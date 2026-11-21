Διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης, καθώς συνολικά 140 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά, από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται γυναίκες και ένα βρέφος.

Οι τρεις επιχειρήσεις διάσωσης

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, στα τρία διαδοχικά περιστατικά καταγράφηκαν:

47 μετανάστες , μεταξύ των οποίων οκτώ γυναίκες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

, μεταξύ των οποίων οκτώ γυναίκες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. 51 άνδρες , οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που εντοπίστηκε 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων από εναέριο μέσο της Frontex. Ακολούθησε η περισυλλογή τους από σκάφος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας.

, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που εντοπίστηκε 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων από εναέριο μέσο της Frontex. Ακολούθησε η περισυλλογή τους από σκάφος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας. 42 μετανάστες, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε απόσταση 58 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και περισυνελέγησαν επίσης από σκάφος της Frontex.

Σε κινητοποίηση οι αρμόδιες αρχές

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Οι διασωθέντες υποβάλλονται στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και υγειονομικού ελέγχου, πριν από τη μεταφορά τους σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας.

Οι συνεχείς αφίξεις μεταναστών στη νότια Κρήτη διατηρούν σε αυξημένη ετοιμότητα τις λιμενικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναδεικνύοντας εκ νέου την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας στο νησί.