηση μηχανισμού ιδιωτικής αποθεματοποίησης ή ενισχύσεων de minimis. Την ένταξη του ελαιολάδου στις συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με ποιοτικά κριτήρια. Την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης. Την ενίσχυση των ελέγχων για την αποτροπή παράνομων ελληνοποιήσεων. Την επανεξέταση των αδασμολόγητων εισαγωγών τυνησιακού ελαιολάδου.

Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων ανέδειξε σε ομιλία του στη Βουλή και ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν άλλες μεσογειακές χώρες.

Τα επτά αιτήματα της ΠΟΓΕΔΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων καταθέτει επτά συγκεκριμένες προτάσεις:

Εκτεταμένους ελέγχους σε όλα τα στάδια της αγοράς ελαιολάδου. Δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Αυστηρότερους ελέγχους ποιότητας και ιχνηλασιμότητας. Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη διερεύνηση της απόκλισης μεταξύ των τιμών παραγωγού και λιανικής. Στελέχωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των Περιφερειών και του ΕΦΕΤ με μόνιμο γεωτεχνικό προσωπικό. Μείωση του κόστους παραγωγής και ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των ελαιοπαραγωγών. Εξέταση παρεμβάσεων διαχείρισης της αγοράς στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου – Τα μέτρα που εξετάζονται

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένεται κυβερνητική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ελαιοκομικού κλάδου.

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί προς εξέταση περιλαμβάνονται:

Η ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου, κατά το ισπανικό πρότυπο.

Η χορήγηση άτοκων δανείων σε συνεταιρισμούς και ελαιοτριβεία.

Η αυστηροποίηση των ελέγχων στις εισαγωγές και στην εμπορία.

Η διευθέτηση εκκρεμών πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.

Η αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι οι προτάσεις αυτές να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις και να εφαρμοστούν εγκαίρως, όσο η συγκομιδή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η ερήμωση των χωριών της Κρήτης δεν είναι μακρινό ενδεχόμενο

Η κρίση του ελαιολάδου δεν αφορά αποκλειστικά τους ελαιοπαραγωγούς.

Η εγκατάλειψη της καλλιέργειας θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις:

Στα ελαιοτριβεία και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Στους εργαζομένους του πρωτογενούς τομέα.

Στις επιχειρήσεις αγροτικών εφοδίων.

Στην οικονομική δραστηριότητα των χωριών.

Στη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού.

Στην προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας.

Στη συνέχιση της ελαιοκομικής παράδοσης της Κρήτης.

Ποιος νέος άνθρωπος θα επενδύσει σήμερα στην ελαιοκαλλιέργεια, όταν καλείται να αναλάβει υψηλό οικονομικό κόστος χωρίς να έχει στοιχειώδη ασφάλεια για το εισόδημά του;

Πώς μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια, να παραμείνει στο χωριό του και να σχεδιάσει το μέλλον του μέσα σε συνθήκες διαρκούς αβεβαιότητας;

Η οικονομική ανασφάλεια επιβαρύνει και την ψυχική υγεία των αγροτικών οικογενειών. Η αδυναμία κάλυψης των καθημερινών υποχρεώσεων, ο φόβος της οικονομικής αποτυχίας και η αγωνία για το μέλλον δημιουργούν έντονη ψυχολογική πίεση.

Η αξιοπρεπής διαβίωση των ανθρώπων της υπαίθρου αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα.

Η Κρήτη χρειάζεται πράξεις, όχι άλλες υποσχέσεις

Η Πολιτεία, η Περιφέρεια Κρήτης, οι βουλευτές του νησιού, οι δήμοι, οι αγροτικοί φορείς και οι συνεταιριστικές οργανώσεις καλούνται να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός συντονισμένου σχεδίου διάσωσης και ανάπτυξης της κρητικής ελαιοκομίας.

Απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ενίσχυση της ρευστότητας, την οργάνωση της εποχικής εργασίας, την προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την ενδυνάμωση των συλλογικών σχημάτων εμπορίας του ελαιολάδου.

Ως ενημερωτικό μέσο της Κρήτης, θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναδεικνύουμε την αγωνία των ανθρώπων που μοχθούν καθημερινά για τη διατήρηση του παραγωγικού πλούτου του νησιού.

Γιατί κάθε ελαιώνας που εγκαταλείπεται σημαίνει μια ακόμη οικογένεια που χάνει μέρος του εισοδήματός της, ένα χωριό που αποδυναμώνεται και ένα κομμάτι της κρητικής παραγωγικής και πολιτισμικής κληρονομιάς που κινδυνεύει να χαθεί.

Η Κρήτη δεν μπορεί να υπερηφανεύεται για το ελαιόλαδό της, όταν οι άνθρωποι που το παράγουν αδυνατούν να επιβιώσουν.

Η Πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα, πριν η οικονομική απόγνωση των ελαιοπαραγωγών μετατραπεί σε οριστική εγκατάλειψη της κρητικής γης.

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