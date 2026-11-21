18:00–21:00

📢 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – SOUDA RUN 2026 🏃‍♂️🏃‍♀️

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες στον αγώνα δρόμου SOUDA RUN 2026, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στη μνήμη του αγαπημένου μας Κανάκη Κωνσταντάκη, ότι:

📍 Το Κρητικό Παραδοσιακό Σπίτι Σούδας θα παραμείνει ανοιχτό και σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 21:00, για την παραλαβή των πακέτων συμμετοχής, των αριθμών και των ηλεκτρονικών τσιπ χρονομέτρησης.

☎️ Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6946644529.

❤️ Σας ευχαριστούμε θερμά για τη μεγάλη ανταπόκριση και τη στήριξή σας!

Σας περιμένουμε όλους αύριο στη Σούδα, για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε μαζί, τιμώντας τη μνήμη του Κανάκη μας!

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας