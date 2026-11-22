Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Οι εγκρίσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο των εισηγήσεών μας για πάγωμα των Δημοτικών Τελών το 2027 και δημιουργία νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού, η δρομολόγηση έργων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο συνεργασίας μας με το Πράσινο Ταμείο, η επισημοποίηση της δωρεάς οικοπέδου μεγάλης αξίας από τη συντοπίτισσα συμβολαιογράφο Νέλλη Βαρβεράκη στον Δήμο μας για την ανέγερση

σχολείων, και η παράδοση μιας νέας παιδικής χαράς στο Ατσαλένιο, είναι θέματα που ξεχώρισα από τη δραστηριότητα της βδομάδας που πέρασε.

✅ Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο (16/11) οι εισηγήσεις μας για πάγωμα των Δημοτικών Τελών το 2027 και δημιουργία του «Γρύπα», του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ηρακλείου

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση μας να διατηρηθούν σταθερά τα Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού, άρδευσης, νεκροταφείων και κοινόχρηστων χώρων για το 2027, και να διατηρηθούν επίσης όλες οι απαλλαγές για τα ΑμεΑ, τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, τους φοιτητές και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Κλείνοντας τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, επεσήμανα ότι διαψεύστηκαν για δεύτερη φορά όση περίμεναν ότι η μεταρρύθμιση που καθάρισε το Ηράκλειο θα έφτανε τα Δημοτικά Τέλη στα ύψη. Η πρώτη φορά ήταν όταν εισηγηθήκαμε τη μεταρρύθμιση πέρυσι, συγκρατώντας ταυτόχρονα τα τέλη πολύ κάτω από τον μέσο όρο των συγκρίσιμων ελληνικών πόλεων. Και η δεύτερη, τώρα, που τα παγώσαμε στα περσινά.

Επίσης, ανέδειξα μια άλλη όψη της οικονομίας υπέρ του πολίτη, που προκύπτει από δημοσιευμένη πανελλαδική έρευνα: Τα χρήματα που ζητά και εισπράττει ο Δήμος Ηρακλείου από τους δημότες του είναι αναλογικά πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο των ελληνικών Δήμων. Και αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Ηρακλείου στους πολίτες, επιμερισμένο στους δημότες του είναι από τα μικρότερα στην Ελλάδα (στα σχόλια θα βρείτε το link με τα δεδομένα).

Προφανώς, τη μάχη για την καθαρή πόλη θα εξακολουθήσουμε να τη δίνουμε καθημερινά. Στον αγώνα αυτό δεν υπάρχει το «Πετύχαμε», υπάρχει το «Πετυχαίνουμε», χωρίς επανάπαυση, χωρίς εφησυχασμό, με όλες τις δυνάμεις μας διαρκώς συγκεντρωμένες στην προσπάθεια που δεν σταματά, δεν θα σταματήσει ποτέ.

2) Παρά το ότι δεν επιβάλλεται από το Νόμο, για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης, εισηγηθήκαμε, και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το σχέδιο της σύμβασης για τη συγχώνευση της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ με την Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου και τη δημιουργία ενός νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού στον Δήμο μας, που σκεφτήκαμε να του δώσουμε το όνομα του συμβόλου του Δήμου μας:

Να τον λέμε «Γρύπα». Η σύνθετη διαδικασία προχωρά με σταθερό εντατικό ρυθμό σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχει θέσει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και θα καταλήξει σ’ έναν Οργανισμό που θα φροντίσουμε να αποτελέσει ουσιαστικό βραχίονα της δραστηριότητας του Δήμου μας, με προωθητική δύναμη που θα ενώνει και θα μεγεθύνει τις δυνάμεις των δύο Εταιρειών μας που ο νόμος επιτάσσει να μετασχηματίσουμε.

