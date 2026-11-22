Στόχος η δημιουργία ενός πιο φιλικού, προσβάσιμου και λειτουργικού δημόσιου χώρου στην καρδιά της πόλης

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχωρά στον σχεδιασμό της πρώτης φάσης πεζοδρόμησης της κεντρικής πλατείας (πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου) στον Άγιο Νικόλαο, με στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών και την ενίσχυση της εμπορικής και κοινωνικής ζωής στο κέντρο της πόλης.

Η παρέμβαση αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη συνολική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την αναβάθμιση του κέντρου του Αγίου Νικολάου, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στον παραλιακό χώρο και σε άλλα σημεία της πόλης, με στόχο την απόδοση περισσότερου χώρου στους πεζούς και τη διαμόρφωση μιας πόλης πιο ανθρώπινης, ασφαλούς, προσβάσιμης και λειτουργικής, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών της.

Η κυκλοφοριακή μελέτη έχει ήδη ψηφιστεί και εγκριθεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 294/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 419/2026 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 1338/11.03.2026).

Στην πρώτη φάση θα γίνουν προσωρινές διαμορφώσεις και απαραίτητες κυκλοφοριακές προσαρμογές, ενώ σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει η οριστική ανάπλαση της πλατείας και των γύρω δρόμων, με κατασκευαστικές παρεμβάσεις, νέες επιστρώσεις αντί της σημερινής ασφάλτου και συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην ομαλή προσαρμογή της καθημερινής λειτουργίας της πόλης στις νέες συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι ανάγκες εξυπηρέτησης των ταξί και του επιβατικού κοινού, η τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων, η πρόσβαση των κατοίκων και των ατόμων με αναπηρία, καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας.

Παράλληλα, ο Δήμος λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών, με στόχο την εξεύρεση των καταλληλότερων λύσεων και την ομαλή μετάβαση στο νέο κυκλοφοριακό καθεστώς.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου θα συζητήσει τη συμπληρωματική εισήγηση των συγκοινωνιολόγων, η οποία αφορά τη σταδιακή εφαρμογή της πεζοδρόμησης και τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι, μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, η πρώτη φάση της πεζοδρόμησης να ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026.

Η Δημοτική Αρχή προχωρά με σχέδιο και με διάθεση συνεργασίας, δίνοντας προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ουσιαστική αξιοποίηση των δημόσιων χώρων.

Η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Άγιο Νικόλαο και στόχος είναι να μετατραπεί σε έναν χώρο συνάντησης, περιπάτου και καθημερινής ζωής, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.