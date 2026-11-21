Αυτές οι γειτονιές θα μείνουν χωρίς ρεύμα την Κυριακή.

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν αύριο, Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στο Ηράκλειο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και θα επηρεάσουν συγκεκριμένες οδούς στην περιοχή του Κορακοβουνίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έχει προγραμματιστεί για το χρονικό διάστημα 09:00 έως 11:00 το πρωί.

Αναλυτικά οι περιοχές και οι ώρες διακοπής

Δήμος Ηρακλείου – Κορακοβούνι

Από 09:00 έως 11:00:

Πάροδος Κουρμούλη

Ηρακλή Μιχελινάκη

Δήμος Ηρακλείου – Κορακοβούνι

Από 09:00 έως 11:00:

Ηρακλή Μιχελινάκη

Ζαχαρία Αμανάκη

Αγίας Ειρήνης

Μακρή

Νικ. Φωνιαδάκη

Νικηφόρου

Οι προγραμματισμένες διακοπές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.