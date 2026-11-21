Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ετοιμότητας στα σχολεία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18/11, από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας.

Στο πλαίσιο της δράσης, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Χρονάκη-Δαφέρμου και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης επισκέφθηκαν το Γενικό Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού, όπου παρέδωσαν έναν από τους έξι απινιδωτές που προσέφερε ως δωρεά στον Δήμο το Μελισσίδειο Ίδρυμα.

Η επιλογή του σημείου τοποθέτησης έγινε με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή χρησιμότητα, καθώς ο απινιδωτής θα καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες του ΓΕΛ Νέας Αλικαρνασσού, αλλά και των γειτονικών σχολικών μονάδων, θωρακίζοντας συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από το 2ο και το 7ο Νηπιαγωγείο, καθώς και από το 2ο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο, αναδεικνύοντας το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των σχολείων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της εθελοντικής ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ»,

Ειρήνη Κορώνα και Θεόδωρος Πάκος, πραγματοποίησαν μια αναλυτική παρουσίαση για τη λειτουργία και τη χρήση του απινιδωτή, εισάγοντας τους παρευρισκόμενους στις βασικές αρχές των Πρώτων Βοηθειών. Μέσα από τη βιωματική ενημέρωση αναδείχθηκε πόσο καθοριστική είναι η σωστή γνώση και η άμεση αντίδραση στα πρώτα κρίσιμα λεπτά ενός έκτακτου περιστατικού.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Φιλαρέτη Χρονάκη-Δαφέρμου σε δήλωσή της υγράμμισε τη σημασία τέτοιων δράσεων τονίζοντας: «Ο εθελοντισμός δεν περιορίζεται στην υλική προσφορά, αλλά μετατρέπεται σε γνώση, πρόληψη, ετοιμότητα και έμπρακτο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο.

Ένας απινιδωτής μπορεί να γίνει η αφετηρία για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και η γνώση των πρώτων βοηθειών μπορεί να κάνει τον καθένα μας ικανό να την προσφέρει. Συνεχίζουμε να χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας και να δημιουργούμε ένα σχολικό περιβάλλον πιο ασφαλές για όλους, γιατί στον εθελοντισμό κανείς δεν περισσεύει».

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού ευχαρίστησε το Μελισσίδειο Ίδρυμα για τη γενναιόδωρη προσφορά του, την εθελοντική ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» για την πολύτιμη εκπαιδευτική συμβολή της, καθώς και τη διευθύντρια του ΓΕΛ Νέας Αλικαρνασσού, Στέλλα Γιαννουλάκη, για την άψογη φιλοξενία και οργάνωση.