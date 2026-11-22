Ως μια «μεγάλη μέρα για τον Δήμο Ρεθύμνου» χαρακτήρισε ο Δήμαρχος κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης την «επίσημη πρώτη» της χρήσης του νέου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο του Γάλλου.

Το πρωί της Κυριακής, συμπολίτες και συμπολίτισσες, μαζί με τα παιδιά τους, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Ρεθύμνης και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου, περπάτησαν και έτρεξαν στο νέο ταρτάν, εγκαινιάζοντας έτσι την λειτουργία του, μετά από αρκετά χρόνια αναμονής.

Το έργο, κόστισε συνολικά 1.550.000 ευρώ και καλύφθηκε αποκλειστικά από το Δημοτικό Ταμείο του Δήμου Ρεθύμνης. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Δήμαρχος, η μη χρηματοδότηση του έργου από το αρμόδιο υπουργείο, ήταν η αφορμή να εγκρίνει την το ποσό των 4.092.000 ευρώ για το νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο που θα κατασκευαστεί στην ίδια γειτονιά με το στάδιο, συμβάλλοντας στην συνεχή αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της πόλης.



Όπως, επιπλέον δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, η τοποθέτηση του νέου ταρτάν είναι ένα από τα έργα που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του σταδίου. Ήδη, ολοκληρώθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και αναδείχθηκε ο ανάδοχος της εργολαβίας για την αντικατάσταση των πυλώνων φωτισμού. Το έργο θα κοστίσει 310.000 ευρώ και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Επίσης, θα ακολουθήσει ακόμα ένα μεγάλο έργο, αυτό της αποκατάστασης της στατικότητας των κερκίδων και της ανακαίνισης των λοιπών υποδομών του, ώστε «να μπορεί και πάλι να φιλοξενεί ποδοσφαιρικούς αγώνες και μεγάλα αθλητικά γεγονότα στίβου», όπως τόνισε ο Δήμαρχος, ο οποίος με την ευκαιρία δήλωσε «Παραδίδουμε μια σημαντική αθλητική υποδομή. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που επαναφέρει σε χρήση το Στάδιο του Γάλλου για την τοπική κοινωνία».

Συνέχισε δε, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στον Δήμο. Όλες τις υπηρεσίες, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νίκο Προβιά, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Άγγελο Μαλά, καθώς και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτρη Λαχνιδάκη για την άψογη συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ώστε να ολοκληρωθεί στον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο, χωρίς την παραμικρή αστοχία.

Χαίρομαι που οι επιδοκιμασίες των ανθρώπων που ήρθαν σήμερα και αθλούνται είναι θριαμβευτικές. Δώσαμε στους αθλητές και τις αθλήτριες μας μια σύγχρονη υποδομή ή μάλλον όπως είπε ο έμπειρος αθλητής και Αντιδήμαρχος κ. Λαχνιδάκης, μετατράπηκε αυτός ο αθλητικός χώρος από αλώνι σε σαλόνι».

«Ζούμε μεγάλες στιγμές στο Ρέθυμνο» δήλωσε και από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης κ. Νίκος Προβιάς για να εξηγήσει: «καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα έργο, το οποίο θεωρούνταν χαμένη υπόθεση λόγω μη κρατικής ή άλλης χρηματοδότησης.

Με την υποστήριξη του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίων και των Δημοτικών Υπηρεσιών, καταφέραμε ένα έργο που είχε βαλτώσει, να υλοποιηθεί και να παραδίδεται σε χρήση. Αυτό από μόνο του αποτελεί απόδειξη ότι το Ρέθυμνο μπορεί και μόνο του να καταφέρει να προχωρήσει σε σημαντικά πράγματα. Είμαι συγκινημένος που καταφέραμε αυτό το έργο και εύχομαι να το χαρούν και να το απολαύσουν όλοι οι Ρεθεμνιώτες και οι Ρεθεμνιώτισσες».

Από το Γραφείο Τύπου