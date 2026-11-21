Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό, υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και του Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ταταράκη, Προγραμματική Σύμβαση για την «Εκτίμηση της ασφάλειας επιλεγμένων αστικών δένδρων του Δήμου Πλατανιά με οπτική αξιολόγηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με ενόργανη ανάλυση».

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Ποιότητας και Ασφάλειας Αγροτικών Προϊόντων, Τοπίου και Περιβάλλοντος (ΠΑΓΡΟΤΟΠ) του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κ. Παναγιώτη Α. Νεκτάριο. Το εν λόγω εργαστήριο διαθέτει εξειδικευμένο, καινοτόμο εξοπλισμό και τεχνογνωσία στον Ελλαδικό χώρο για τη διενέργεια αντίστοιχων ελέγχων.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν πενήντα (50) επιλεγμένα δένδρα, ιστάμενα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, των οποίων η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

• Οπτική Εξέταση Μορφολογικών Χαρακτηριστικών (Visual Tree Assessment – VTA), για τυχόν ορατές ενδείξεις ελαττωμάτων.

• Ενόργανες Αναλύσεις με εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δένδρου, όπως μικροδιατρητική διερεύνηση με αντιστασιόμετρο για τον έλεγχο της ποιότητας του ξύλου, χρήση ηχητικού τομογράφου, ηχητική ανίχνευση στηρικτικών ριζών και δοκιμές έλξης για την εκτίμηση της αντοχής έναντι ανατροπής.

Η Προγραμματική Σύμβαση έχει 24μηνη διάρκεια, ο προϋπολογισμός αυτής ανέρχεται στο ποσό των 79.000,00 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου.

Όπως ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Πλατανιά Κος Μαλανδράκης Ιωάννης “.. η επιλογή του Δήμου να συνεργαστεί με το ΕΛΜΕΠΑ, είναι ακόμα ένα βήμα όχι μόνο για την επιστημονική προσέγγιση σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του αστικού μας πρασίνου και των ιστορικών μας δένδρων, αλλά και αλλαγή της νοοτροπίας προσέγγισης σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας και ανάδειξης του.

Στόχος της συνεργασίας είναι η προστασία της Δημόσιας ασφάλειας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών, καθώς και η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της επιστημονικής διερεύνησης της στατικότατης και της υγείας» των δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους…”