Ο Γρύπας, αυτό το μυθικό ζώο το συνδεμένο με την κρητική αρχαιότητα, συνενώνει στο κορμί του τις δυνάμεις του λιονταριού και του αετού. Αυτός ο αετός-λιοντάρι ανεμίζει στη σημαία του Δήμου μας, εδώ και εκατό ακριβώς χρόνια. Η ιστορία το έφερε ο Γρύπας να αναλάβει νέα αποστολή σ’ ένα Δήμο που βαδίζει δυναμικά και με πίστη στις δυνάμεις του στον 21ο αιώνα.

✅ Με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, στη Λότζια, για απαλλοτριώσεις και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων

Προσκεκλημένος μας στο Ηράκλειο βρέθηκε ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Γιάννης Ανδρουλάκης. Στην πολύωρη και ιδιαίτερα χρήσιμη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήσαμε στη Λότζια συμμετείχαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης και Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος μου Σπύρος Δοκιανάκης, και τα στελέχη της Πολεοδομίας Γιώργος Πολυχρονάκης και Χρυσή Νικολιδάκη.

Έχοντας προτεραιοποιήσει τις ανάγκες και έχοντας δημιουργήσει συνεκτικά σύνολα παρεμβάσεων -και όχι απλώς μεμονωμένες προτάσεις για χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων και αστικών αναπλάσεων- έχουμε έτοιμες ώριμες μελέτες οι οποίες αφορούν όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της πόλης. Την πρώτη δέσμη προτάσεων θα την υποβάλλουμε άμεσα, εντός του 2026. Σε αυτή τη φάση, η μέγιστη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

ανέρχεται σε 1.238.000 ευρώ (ποσοστό 75% του προϋπολογισμού) και συνυπολογίζοντας την ιδία συμμετοχή του Δήμου και τις εκπτώσεις των διαγωνισμών, εκτιμούμε ότι οι προϋπολογισμοί για τις πρώτες παρεμβάσεις θα προσεγγίσουν τα 2.000.000 ευρώ. Θα ακολουθήσουν και οι επόμενες προτάσεις μας σε δύο κύματα, ένα μέσα σε κάθε εξάμηνο του 2027.

Θυμίζω ότι με το Πράσινο Ταμείο έχουμε ήδη ξεκινήσει εργασίες διαμόρφωσης ενός νέου κοινόχρηστου χώρου αναψυχής, άθλησης και παιχνιδιού στη Νέα Αλικαρνασσό, εκτάσεως 6,1 στρεμμάτων μεταξύ των οδών Καρτερού, Ορακίων και Μουσών (Κ.Χ. 118), με προϋπολογισμό 2.145.000.

Ευχαριστώ και από εδώ τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Ιωάννη Ανδρουλάκη για το ειλικρινές ενδιαφέρον και τη γόνιμη συνεργασία μας.

✅ Στον Δήμο Ηρακλείου η σπουδαία δωρεά της Νέλλης Βαρβεράκη

Υπογράψαμε το συμβολαιογραφικό συμφωνητικό δωρεάς του οικοπέδου της Νέλλης Βαρβεράκης προς τον Δήμο Ηρακλείου, οικοπέδου 4,3 στρεμμάτων ψηλά στην οδό Μπακογιάννη, στο Κορακοβούνι, με σκοπό να αξιοποιηθεί για ανέγερση σχολείων. Ολοκληρώθηκε έτσι μια διαδικασία που ξεκίνησε στις αρχές του 2026, όταν η Νέλλη Βαρβεράκη ανακοίνωσε την πρόθεσή της, που πλέον προαγματοποιήθηκε.

Μαζί με τους Αντιδημάρχους Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη και τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη υποδεχθήκαμε στη Λότζια τη Νέλλη Βαρβεράκη και εκφράσαμε για μια ακόμη φορά τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του Δήμου Ηρακλείου γι’ αυτή τη μεγάλης κλίμακας δωρεά, που εκκινεί από την αγάπη της για τον τόπο της.

Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τη Νέλλη και γνωρίζω -έχω βιώσει- την διαρκή και αδιάλειπτη διάθεση προσφοράς της στο κοινό καλό. Η Νέλλη ανήκει σ’ ένα τελείως ιδιαίτερο είδος ανθρώπου με τόση αγνότητα και ευγένεια ψυχής που αισθάνεται η ίδια ευγνώμων και εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη δυνατότητα που έχει να προσφέρει και για το γεγονός ότι η γενναιοδωρία της βρίσκει αποδέκτη που θα πραγματοποιήσει τη βούλησή της για το κοινό καλό. Σπάνιος άνθρωπος, στ’ αλήθεια. Και παράδειγμα φωτεινό.

Για το πλέγμα των θεμάτων της σχολικής στέγης που είναι ένα από τα πιο σύνθετα και βαριά θέματα του Δήμου, δουλεύουμε πάρα πολύ. Η απόκτηση του ακινήτου που δώρισε η Νέλλη, με τα χαρακτηριστικά που έχει και τις δυνατότητες που έχουμε, ανοίγει νέες προοπτικές και μας δίνει μεγάλη ώθηση.

Στη συνάντηση με τη Νέλλη Βαρβεράκη για την υπογραφή του συμβολαίου συμμετείχαν επίσης η συμβολαιογράφος Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου, ο αρχιτέκτονας Ηρακλής Πυργιανάκης, ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Νίκος Συναδινάκης και η τοπογράφος μηχανικός του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου Κατερίνα Φωστιέρη.

✅ Ένας νέος χώρος παιχνιδιού στο Ατσαλένιο

Από την πρώτη στιγμή που ενδιαφέρθηκα να διεκδικήσω τη δημαρχία στο Ηράκλειο, είχα εντοπίσει τα προβλήματα στην πλατεία Αναξαγόρα. Πώς θα μπορούσαμε να της δώσουμε ζωή και να γίνει πόλος έλξης για την περιοχή, αντί πόλος άπωσης που ήταν για πάρα πολλά χρόνια;

Το σκέφτηκα και ο ίδιος, μίλησα με τους ανθρώπους της γειτονιάς, περπάτησα πολλές φορές εκεί, μόνος, και μαζί με τον αντιδήμαρχο και ανθρώπους της Τεχνικής Υπηρεσίας μας. Κατέληξα ότι το πρώτο που χρειαζόταν είναι αυτή η παιδική χαρά. Τη χάραξή της μέσα στην πλατεία την έκανα περπατώντας βήμα-βήμα, μαζί με τον Δημήτρη Σπυριδάκη και τη Σγουρίτσα Πιταροκοίλη.

Και πρέπει να σας πω με πόση λαχτάρα και πόσο ενθουσιασμό δουλέψαμε για να γίνει γρήγορα και σωστά. Δεν είναι κάτι μεγάλο, αλλά είναι φτιαγμένο με αγάπη – και πόση χαρά έχει δώσει στη γειτονιά, ήδη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε.

Έτσι, λοιπόν, με τη φροντίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, δημιουργήσαμε ένα νέο χώρο χαράς, παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς δημότες και τις οικογένειές τους στο Ατσαλένιο. Τη νέα παιδική χαρά στην Πλατεία Αναξαγόρα,

την 89η του Δήμου μας, την παραδώσαμε σε χρήση με μια μικρή γιορτή που διοργανώθηκε από την Πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου και τα δραστήρια μέλη του Συμβουλίου το απόγευμα του Σαββάτου 21/11. (Και πώς χτύπησε η καρδιά μου, όταν φτάνοντας εκεί το απόγεμα του Σαββάτου τη βρήκα πλημμυρισμένη από παιδιά και νέους γονείς!)

📎 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τις συναντήσεις στη Λότζια με τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, τον π. Βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ Νίκο Τράκα, μέλη της ΠΟΕ/ΟΤΑ και το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου μας, καθώς

και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα και την Αντιδήμαρχο Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, μαζί και με τους Αντιδημάρχους Τάσο Τσατσάκη και Νίκο Γιαλιτάκη.

