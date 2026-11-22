ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλειστή η οδός Εθνάρχου Βενιζέλου στη Σούδα την Κυριακή 22 Νοεμβρίου από τις 10:30 έως τις 12:30

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής του SOUDA RUN 2026

Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δρόμου SOUDA RUN 2026, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στη Σούδα Χανίων, ενημερώνει τους πολίτες και τους οδηγούς ότι θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η οδός Εθνάρχου Βενιζέλου στη Σούδα θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων από τις 10:30 το πρωί έως τις 12:30 το μεσημέρι.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ο αγώνας δρόμου SOUDA RUN 2026 διοργανώνεται στη μνήμη του αγαπημένου μας Κανάκη Κωνσταντάκη, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, στέλνοντας μηνύματα αθλητισμού, ενότητας, προσφοράς και αλληλεγγύης.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

Εκ μέρους της Διοργάνωσης SOUDA RUN 2026

Με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Χανίων

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