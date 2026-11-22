Στα 22 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις, αλλά οι επαγγελματίες της Κρήτης προειδοποιούν για μειωμένα κέρδη, αυξημένο λειτουργικό κόστος και πτώση 10% στις προκρατήσεις του 2027

Ισχυρή δυναμική για το τουριστικό προϊόν της χώρας καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για τα έσοδα του πρώτο ενιάμηνο, με τις τουριστικές εισπράξεις να υπολογίζονται στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2025 η άνοδος υπολογίζεται στο 9,7% , με την πορεία να κρίνεται θετική για τον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας.

Ωστόσο, οι τουριστικοί φορείς εκτιμούν ότι η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική, καθώς όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι τα καθαρά κέρδη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους είναι πολύ λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά λόγω των επιπρόσθετων φορολογικών βαρών, της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης που έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων.

Τσακαλάκης: Μείωση κατά 10% στις προκρατήσεις

Ο Μανώλης Τσακαλάκης συνδικαλιστικός εκπρόσωπος του τουρισμού στην Κρήτη, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), σε δήλωση που έκανε στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη» και το neakriti.gr επισημαίνει «ότι

τα στοιχεία δεν λένε την πραγματικότητα όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος με μία πρώτη ματιά. Μπορεί στις αφίξεις να υπήρξε αύξηση κατά 5%, όμως τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα κατά 10%. Εμείς υπολογίζουμε ότι έχει δημιουργηθεί μία ψαλίδα περίπου στο 20% σε σχέση με τις εισπράξεις προηγούμενων ετών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα επιπρόσθετα φορολογικά βάρη που έχουν επωμιστεί οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.

Για παράδειγμα εμείς πληρώνουμε ακριβότερα τους μισθούς των υπαλλήλων, ωστόσο τα χρήματα που εκείνοι τελικά βλέπουν στην τσέπη τους λόγω της φορολογικής επιβάρυνσης είναι ελάχιστα. Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, όμως δεν είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε αυτό το κόστος στους πελάτες μας, γιατί όπως καταλαβαίνεται πρέπει να διατηρούμε συγκεκριμένο «ταβάνι» για τα οικονομικά πακέτα. Ο κύριος Μητσοτάκης, μας έλεγε πριν από λίγο καιρό ότι δεν πρέπει να βάλουν άλλες αυξήσεις οι ξενοδόχοι, από τη άλλη όμως δεν γίνεται απολύτως τίποτα στο κομμάτι της ακρίβειας. Μόνο μέτρα «ασπιρίνες» λαμβάνονται τα οποία στο τέλος παρουσιάζουν ελάχιστο όφελος.»

Μιχάλης Βλατάκης: Ταμείο θα κάνουμε αφού εισπράξουμε τα οφειλόμενα

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης σημειώνει ότι «οι αριθμοί θέλουν να δείξουν μία εικόνα ωραιοποιημένοι, ωστόσο η λογική και η αλήθεια διαφέρουν. Είναι δυνατόν να μας μιλούν για αύξηση 10% στα έσοδα, όταν ζούμε σε ένα καθεστώς ακραίας πληθωριστικής κρίσης;

Για τα έσοδα της χρονιάς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε αφού εισπράξουμε τα οφειλόμενα της φετινής σεζόν και αφού κατατεθούν οι ισολογισμοί, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα. Για εμάς κέρδη είναι τα χρήματα που μένουν στην πραγματική οικονομία. Τι εισπράττουν δηλαδή οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Αυτό θεωρούμε κέρδος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε προς το παρόν είναι ότι σημειώθηκε αύξηση στις αφίξεις κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Για τα έσοδα θα μιλήσουμε το προσεχές διάστημα με πραγματικά στοιχεία ,αφού ολοκληρωθεί πλήρως ο κύκλος της δραστηριότητάς μας».

Ο κ. Βλατάκης

Μειωμένες και οι προκρατήσεις

Ο κύριος Τσακαλάκης πρόσθεσε επίσης ότι «οι προκρατήσεις είναι κατά 10% μειωμένες σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα, κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Η πληθωριστική κρίση έχει επηρεάσει τους ξένους επισκέπτες που προγραμματίζουν να κάνουν τις διακοπές τους για το επόμενο Καλοκαίρι. Αν στην πορεία προκύψει οικονομική εξισορρόπηση, οι τιμές των πακέτων διατηρηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα για όλα τα βαλάντια, τότε θα μιλάμε για μία καλή νέα τουριστική σεζόν.»

Τι αναφέρουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Η σημαντική απόκλιση μεταξύ της μεταβολής των αφίξεων και των εσόδων δείχνει ότι η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων δεν προήλθε κυρίως από μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σημασία της οικονομικής απόδοσης της τουριστικής δραστηριότητας, πέρα από τον συνολικό όγκο των αφίξεων.

Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομία

Η θετική πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνέβαλε στη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών, περιορίζοντας μέρος των πιέσεων που καταγράφονται στις εξωτερικές συναλλαγές της χώρας.

Τον Σεπτέμβριο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κυρίως χάρη στην ενίσχυση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, των λοιπών υπηρεσιών.

Ωστόσο, το ισοζύγιο μεταφορών παρουσίασε μικρή επιδείνωση, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ξεπέρασε εκείνη των εξαγωγών.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η βελτίωση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλε στην ενίσχυση του συνολικού πλεονάσματος υπηρεσιών, αν και μέρος του οφέλους περιορίστηκε από τις αρνητικές εξελίξεις στις μεταφορές και στις λοιπές υπηρεσίες.

Παρά την ενίσχυση των τουριστικών εσόδων, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, φτάνοντας τα 9,4 δισ. ευρώ.

Μόνο τον Σεπτέμβριο, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 520,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 98,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων ανήλθε σε 9 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, αποτυπώνοντας τις ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 19,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 18,8 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εικόνα του εννεαμήνου αναδεικνύει τη σημαντική συνεισφορά του τουρισμού στα έσοδα από υπηρεσίες και στην εξωτερική οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρύτερες ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωμών εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

Αυξημένες αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας ανήλθαν τον Σεπτέμβριο σε 5.244.126, ενώ οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν σε 23.549.439. Σε ετήσια βάση, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 2,1% και οι διανυκτερεύσεις κατά 1%, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η αύξηση των αφίξεων ήταν επομένως εντονότερη από εκείνη των διανυκτερεύσεων, στοιχείο που αποτυπώνει μια ηπιότερη άνοδο στη συνολική διάρκεια παραμονής των επισκεπτών. Παρά τη διαφορά αυτή, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, καθώς η τουριστική δραστηριότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και μετά την ολοκλήρωση της κύριας περιόδου των καλοκαιρινών διακοπών.

Η εικόνα ανά κατηγορία επισκεπτών

Καθοριστική για τη συνολική αύξηση της τουριστικής κίνησης ήταν η συμβολή των ξένων επισκεπτών. Οι αφίξεις αλλοδαπών ανήλθαν σε 4.349.260, έναντι 4.238.977 τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,6%. Αντίστοιχα, οι διανυκτερεύσεις τους έφτασαν τις 21.260.450, από 21.023.763 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 1,1%.

Αντίθετα, η εγχώρια τουριστική αγορά παρουσίασε ουσιαστικά σταθερή εικόνα στις αφίξεις, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις ημεδαπών διαμορφώθηκαν σε 894.866, έναντι 894.787 τον Σεπτέμβριο του 2025, παραμένοντας πρακτικά αμετάβλητες.

Ωστόσο, στις διανυκτερεύσεις των Ελλήνων καταγράφηκε μικρή υποχώρηση κατά 0,2%, καθώς περιορίστηκαν σε 2.288.989, από 2.294.595 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η απόκλιση μεταξύ της πορείας του εισερχόμενου και του εγχώριου τουρισμού αποτυπώνεται και στη σύνθεση της συνολικής κίνησης. Οι αλλοδαποί αντιπροσώπευσαν το 82,9% του συνόλου των αφίξεων και το 90,3% των διανυκτερεύσεων, ενώ οι ημεδαποί κάλυψαν το υπόλοιπο 17,1% και 9,7% αντίστοιχα.

Η ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή των ξένων επισκεπτών στις διανυκτερεύσεις αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της διεθνούς τουριστικής ζήτησης για τη λειτουργία των ελληνικών καταλυμάτων. Παράλληλα, καταδεικνύει τη μεγάλη εξάρτηση του συνολικού τουριστικού αποτελέσματος από την πορεία των αφίξεων από το εξωτερικό.

Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και κάμπινγκ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα επιμέρους στοιχεία ανά κατηγορία καταλύματος, καθώς η αύξηση δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλες τις μορφές διαμονής.

Στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ, οι αφίξεις ανήλθαν σε 4.193.471, έναντι 4.097.621 τον Σεπτέμβριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,3%. Οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τις 18.259.251, από 18.061.595, καταγράφοντας άνοδο 1,1%.

Στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής, δηλαδή στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1.050.655, έναντι 1.036.143, αυξημένες κατά 1,4%. Οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 5.290.188, από 5.256.763, σημειώνοντας αύξηση 0,6%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ διατήρησαν ελαφρώς υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις, σε σχέση με τα καταλύματα σύντομης διαμονής.

Σημαντική είναι, επίσης, η σύνθεση των επισκεπτών ανά τύπο καταλύματος. Στα ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα οι αλλοδαποί αντιστοιχούσαν στο 82,7% των αφίξεων και στο 91,1% των διανυκτερεύσεων. Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 83,6% και 88,1%, ενώ στα κάμπινγκ σε 84,3% και 74,8%.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η διεθνής ζήτηση αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της τουριστικής δραστηριότητας σε όλες τις βασικές κατηγορίες καταλυμάτων.https://www.neakriti.gr/