• Την χρηματοδότηση του Δήμου Ηρακλείου με το ποσό των 500.000 ευρώ για την ενίσχυση παιδιών και γονέων Ρομά, από το πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» της Περιφέρειας Κρήτης. Σκοπός, η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας, εκπαίδευσης και δημιουργικής

απασχόλησης για 75 παιδιά Ρομά ηλικίας 2 έως 12 ετών και τις οικογένειές τους, που διαβιούν στον οικισμό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

• Την ξεχωριστή παρουσία του Δήμου μας στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την οποία συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης. Βασικός στόχος ήταν η ανάδειξη του Ηρακλείου ως προορισμού που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ξεχωριστή θέση κατείχε η βιωματική γαστρονομική εκδήλωση «LOVE HER |

Καζανεύουμε Κρήτη, κερνάμε Ηράκλειο!» με παραδοσιακό ρακοκάζανο, αντικριστό, κρητικές γεύσεις, μουσική και χορό, που μετέφεραν στην καρδιά της Θεσσαλονίκης εικόνες, αρώματα και εμπειρίες από το Ηράκλειο και την Κρήτη.

• Την Ημερίδα παρουσίασης του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, με επίκεντρο τον στρατηγικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής και τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο κοινοτικής ανάπτυξης, που διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας και τη Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης με τη φροντίδα της Αντιδημάρχου Στέλας Αρχοντάκη Καλογεράκη.

• Την ολοκλήρωση του Εργασιακού Πρωταθλήματος Μπάσκετ «Νίκος Τούλης», που διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Αθλητισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, αναδεικνύοντας πρωταθλήτρια την ομάδα της «Τεχναλουμίν». Θυμίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα εργασιακά τουρνουά που διοργανώνονται από Ο.Τ.Α. στη χώρα και φέτος συμμετείχαν 42 ομάδες με περισσότερους από 600 αθλητές.

• Τη δράση εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες στο Γενικό Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού, στην οποία οι Αντιδήμαρχοι Εθελοντισμού Φιλαρέτη Χρονάκη-Δαφέρμου και Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης παρέδωσαν έναν από τους έξι απινιδωτές που προσέφερε ως δωρεά στον Δήμο μας το Μελισσίδειο Ίδρυμα.

• Την επίσκεψη στη Λότζια μαθητών της ΣΤ’ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου και των εκπαιδευτικών Βασίλη Μπαστουνά και Αριστέας Τρυπιδάκη τους οποίους υποδέχθηκε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλα Αρχοντάκη.

• Τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού ημερολογίου του Δήμου μας «Πάμε?», καθώς και τις δράσεις των ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ του Δήμου μας.

• Την Κυριακάτικη περιήγησή μου σε έργα σε γειτονιές της πόλης και τις συζητήσεις με κατοίκους για όσα τους προβληματίζουν αλλά και για αυτά που σχεδιάζουμε για το επόμενο διάστημα. Από τις ασφαλτοστρώσεις στη Νέα Αλικαρνασσό, τις Τρεις Βαγιές και τον Ξηροπόταμο, στα έργα κατασκευής καινούργιων πεζοδρομίων και δημιουργίας νέας πεζής διαδρομής στον Κατσαμπά και από την αναπλασμένη Πλατεία Ελευθέρνης στα Καμίνια μέχρι την Πλατεία Αναξαγόρα στο Ατσαλένιο και τη νέα παιδική χαρά.

👉 Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα:

– Τη Δευτέρα 22/11, θα βρεθώ στην Αθήνα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, για συνάντηση εργασίας για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης αστικών αποβλήτων από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

– Την Παρασκευή 27/11, ξεκινούν οι εκδηλώσεις «Χριστούγεννα στην πόλη 2026». Στις 20:00 στην Πλατεία Ελευθερίας σας περιμένει η Παιδική Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου, στις 20:15 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου θα ξεκινήσει την μουσική της διαδρομή από τη Λότζια προς την Πλατεία Ελευθερίας και στις 21:00, όλοι μαζί, θα μετρήσουν αντίστροφα για την φωταγώγηση του νέου Χριστουγεννιάτικου Δένδρου της πόλης μας. Αμέσως μετά, η βραδιά θα κορυφωθεί με τη συναυλία του αγαπημένου τραγουδοποιού Κωστή Μαραβέγια.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.