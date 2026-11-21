Στ. Αρναουτάκης: Τιμούμε τη θυσία όσων αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση για την ελευθερία και στηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, που διαφυλάσσουν καθημερινά την κυριαρχία της πατρίδας

Σήμερα, 21 Νοεμβρίου, τα Χανιά τιμούν τα Εισόδια της Θεοτόκου ενώ η χώρα γιορτάζει την Εθνική Αντίσταση και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η πίστη, η ιστορική μνήμη και η ευθύνη του ελληνικού λαού που αγωνίζεται διαχρονικά για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια συναντώνται σε μια ημέρα.

Τιμούμε τη θυσία όσων αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση για την ελευθερία και στηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, που διαφυλάσσουν καθημερινά την κυριαρχία της πατρίδας.

Ας κρατήσουμε ζωντανή αυτήν την παρακαταθήκη ενότητας για τις επόμενες γενιές.

Χρόνια Πολλά στα Χανιά σε όλες και όλους!