20–21 Νοεμβρίου 2026

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάσθηκε, κατά το διήμερο 20ής και 21ης Νοεμβρίου 2026, η μεγάλη Θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της πόλεως Ρεθύμνης, ο οποίος επαναλειτούργησε μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσεως των εργασιών ανακαινίσεως στο εσωτερικό του.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 20ής Νοεμβρίου, κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, συγχοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος, με συγκίνηση, δόξασε τον Θεό για τα νέα «εισόδια» όλων στον ανακαινισθέντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην έως σήμερα πρόοδο των εργασιών, ιδιαιτέρως δε προς την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει αναλάβει τις εργασίες εξωτερικού καλλωπισμού του Ιερού Ναού.

Ευχαρίστησε επίσης για την τιμητική παρουσία τους τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, ο οποίος επί μία δεκαετία διαποίμανε την Εκκλησία των Ρεθυμνίων, και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Ο τελευταίος κήρυξε τον Θείο λόγο, αναφερόμενος στο ιερό πρόσωπο της Παναγίας, στους ισχυρούς δεσμούς Κρήτης και Μακεδονίας και στην ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Το πρωί του Σαββάτου, 21ης Νοεμβρίου, κυριωνύμου ημέρας της εορτής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και προέστη της Τρισαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Θεολόγος, με θεολογικό λόγο, ανέπτυξε τα μηνύματα της εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου και απηύθυνε επίκαιρες πνευματικές προτροπές προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, τις τοπικές Αρχές, τους προκρίτους του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας και όλους τους πιστούς που προσήλθαν στην πανήγυρη.

Πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε η καθιερωμένη Δοξολογία για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Πρόδρομος εξέφρασε τις ευγνώμονες ευχαριστίες του προς τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, τους τοπικούς Άρχοντες, τους αξιωματικούς του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, τους Εφημερίους και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού,

καθώς και προς όλους όσοι, με κάθε τρόπο, «πλουτίζουν και στολίζουν» την τοπική μας Εκκλησία. Ευχήθηκε δε σε όλους πλούσια και αδάπανη τη Θεομητορική σκέπη και ευλογία.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου