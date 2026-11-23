Νέα δεδομένα για τον τουρισμό της Κρήτης το 2027, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής κυριαρχούν. Τι δείχνουν τα στοιχεία από τη βρετανική αγορά, τον ΣΕΤΕ και τις αεροπορικές εταιρείες

Με νέες προκλήσεις βρίσκεται αντιμέτωπος ο ελληνικός τουρισμός ενόψει του 2027, καθώς ολοένα περισσότεροι ταξιδιώτες καθυστερούν να οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους, ανατρέποντας τον παραδοσιακό προγραμματισμό της τουριστικής αγοράς.

Η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, που χαρακτήρισε έντονα το 2026, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, δημιουργώντας νέα δεδομένα για ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς οργανισμούς. Για την Κρήτη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κυρίως λόγω της εξάρτησης μεγάλου μέρους της τουριστικής κίνησης από τις αγορές του εξωτερικού.

Η εποχή κατά την οποία οι ταξιδιώτες προγραμμάτιζαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές πολλούς μήνες πριν από την αναχώρηση φαίνεται πως αλλάζει. Η αβεβαιότητα που προκαλούν οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η διαρκής πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών οδηγούν όλο και περισσότερους καταναλωτές στην αναβολή των ταξιδιωτικών τους αποφάσεων.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μειώνεται η διάθεση για ταξίδια. Αντίθετα, αρκετοί εξακολουθούν να σχεδιάζουν διακοπές, επιλέγοντας όμως να προχωρήσουν στην κράτηση πολύ πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, αναζητώντας παράλληλα καλύτερες τιμές και συμφέρουσες προσφορές.

Η νέα αυτή πραγματικότητα δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να οργανώσουν τη λειτουργία τους χωρίς να γνωρίζουν με την ίδια βεβαιότητα το επίπεδο της ζήτησης που θα αντιμετωπίσουν.

Για την Κρήτη, όπου η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, η δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψης των κρατήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό χρειάζονται επαρκή χρόνο για να προγραμματίσουν προσωπικό, προμήθειες και υπηρεσίες.

Η βρετανική αγορά δείχνει τι έρχεται το 2027

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με τον ΟΤ, μία από τις σημαντικότερες αγορές επισκεπτών για την Ελλάδα και την Κρήτη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσιάζει το βρετανικό Travel Weekly, η τάση των καθυστερημένων κρατήσεων αναμένεται να διατηρηθεί και το 2027, επηρεάζοντας σημαντικά την αγορά των οργανωμένων διακοπών.

Ο Martin Alcock, επικεφαλής της Travel Trade Consultancy, επισημαίνει ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μήνα, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα των νοικοκυριών απέναντι στις οικονομικές εξελίξεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 30% των καταναλωτών περιορίζει τις δαπάνες που δεν θεωρεί απαραίτητες, ενώ το 34% επανεξετάζει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό.

Την ίδια στιγμή, η διαθέσιμη δυναμικότητα στην αγορά οργανωμένων διακοπών της Βρετανίας έχει αυξηθεί κατά 3%, φτάνοντας τα 35,8 εκατομμύρια επιβάτες.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς περισσότερες διαθέσιμες θέσεις και πακέτα διακοπών διεκδικούν ένα καταναλωτικό κοινό που εμφανίζεται περισσότερο προσεκτικό στις δαπάνες του.

Ένας στους τρεις ταξιδιώτες κλείνει κοντά στην αναχώρηση

Αποκαλυπτικά είναι και τα δεδομένα της Advantage Travel Partnership για τις σχολικές διακοπές του Οκτωβρίου στη βρετανική αγορά.

Σύμφωνα με αυτά, το 35% των κρατήσεων πραγματοποιήθηκε κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από το ταξίδι, ενώ το 15% ολοκληρώθηκε μόλις μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες.

Στον αντίποδα, περίπου ένας στους τρεις ταξιδιώτες είχε φροντίσει να εξασφαλίσει τις διακοπές του περισσότερο από έξι μήνες νωρίτερα.

Η εικόνα αυτή αποκαλύπτει μια τουριστική αγορά που λειτουργεί πλέον με δύο διαφορετικές ταχύτητες.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι εξακολουθούν να επιλέγουν τον έγκαιρο προγραμματισμό και από την άλλη εκείνοι που περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή, είτε λόγω οικονομικής αβεβαιότητας είτε επειδή αναζητούν πιο ελκυστικές προσφορές.

