O Σύλλογος ΔΕΠ ΕΛΜΕΠΑ, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 20ής Νοεμβρίου 2026 και σε συντονισμό με τις αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ και τις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ, συμμετέχει στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις του κλάδου προκηρύσσοντας τρίωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00.

Ενόψει της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, διεκδικούμε την ουσιαστική ενίσχυση της χρηματοδότησης και της στελέχωσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, την αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και την αποκατάσταση των μισθολογικών μας απωλειών.

Σας επισυνάπτουμε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΛΜΕΠΑ και καλούμε την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φορείς και τους πολίτες να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις, συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις της Κρήτης.