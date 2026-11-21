Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την τραγωδία στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο και την ερχόμενη Κυριακή 22 Νοεμβρίου, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο για τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιαννάκη που έχασε τη ζωή του από την ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε στη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου επαγγελματία οπλίτη, αποφάσισε το μνημόσυνο να τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου Βροντησίου, στον Ζαρό του δήμου Φαιστού.

«Είναι ένα μέρος συμβολικό για εμάς», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο πατέρας του Ραφαήλ, Μανώλης Γαλυφιανάκης.

Για την οικογένεια του 19χρονου, ο χρόνος σταμάτησε το πρωινό της 26ης Νοεμβρίου 2025, όταν η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα εξερράγη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας ελέγχου των εν λόγω πυρομαχικών από τον νεαρό επαγγελματία οπλίτη και τον 39χρονο επιλοχία που τραυματίστηκε βαρύτατα.

Ο Μανώλης Γαλυφιανάκης με τον αδικοχαμένο γιο του, Ραφαήλ



Ο πατέρας του 19χρονου επισημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης – παρά τις δικές του επίμονες προσπάθειες – για την πορεία της έρευνας των συνθηκών της τραγωδίας.

«Η διερεύνηση της υπόθεσης γίνεται με ρυθμούς χελώνας. Για να μην πω ότι η χελώνα πάει πιο γρήγορα», δήλωσε.

«Περιμένουμε απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη και γιατί το παιδί μας έχασε τη ζωή του. Πληροφορηθήκαμε για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που ξεκαθαρίζει ότι τη χειροβομβίδα κρατούσε ο επιλοχίας. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα, ούτε να πω τίποτα παραπάνω γιατί δεν ξέρω τις συνθήκες του συμβάντος. Από την πρώτη στιγμή ευχηθήκαμε να γίνει καλά ο άνθρωπος γιατί έχει δύο παιδιά…

Κάνουμε υπομονή γιατί έχουμε κι άλλο ένα παιδί. Όταν θα έρθει η ώρα θα μιλήσω, θα ξεσπάσω…», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Γαλυφιανάκη, η προανάκριση της υπόθεσης και η προκαταρκτική εξέταση που παραγγέλθηκε για την διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος έχουν ολοκληρωθεί και η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια του στρατιωτικού εισαγγελέα.

«Ο δικηγόρος μας, Γιώργος Κοκοσάλης που μας ενημέρωσε, εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε την παραπομπή σε δίκη όποιων προκύπτει ότι ευθύνονται με βάση στα στοιχεία της δικογραφίας. Για μένα πάντως, ο υπεύθυνος δεν είναι ένας είναι πολλοί», τόνισε.

Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Ραφαήλ

Η οικογένεια του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη αποφάσισε να οργανώσει εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του 19χρονου Ραφαήλ, στις 27 Νοεμβρίου, στο Τυμπάκι του δήμου Φαιστού, σε συνεργασία με το ΠΑΓΝΗ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. «Θέλουμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας, στη μνήμη του Ραφαήλ. Το αίμα σώζει ζωές, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Εάν τα καταφέρω, είναι μία δράση που θα ήθελα να την καθιερώσουμε», τόνισε.

Η πληγή για την οικογένεια Γαλυφιανάκη θα μείνει για πάντα ανοιχτή. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω γι’ αυτό και ο Μανώλης Γαλυφιανάκης μέσω της ΕΡΤ Ηρακλείου θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε όλους τους γονείς. «Να αγκαλιάζετε και να φιλάτε κάθε πρωί και κάθε βράδυ, τα παιδιά σας. Μπορεί να τσακώνεστε μαζί τους και εκείνα να αντιδρούν. Αλλά φροντίστε να ξέρουν ότι τα αγαπάτε και πως, ό,τι κάνετε είναι πάντα για το καλό τους».https://www.ertnews.gr/