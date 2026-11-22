Αλέξης Καλοκαιρινός: «Αυτή τη βραδιά θα τη θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί συνδέεται με αρχικές σκέψεις που γίνονται πράξη. Αποτελεί την αφετηρία ενός ευρύτερου σχεδιασμού αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων»

Έναν καινούργιο, σύγχρονο και ασφαλή χώρο χαράς, παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης απέκτησαν τα παιδιά στο Ατσαλένιο. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και την Πρόεδρο της 4ης Δ.Κ Δωροθέα Βρούχου, παρέδωσαν σε χρήση το απόγευμα του Σαββάτου 21/11, τη νέα παιδική χαρά στην πλατεία Αναξαγόρα,

που υλοποιήθηκε με τη φροντίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, προσφέροντας μια πολύτιμη διέξοδο ψυχαγωγίας για τους μικρούς δημότες και τις οικογένειές τους σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της πόλης.

Κατά την άφιξή του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου που συνοδευόταν από τη σύζυγό του Άση Λυγερού, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Έδωσες νόημα στην πλατεία».

Το στιγμιότυπο που ξεχώρισε στην εκδήλωση ήταν η άμεση επαφή του Δημάρχου με τους μικρούς πρωταγωνιστές της βραδιάς. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός δεν δίστασε να μπει στο παιχνίδι, παίζοντας μπάλα με τα παιδιά που είχαν κατακλύσει την πλατεία. Στα εγκαίνια της νέα παιδικής χαράς

παραβρέθηκαν επίσης και οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Τσαγκαράκης, Φιλαρέτη Δαφέρμου –Χρονάκη, η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κώστας Πιλαφτσής, οι σύμβουλοι της 4ης Κοινότητας Ανθούλα Ζεάκη, Κώστας Τσαίνης, Μιχάλης Σφακιανάκης, Ξενοφών Φλόκος, εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου και πλήθος κόσμου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, συγκινημένος από την εικόνα της γεμάτης παιδιά πλατείας, περιέγραψε πώς η αρχική ιδέα του 2023, επισκεπτόμενος την περιοχή ως υποψήφιος Δήμαρχος, έγινε πραγματικότητα. Όπως σημείωσε, οι υφιστάμενες πεζοδρομήσεις λειτουργούσαν σωστά, οπότε αντί για μια

συνολική ανάπλαση, επιλέχθηκε η στοχευμένη δημιουργία της παιδικής χαράς, με προσεκτική οριοθέτηση ώστε να μην εμποδίζει τις οδεύσεις και να μην επιβαρύνει τα καταστήματα. «Μια πλατεία πρέπει να είναι πόλος έλξης και συγκέντρωσης, ώστε οι άνθρωποι να έχουν λόγο να έρχονται και

να αναπτύσσεται και η οικονομική κίνηση», τόνισε ο Δήμαρχος, προσθέτοντας με νόημα: «Δεν έχουμε ξαναδεί τόσα πολλά παιδιά εδώ στην πλατεία, κι όμως η γειτονιά έχει παιδιά. Ο Δήμος οφείλει να ασχολείται και με αυτό».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συλλογική προσπάθεια,

ευχαριστώντας όσους εργάστηκαν για το αποτέλεσμα, αλλά και γενικότερα για το έργο της Δημοτικής Αρχής, τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Σπυριδάκη, τους παριστάμενους Αντιδημάρχους Φιλαρέτη Χρονάκη – Δαφέρμου και Γιώργο Τσαγκαράκη, την Πρόεδρο της Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου και τους Κοινοτικούς Συμβούλους, καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη, όπως τη Σγουρίτσα Πιταροκοίλη.

