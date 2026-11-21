Ο Μάνος Παπαδάκης έρχεται στο Marina Cafè Restaurant, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου με τη μουσική παράσταση «Τα απαραίτητα», για μια βραδιά με τραγούδια, ιστορίες και άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Ο τραγουδοποιός συναντά αγαπημένα τραγούδια της προσωπικής του δισκογραφίας, παρουσιάζει νέες δημιουργίες και επιλέγει κομμάτια που έχουν ξεχωριστή θέση στη μουσική του διαδρομή. Με τη φωνή και την κιθάρα του, μας προσκαλεί σε μια ζωντανή συνάντηση με τον έρωτα, τη μνήμη και τις μικρές ιστορίες που γίνονται τραγούδια.

«Τα απαραίτητα»: όσα θέλουμε να μοιραστούμε, όσα μας συγκινούν και όσα αξίζει να τραγουδάμε μαζί.

Marina Cafè Restaurant

Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 9 ευρώ

Διοργάνωση: ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