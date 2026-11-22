Καλημέρα σας! Ο καιρός σε τίποτα δεν θυμίζει ότι φτάνουμε στα τέλη του Νοεμβρίου. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που μας θυμίζουν ότι ο χρόνος προχωρά κανονικά, όπως η κατάθεση του νέου κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή αυτήν την εβδομάδα.

Σε μια περίοδο που η διεθνής αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει τις οικονομίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Βρίσκεται όμως σε τροχιά προόδου, με προοπτικές που βελτιώνονται συνεχώς. Το 2027, χρονιά εθνικών εκλογών,

οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ευθύνη όλων μας να μη χαθεί ό,τι πετύχαμε με τόσο κόπο.

Ότι πατάμε σε στέρεο έδαφος το δείχνει και η εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού. Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 7,78 δισ. ευρώ, σχεδόν 3 δισ. πάνω από τον στόχο. Ακόμη και χωρίς τις πληρωμές που μετατίθενται χρονικά, η υπέρβαση ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι επενδυτικές δαπάνες έφτασαν τα 11,5 δισ. ευρώ, 2,17 δισ. περισσότερα από πέρυσι.

Έχει όμως ενδιαφέρον και το πώς καταφέρνουμε να εισπράττουμε περισσότερα, χωρίς να αυξάνουμε τους φόρους. Ένας από τους λόγους είναι ότι για πρώτη φορά, το κενό ΦΠΑ έπεσε κάτω από το 10%, συγκλίνοντας για πρώτη φορά με τον μέσο όρο της ΕΕ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Το 2019, από κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράξουμε, χάναμε τα 24. Το 2024, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χάναμε περίπου 9. Η ψηφιοποίηση, το myDATA και η διασύνδεση των ταμειακών με τα POS έχουν συμβάλει σε αυτήν την αλλαγή. Δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε η φοροδιαφυγή. Σημαίνει όμως ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Και αυτά τα χρήματα θέλουμε και πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα: αυτές τις μέρες οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών λαμβάνουν την ετήσια μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ, καθαρά και αφορολόγητα. Πέρυσι ήταν 250 ευρώ και την πήραν 1,24 εκ. συνταξιούχοι. Φέτος καταργήσαμε τα εισοδηματικά κριτήρια και μένει μόνο το όριο των 65 ετών ή των 60 για όσους παίρνουν μόνο σύνταξη χηρείας.

Έτσι οι δικαιούχοι φτάνουν τα 2,12 εκ., σχεδόν 900.000 περισσότεροι από πέρυσι. Ανάλογα με την τράπεζα, τα χρήματα κατατέθηκαν στους λογαριασμούς την Παρασκευή ενώ κάποιοι θα δουν τα χρήματα αύριο Δευτέρα. Τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν την ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΑ στις 30 Νοεμβρίου. Δεν είναι λύση σε όλα, είναι όμως μια ανάσα σε έναν απαιτητικό μήνα.

Ξέρω, βέβαια, ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει πολλά νοικοκυριά και ότι οι αυξήσεις στο εισόδημα δεν αρκούν πάντα για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες. Γι’ αυτό παρατείνουμε έως τις 30 Νοεμβρίου τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Οι τιμές έχουν αρχίσει να υποχωρούν, όμως η αγορά παραμένει ασταθής. Μαζί με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, η ελάφρυνση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης,

τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και μια ιδιωτική πρωτοβουλία: η Eurobank επιστρέφει το 10% της αξίας σε όσους αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης από την ΕΚΟ με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα της, σε όλη τη χώρα,

έως τις 15 Ιανουαρίου. Συνεπώς, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, οι μέσες τιμές διαμορφώνονται στα 1,94 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη, στα 2,02 ευρώ για το ντίζελ κίνησης και στα 1,44 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με την επιπλέον έκπτωση 14 λεπτών της Eurobank, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να μειωθεί και λίγο κάτω από τα 1,30 ευρώ το λίτρο.

Και μιας και οι πόλεις αρχίζουν να στολίζονται με χριστουγεννιάτικα φώτα, ένα πρακτικό νέο για τις γιορτές. Από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου θα ισχύει στα σούπερ μάρκετ η λίστα «Γιορτές για Όλους», με πάνω από 300 κωδικούς σε 25 κατηγορίες και εκπτώσεις έως 25%, από ελαιόλαδο, γάλα και αυγά μέχρι κρέας, τυριά, τσουρέκια και βασιλόπιτες. Ο στόχος είναι το γιορτινό τραπέζι να κοστίσει λιγότερο.

