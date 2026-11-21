Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προσκαλεί νέους δημιουργούς, σχεδιαστές και καλλιτέχνες, αλλά και όλους όσοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, αισθάνονται νέοι στη σκέψη και στη δημιουργία, να συμμετάσχουν στο Christmas Design Bazaar.

Μια επιμελημένη αγορά σύγχρονου design, εφαρμοσμένων τεχνών και πρωτότυπης δημιουργίας, που φιλοδοξεί να δώσει χώρο σε νέες ιδέες, νέες ματιές και προσωπικές δημιουργικές ταυτότητες.

Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι είναι όσοι βρίσκονται στην αρχή της δημιουργικής ή επαγγελματικής τους διαδρομής και θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο κοινό.

Θα συνεκτιμηθούν η προσωπική δημιουργική ταυτότητα, η πρωτοτυπία, και

η συνάφεια με τον χαρακτήρα του Design Bazaar.

Αν είσαι νέος, αν ξεκινάς τώρα ή αν απλώς εξακολουθείς να αισθάνεσαι νέος, αυτή η πρόσκληση είναι για σένα!

ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο), φωτογραφίες αντιπροσωπευτικών έργων, σύντομη περιγραφή των δημιουργιών που προτείνουν και στοιχεία προηγούμενης δραστηριότητας, εφόσον υπάρχουν.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τόπος: Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Ημερομηνίες: 18.12.2026 -24.12.2026

Προθεσμία αιτήσεων: έως 01.12.2026

Υποβολή: a.antonaki@depanal.gr, τηλ. επικοινωνίας 2814408029, 9:00-14:00, Α. Αντωνάκη.

Το Christmas Design Bazzar θα πραγματοποιηθεί στον δεύτερο όροφο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Θα παρέχεται, εφόσον δεν διατίθεται από τον σχεδιαστή, εκθεσιακή έδρα 1x2m. Ωράριο λειτουργίας: 9:30 – 20:00 καθημερινά.

Όροι και κόστος συμμετοχής: 100 ευρώ.