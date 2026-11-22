Σήμερα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, του Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Αρχίππου, Ονησίμου και της Απφίας και του Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη

22 Νοεμβρίου 2026 ·

Γιορτή σήμερα – Άγιος Φιλήμονας

Ο Άγιος Φιλήμονας

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος

Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια

Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *

Γιακουμής *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Άγιοι Φιλήμων ο Απόστολος, Άρχιππος, Ονήσιμος και Απφία

Οι Άγιοι Φιλήμων, Άρχιππος, Ονήσιμος και Απφία ήταν μαθητές του Αποστόλου Παύλου (περί το 54 μ.Χ.) και τους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλήμονα επιστολή του.

Ο Φιλήμων είναι άγιος του Χριστιανισμού και πρόσωπο της Καινής Διαθήκης. Ήταν ένας πρώιμος Χριστιανός της Μικράς Ασίας που ήταν ο παραλήπτης μιας ιδιωτικής επιστολής από τον Απόστολο Παύλο. Αυτή η επιστολή είναι γνωστή στην Καινή Διαθήκη ως Επιστολή προς Φιλήμονα. Έχει αναγνωριστεί ως άγιος από αρκετές χριστιανικές εκκλησίες μαζί με τη σύζυγό του Απφία.

Κατά τις γραφές ήταν πλούσιος Χριστιανός και ιερέας (πιθανώς επίσκοπος) μιας κατ’ οίκον εκκλησίας των Χριστιανών που συναντιόντουσαν στο σπίτι του (στις αρχές της Εκκλησίας, λόγω της δίωξης των Χριστιανών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η λατρεία γινόταν κυρίως σε ιδιωτικές κατοικίες).

Το Μηναίον της 22ας Νοεμβρίου μιλάει για τον Φιλήμονα ως ιεραπόστολο ο οποίος, με την συντροφιά της Απφίας, του Αρχίππου και του Ονήσιμου μαρτύρησε στις Κολοσσαί της Φρυγίας κατά τη διάρκεια της πρώτης γενικής δίωξης κατά τη βασιλεία του Νέρων. Στη λίστα των Εβδομήκοντα Αποστόλων, που αποδίδεται στον Δωρόθεο της Τύρου, ο Φιλήμων περιγράφεται ως επίσκοπος της Γάζας.

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Aπόστολος Oνήσιμος εορτάζεται χωριστά στις 15 Φεβρουαρίου και ο Aπόστολος Άρχιππος εορτάζεται χωριστά στις 19 Φεβρουαρίου. Σήμερα, εορτάζεται κυρίως ο Άγιος Aπόστολος Φιλήμων και η Aπφία.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Tετρὰς ἡ θεοσύλλεκτος τῶν ἀποστόλων Χριστοῦ Φιλήμων καὶ Ἄρχιππος καὶ σὺν Ἀπφίᾳ ὁμοῦ, ὁ θεῖος Ὀνήσιμος, λάμψαντες τοῖς ἐν σκότει ἀληθείας τὴν γνῶσιν, ἤθλησαν ὁμοφρόνως καὶ τὴν πλάνην καθεῖλον, καὶ νῦν ἐξευμενίζονται πᾶσι τὸν Κύριον.