Για προορισμούς όπως η Κρήτη, η εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι πληρότητες και οι τιμές των καταλυμάτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

ΣΕΤΕ: Το 2026 ήταν η χρονιά των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής

Το φαινόμενο δεν αποτελεί αποκλειστικά χαρακτηριστικό της βρετανικής αγοράς, καθώς έχει ήδη αποτυπωθεί με ιδιαίτερη ένταση και στον ελληνικό τουρισμό.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αγάπη Σμπώκου, έχει χαρακτηρίσει το 2026 ως τη χρονιά με την εντονότερη παρουσία κρατήσεων της τελευταίας στιγμής που έχει γνωρίσει ο ελληνικός τουρισμός.

Η ίδια συνέδεσε τη συγκεκριμένη εξέλιξη με την αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον, την αύξηση του κόστους διαβίωσης και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δυνατότητας πολλών Ευρωπαίων ταξιδιωτών.

Ανάλογη εικόνα έχουν περιγράψει η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), Χριστίνα Τετράδη, και ο γενικός διευθυντής του, Γιώργος Πετράκος.

Όπως έχουν επισημάνει, οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται λίγο πριν από την άφιξη μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη διαθέσιμων δωματίων, δημιουργούν όμως παράλληλα δυσκολίες στον οικονομικό και λειτουργικό σχεδιασμό των ξενοδοχειακών μονάδων.

Επιπλέον, η ανάγκη προσέλκυσης πελατών σε περιορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πίεση στις τιμές.

Η νέα πρόκληση για τα ξενοδοχεία της Κρήτης

Η διαχείριση της αβεβαιότητας αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τις τουριστικές επιχειρήσεις ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ένα ξενοδοχείο που δεν διαθέτει εγκαίρως σαφή εικόνα των κρατήσεών του δυσκολεύεται να υπολογίσει τις ανάγκες σε προσωπικό, τις ποσότητες προμηθειών και το κόστος λειτουργίας του.

Παράλληλα, καλείται να αποφασίσει εάν θα προσφέρει εκπτώσεις αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου ή εάν θα διατηρήσει υψηλότερες τιμές, προσδοκώντας ότι η ζήτηση θα ενισχυθεί όσο πλησιάζει το καλοκαίρι.

Και οι δύο επιλογές εμπεριέχουν κινδύνους.

Οι μεγάλες εκπτώσεις μπορεί να περιορίσουν τα έσοδα, ακόμη και όταν οι πληρότητες είναι υψηλές. Αντίθετα, η διατήρηση ακριβών τιμολογίων ενδέχεται να αφήσει αδιάθετα δωμάτια, εφόσον η αναμενόμενη ζήτηση δεν εμφανιστεί.

Το συγκεκριμένο δίλημμα έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου λειτουργούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και χιλιάδες μικρότερες τουριστικές επιχειρήσεις, με διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες.

Radisson: Οι αποφάσεις της τελευταίας στιγμής επεκτείνονται και στα συνέδρια

Η αλλαγή της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακές κρατήσεις δωματίων.

Ο Daniel Twerenbold της Radisson Hotel Group επισημαίνει ότι η ίδια τάση παρατηρείται και στην αγορά επαγγελματικών συναντήσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Όπως εξηγεί, οι πελάτες αναζητούν ολοένα περισσότερο ολοκληρωμένες εμπειρίες, αλλά συχνά αποφασίζουν για τη διαμονή ή τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης μέσα σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Αυτό σημαίνει ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία, τόσο στην εξυπηρέτηση των πελατών όσο και στη διαχείριση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων.

Η διοίκηση της Radisson επισημαίνει επίσης ότι οι ξενοδόχοι δεν μπορούν πλέον να θεωρούν δεδομένες τις υψηλές πληρότητες σε ολόκληρη τη θερινή περίοδο, καθώς οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και το πολιτικό περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις.

Ανάλογους προβληματισμούς έχει εκφράσει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής, Ευγένιος Βασιλικός, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που δημιουργούνται στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής.

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Φωτ. shutterstock

Αεροπορικές εταιρείες: Ισχυρή ζήτηση, αλλά μικρότερος χρόνος προγραμματισμού

Η μεταβολή στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών αποτυπώνεται και στις αερομεταφορές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, έχει επισημάνει ότι, παρά τη θετική εικόνα της ζήτησης για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, οι επιβάτες εξακολουθούν να προχωρούν σε κρατήσεις πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης.

Η εταιρεία καταγράφει συγκρατημένη ανοδική πορεία στους ναύλους σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο η περιορισμένη χρονική απόσταση μεταξύ κράτησης και πτήσης δυσκολεύει τις προβλέψεις για την τελική πληρότητα.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις αεροπορικές επιχειρήσεις, καθώς ο σχεδιασμός των δρομολογίων, η διάθεση αεροσκαφών και ο προγραμματισμός της χωρητικότητας πραγματοποιούνται αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί, οι οποίοι δεσμεύουν εκ των προτέρων αεροπορικές θέσεις και δωμάτια σε ξενοδοχεία.

Όταν οι κρατήσεις καθυστερούν, αυξάνεται ο κίνδυνος να χρειαστεί να διαθέσουν τα τουριστικά τους πακέτα σε χαμηλότερες τιμές προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες.

AEGEAN: Οι ταξιδιώτες αποφασίζουν όλο και πιο αργά

Την ίδια εικόνα έχει περιγράψει και η διοίκηση της AEGEAN.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχης Βασιλάκης, είχε επισημάνει από τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ότι οι επιβάτες εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να προγραμματίσουν τα ταξίδια τους πολύ νωρίτερα.

Η τάση αυτή διατηρήθηκε και κατά τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας προς τους αναλυτές, οι κρατήσεις για το φθινόπωρο παρουσίαζαν πιο συγκρατημένη εικόνα, ενώ το διάστημα ανάμεσα στην αγορά του εισιτηρίου και την πραγματοποίηση του ταξιδιού παρέμενε περιορισμένο.

Η εξέλιξη προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στον σχεδιασμό των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τον έντονο ανταγωνισμό.

Για την Κρήτη, όπου η αεροπορική συνδεσιμότητα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τουριστική δραστηριότητα, οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι κρατήσεις αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.

Πίεση και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η τάση των καθυστερημένων ταξιδιωτικών αποφάσεων δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Σύμφωνα με ανάλυση του Skift, η οποία βασίζεται σε δεδομένα της AirDNA, ο ρυθμός πραγματοποίησης νέων κρατήσεων για μελλοντικές διαμονές στην Ευρώπη εμφανίζεται μειωμένος κατά 13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το συγκεκριμένο στοιχείο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι τελικές διανυκτερεύσεις θα είναι λιγότερες.

Αντίθετα, μπορεί να αντανακλά τη μετατόπιση σημαντικού μέρους της ζήτησης προς χρονικά διαστήματα πιο κοντά στην πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Ωστόσο, η εξέλιξη δυσκολεύει τον προγραμματισμό των ιδιοκτητών και των εταιρειών διαχείρισης ακινήτων, που καλούνται να προσαρμόζουν συχνότερα τις τιμές και τη διαθεσιμότητά τους.

Το μεγάλο στοίχημα για την Κρήτη το 2027

Καθώς ο ελληνικός τουρισμός προετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στον αριθμό των επισκεπτών.

Η πραγματική πρόκληση αφορά τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να διατηρήσουν ικανοποιητικά έσοδα και περιθώρια κέρδους, σε ένα περιβάλλον όπου οι ταξιδιωτικές αποφάσεις λαμβάνονται ολοένα πιο αργά.

Για την Κρήτη, η οποία συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα πρόσθετο στοίχημα.

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, η αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων κλινών και η προσαρμογή στις νέες συνήθειες των επισκεπτών αναμένεται να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το γεγονός ότι οι κρατήσεις πραγματοποιούνται αργότερα δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη μια λιγότερο επιτυχημένη τουριστική χρονιά. Σημαίνει, όμως, ότι οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ευελιξία και να παρακολουθούν στενότερα τις μεταβολές της ζήτησης.

Το κρίσιμο ερώτημα για το 2027 δεν είναι μόνο πόσοι τουρίστες θα επισκεφθούν την Κρήτη, αλλά και πόσο οικονομικά αποδοτική θα είναι η νέα τουριστική περίοδος για τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.

Πηγή βασικών στοιχείων: Οικονομικός Ταχυδρόμος (ot.gr), Travel Weekly, Advantage Travel Partnership, ΣΕΤΕ, ΙΤΕΠ, Ryanair, AEGEAN, Skift και AirDNA.https://www.neakriti.gr/