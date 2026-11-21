Κλείνει με ρεκόρ σε αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις – Το ενδιαφέρον του τουριστικού κλάδου στρέφεται ήδη στο 2027.

Σε τροχιά νέων ιστορικών επιδόσεων κινείται ο ελληνικός τουρισμός, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις και τις διεθνείς αφίξεις να καταγράφουν σημαντική άνοδο κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026. Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τους ξένους επισκέπτες την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 21,96 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σύγκριση με τα 20 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 8,3%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και τον Σεπτέμβριο, με τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό να ξεπερνούν τα 3,76 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, οι διεθνείς αφίξεις εμφάνισαν πιο συγκρατημένη άνοδο, της τάξης του 0,6%.

Το βλέμμα στο 2027

Μετά τις φετινές επιδόσεις, το ενδιαφέρον του τουριστικού κλάδου στρέφεται ήδη στο 2027. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αναμένεται να διατηρήσουν την ανοδική τους πορεία, με ρυθμό αύξησης 5,9%.

Για το 2026, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουριστικά έσοδα που θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ, ενώ οι διεθνείς αφίξεις, μαζί με την κρουαζιέρα, αναμένεται να υπερβούν τα 45 εκατομμύρια.

Αυξημένες οι δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό

Την ίδια στιγμή, σημαντική αύξηση καταγράφεται και στις ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων εκτός συνόρων, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της διάθεσης για ταξίδια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Έλληνες ταξιδιώτες δαπάνησαν 3,15 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, έναντι 2,58 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 22%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος τον Σεπτέμβριο, καθώς οι ταξιδιωτικές δαπάνες έφτασαν τα 372,7 εκατ. ευρώ, από 277,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