Περνώ τώρα στα υπόλοιπα θέματα της εβδομάδας:

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και τα τελευταία ελληνικά αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 11,32 δισ. ευρώ. Έχοντας εκπληρώσει και τα 376 ορόσημα και τους στόχους του σχεδίου μας, είμαστε πλέον ένα βήμα πριν λάβουμε το σύνολο των 35,95 δισ. ευρώ που μας αναλογούν. Δεν ήταν αυτονόητο ότι θα φτάναμε ως εδώ. Όμως τα καταφέραμε.

Από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο ευρώ για έργα που έχει ανάγκη η χώρα, για την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και για νέες επενδύσεις. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται, με πολλά έργα ήδη σε εξέλιξη.

2. Συναντήθηκα με τους επτά δημάρχους των βορείων προαστίων για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, ένα θέμα που απασχολεί έντονα τις τοπικές κοινωνίες. Θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Καμία μεταφορά συντελεστή δεν θα γίνεται από έναν δήμο σε άλλον και, αν χρειαστεί, θα το διασφαλίσουμε και νομοθετικά. Και καμία απόφαση δεν θα ληφθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των δήμων.

Όποιος δήμος δεν επιθυμεί την εφαρμογή του μέτρου, δεν θα του επιβληθεί. Και όπου υπάρχουν ενστάσεις για τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα συνεχίσουμε τη διαβούλευση μέχρι να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση.

3. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δεύτερη φάση των αιτήσεων για vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Ισχύουν, φυσικά, τα αυξημένα ποσά ενίσχυσης και τα διευρυμένα εισοδηματικά όρια για τα οποία σας είχα μιλήσει σε προηγούμενη ανασκόπηση. Όσοι δεν έλαβαν voucher στην πρώτη φάση μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στο eetaa.gr.

4. Μια σημαντική είδηση για την ισότητα των φύλων: η Ελλάδα ανέβηκε φέτος στην 16η θέση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ισότητας, από την 21η πέρυσι, καταγράφοντας την υψηλότερη θέση της μέχρι σήμερα. Μάλιστα, από το 2020 παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην ΕΕ και η απόστασή μας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μειώθηκε σχεδόν στο μισό.

5. Συνεχίζουμε την ανανέωση του στόλου του Πυροσβεστικού μας Σώματος. Μέσα από το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» έχουν ήδη παραδοθεί 742 νέα οχήματα και μέσα, αξίας περίπου 79 εκ. ευρώ, ενώ ακολουθούν ακόμη 503. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι πυροσβέστες μας θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα από 1.320 νέα οχήματα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων έκτακτων αναγκών.

6. Στο μεταναστευτικό, προχωρούμε σε συνεργασία με την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κοινού κέντρου επιστροφών στη Ρουάντα. Οι πέντε χώρες διερευνούμε τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία, με στόχο οι πρώτες μεταφορές να ξεκινήσουν έως το 2027. Η πρωτοβουλία αφορά αποκλειστικά όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και έχουν εκτελεστή απόφαση επιστροφής.

Εκεί θα μπορούν είτε να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία είτε να επιστρέψουν οικειοθελώς σε χώρα όπου έχουν δικαίωμα νόμιμης διαμονής. Φυσικά, βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του σχεδίου είναι ο πλήρης σεβασμός στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κλείνοντας, θέλω να επιστρέψω για λίγο στην επέτειο του Πολυτεχνείου και σε μια παράλειψη δεκαετιών που διορθώθηκε λίγο πριν από τις 17 Νοεμβρίου. Παρότι το συγκρότημα του Πολυτεχνείου έχει χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος, τρία από τα πιο εμβληματικά σημεία του δεν είχαν

αναγνωριστεί ξεχωριστά ως μνημεία. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησαν ομόφωνα υπέρ του χαρακτηρισμού της κεντρικής πύλης της Πατησίων, από την οποία εισέβαλε το τεθωρακισμένο τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου 1973, της

τσακισμένης σιδερένιας καγκελόπορτας και της χάλκινης κεφαλής του Μέμου Μακρή «Προς τιμήν των πεσόντων» ως νεότερων μνημείων.

Τρία σύμβολα άρρηκτα συνδεδεμένα με την αντίσταση στη δικτατορία και τον αγώνα για τη Δημοκρατία. Η προστασία τους είναι μια πράξη σεβασμού στην ιστορία μας. Και σεβασμός στο μήνυμα του Πολυτεχνείου σημαίνει πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και στον διάλογο, αλλά κλειστά στη βία και στην ανομία.

Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους!