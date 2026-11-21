Πλήθος πιστών συμμετείχε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Θεοτόκου στους δρόμους της πόλης.

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη εορτάστηκαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 στα Χανιά τα Εισόδια της Θεοτόκου, Πολιούχου της πόλης, καθώς και η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με την επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στο φρούριο Φιρκά, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Ακολούθησαν ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, καθώς και η επίσημη Δοξολογία για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την οποία αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Της Δοξολογίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, με τη συμμετοχή των Μητροπολιτών Κυδωνίας και Αποκορώνου και Κισάμου και Σελίνου.

Η λιτάνευση της εικόνας της Θεοτόκου

Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Θεοτόκου στους κεντρικούς δρόμους των Χανίων, με τη συμμετοχή κληρικών, εκπροσώπων των αρχών και πλήθους πιστών.

Η λιτανεία ακολούθησε τη διαδρομή Χάληδων, Πλατεία 1866, Κυδωνίας, όπου πραγματοποιήθηκε δέηση στο Δημαρχείο Χανίων, Καραϊσκάκη, Μουσούρων, Χρυσάνθου Επισκόπου, Καραολή και Δημητρίου και Χάληδων, καταλήγοντας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

Οι βουλευτές Χανίων και οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απηύθυναν τις ευχές τους στους Χανιώτες για τη διπλή θρησκευτική και εθνική εορτή.