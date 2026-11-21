Στέλλα Αρχοντάκη: «Η αναγνώριση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έργο στρατηγικής σημασίας, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του μοντέλου που αγκαλιάζει την κοινωνία»

Μαρία Κασωτάκη: «Το επόμενο στοίχημα, μετά το κλείσιμο αυτής της προγραμματικής περιόδου, είναι πώς θα μετεξελιχθούν οι δομές αυτές και πώς θα γίνουν βιώσιμες, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμα καλύτερα»

Με επίκεντρο τον στρατηγικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής και τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο κοινοτικής ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 19/11, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, η ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου,

μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης με θέμα «Από την Κοινωνική Στήριξη στην Κοινοτική Ανάπτυξη με Ορίζοντα το 2030: Το εφαρμοσμένο μοντέλο του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας ως Ευρωπαϊκό Έργο Στρατηγικής Σημασίας και πρότυπο κοινωνικών υπηρεσιών του Α΄ βαθμού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε η παρουσίαση και η συνολική αποτίμηση του έργου της λειτουργίας του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο συντονίζει τη δράση της Κεντρικής Δομής, του Παραρτήματος Ρομά και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ). Η συγκεκριμένη δομή έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,

καθώς έχει αναγνωριστεί επισήμως ως «Έργο Στρατηγικής Σημασίας». Η λειτουργία της δομής αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς και πρότυπο παροχής ολιστικών κοινωνικών υπηρεσιών «μίας στάσης» (One-Stop Shop) για την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά & ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» (MIS 6002212). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ESF+), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» (ΕΣΠΑ 2021-2027), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της κοινωνικής συνοχής του Δήμου μας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της διήμερης διοργάνωσης, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επίσκεψη στους χώρους στέγασης του Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή, Παράρτημα Ρομά, ΚΕΜ) καθώς και σε άλλες κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου.

Στη σημασία της αποκεντρωμένης λειτουργίας της δομής και στον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής έως το 2030 αναφέρθηκε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου, Στέλλα Αρχοντάκη. Όπως τόνισε, στόχος της δημοτικής αρχής είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος εκατοντάδων ευάλωτων πολιτών, σημειώνοντας: «Η αναγνώριση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έργο στρατηγικής σημασίας, που αποτελεί συγχρόνως πρότυπο παροχής ολιστικών κοινωνικών υπηρεσιών, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του αποκεντρωμένου μοντέλου που αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία μας», δήλωσε η κ. Αρχοντάκη και πρόσθεσε: «Στη σημερινή ημερίδα σχεδιάζουμε το μέλλον της κοινωνικής ανάπτυξης έως το 2030, στοχεύοντας στην ανάδειξη της σημασίας αυτών

των δομών, ώστε κανένας συνδημότης μας να μην νιώθει μόνος». Αναφερόμενη στο καθημερινό έργο της δομής, η Αντιδήμαρχος υπογράμμισε πως το διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας υποστηρίζει έμπρακτα Ρομά, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες, προσφέροντας βοήθεια στην κοινωνική ένταξη,

την εύρεση εργασίας, την ασφάλιση και την εκπαίδευση. «Είμαστε στην υπηρεσία των συνδημοτών μας και προσπαθούμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα να τα μετατρέψουμε σε ουσιαστικές υπηρεσίες», κατέληξε.

Την ανάγκη έγκαιρου κεντρικού σχεδιασμού για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών, όταν ολοκληρωθεί η κοινοτική χρηματοδότηση, έθεσε η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κρήτη», Μαρία Κασωτάκη. Όπως επεσήμανε, το Κέντρο Κοινότητας

ανοίγει για πρώτη φορά στους πολίτες για να αναδείξει το έργο που επιτελεί από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχοντας πλέον επεκταθεί σε 22 δομές σε όλη την Κρήτη — καλύπτοντας σχεδόν κάθε δήμο του νησιού, πλην της Γαύδου. Ωστόσο, η κ. Κασωτάκη έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την επόμενη μέρα: «Το επόμενο στοίχημα, μετά το κλείσιμο αυτής της προγραμματικής περιόδου, είναι πώς θα μετεξελιχθούν οι δομές αυτές και πώς θα γίνουν βιώσιμες, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμα καλύτερα, χωρίς ενδεχομένως κοινοτική χρηματοδότηση, η οποία

ολοκληρώνεται το 2029». Όπως εξήγησε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται στη χρηματοδότηση νέων θεματικών μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μεταφέροντας την ευθύνη της διατήρησης των υφιστάμενων δομών στα κράτη-μέλη: «Περίπου 70 δομές στην Κρήτη —Κέντρα Κοινότητας,

ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ— πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο. Η Περιφέρεια και οι Δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους αυτό το βάρος. Είναι θέμα κεντρικής πολιτικής επιλογής, σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση. Διεργασίες γίνονται ήδη σε επίπεδο Υπουργείων και Ευρωπαϊκής Επιτροπής· το ζητούμενο είναι αυτές οι διεργασίες να καταλήξουν έγκαιρα σε λύσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό οι Αντιδήμαρχοι, Αντώνης Περυσινάκης, Ρένα Παπαδάκη, Γιώργος Καραντινός, Φιλαρέτη Χρονάκη- Δαφέρμου, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, οι Εντεταλμένοι σύμβουλοι Κατερίνα Δουλγεράκη και Γιάννης Σμπώκος, βουλευτές, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΕΛΜΠΕΠΑ και άλλων φορέων. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Μηναδάκη.

Στις εργασίες της ημερίδας ομιλητές ήταν:

• Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας

• Αντώνιος Πασπαλιάρης – Διευθυντής Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου & Υπεύθυνος Υλοποίησης της Πράξης

• Αλίκη Ψαράκη – Συντονίστρια του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου

• Μαρία Κασωτάκη – Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη»

• Μαρία Ζαμπέλη – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) – Μονάδα Β / ΜΟΔ Α.Ε., Υπουργείο Οικονομικών

• Ερίκ Γκιζόν – Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

• Άγγελος Λουκάκης – Επιστημονικός Συνεργάτης του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης, Εντεταλμένος Διδάσκων Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

• Δρ. Κλειώ Κούτρα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Διευθύντρια Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)