«Τηλεφωνιόμασταν στις 7 το πρωί για να δούμε αν ήρθαν τα παιχνίδια ή αν μπήκε η περίφραξη. Αυτή είναι η ομορφιά του να δίνεις τον εαυτό σου στον Δήμο και αισθάνομαι ευλογημένος για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι βρισκόταν ο ίδιος στο σημείο και την

περασμένη Κυριακή κατά την τοποθέτηση του ελαστικού τάπητα. «Αυτή τη βραδιά θα τη θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί συνδέεται με αρχικές σκέψεις που γίνονται πράξη. Όμως προφανώς δεν θα μείνουμε εδώ. Εδώ η δουλειά γίνεται επειδή υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν, το παίρνουν επάνω τους

και το κάνουν έργο» τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί μόνο την αρχή για τη συνοικία, καθώς υπάρχουν ήδη στον σχεδιασμό και τον προϋπολογισμό του Δήμου κι άλλα έργα: «Από το σημείο αυτό μπορούμε να ξετυλίξουμε το νήμα για όλη τη συνοικία. Για παρεμβάσεις, τις οποίες πολλές από αυτές τις έχουμε όχι μόνο στο μυαλό μας, αλλά τις έχουμε και σε σχεδιασμό και σε προϋπολογισμό και θα προχωρήσουν».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, υπογράμμισε ότι η παρέμβαση στο Ατσαλένιο αποτελεί την αφετηρία ενός ευρύτερου σχεδιασμού αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της πολύωρης συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, Γιάννη Ανδρουλάκη. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μέχρι το 2027 να έχουν αποδοθεί στην πόλη σημαντικά έργα αναπλάσεων που θα λειτουργούν ως χώροι άθλησης,

παιχνιδιού και ανάσας για τις γειτονιές του Ηρακλείου. Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Δήμαρχος, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνολικά 22 μελέτες, εκ των οποίων οι 15 είναι ήδη ώριμες για υλοποίηση. Στη Νέα Αλικαρνασσό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η μεγάλη ανάπλαση ενός χώρου 6 στρεμμάτων που συνδυάζει άθληση, παιχνίδι και χαρακτηριστικά μικρού πάρκου, στον άξονα Πόρου – Μπεντεβή προβλέπονται παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία, όπως και στα Δειλινά, γύρω από την οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη, αλλά και στην περιοχή των Μεσαμπελιών και του Κορώνη Μαγαρά.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία και υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για τη συνεχή αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, τόνισε: «Σήμερα είναι μια μέρα ικανοποίησης για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δίνουμε έναν χώρο ασφαλή και όμορφο στα παιδιά και στις οικογένειές τους, για να μπορούν να χαίρονται το παιχνίδι.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της σημερινής προσπάθειας. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να παρέχουμε κάθε υπηρεσία που βελτιώνει τη ζωή των συνανθρώπων μας, και ιδιαιτέρως των παιδιών, που χαιρόμαστε μαζί τους όταν τα βλέπουμε να παίζουν με όρεξη και κέφι στις παιδικές χαρές».

Τη συγκίνηση και την ικανοποίησή της για τη δημιουργία της νέας παιδικής χαράς εξέφρασε και η Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου Δωροθέα Βρούχου, η οποία ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση του έργου που έδωσε ξανά πνοή στη γειτονιά: «Ακούμε τους κατοίκους εδώ και λένε ότι αυτό το σχέδιο έδωσε ζωή στην περιοχή. Απόψε η κεντρική πλατεία του

Ατσαλένιου, η πλατεία Αναξαγόρα, πραγματικά γιορτάζει, διότι ήταν ένα αίτημα των δημοτών εδώ και πολλά χρόνια να δώσουμε ζωή στην πλατεία και να φτιαχτεί η παιδική χαρά. Με την πρωτοβουλία του Δημάρχου μας, απόψε ζούμε όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του Δημάρχου μας, της Κοινότητάς μας, του Αντιδημάρχου κ. Σπυριδάκη και της κ. Πιταροκοίλη, διότι με κοινές προσπάθειες φέραμε αυτό το όμορφο

αποτέλεσμα. Η περιοχή ήταν ξεχασμένη και από σήμερα, όπως βλέπετε και εσείς, έχει πάρει μια καινούρια ζωή. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσα παιδιά εδώ».

Η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου ευχαρίστησε την εταιρεία EverGlow Events, το Μπουκέτο Μπαλόνια και το ζαχαροπλαστείο La Maison du Pain για τις ευγενικές προσφορές τους στην εκδήλωση.