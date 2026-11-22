Αλέξης Καλοκαιρινός: «Με τον εορταστικό διάκοσμο που φροντίσαμε να προμηθευτούμε, οι γιορτές φέτος θα είναι διαφορετικές ως προς το χρώμα και ως προς το φως με το οποίο θα μας περιβάλλουν στον δημόσιο χώρο»

Εντατικοποιούνται οι εργασίες για την εγκατάσταση του εορταστικού διάκοσμου στο Ηράκλειο, με την πόλη να ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της ενόψει των Χριστουγέννων. Η αρχή έγινε το πρωί της Κυριακής 22/11 στην πλατεία Ελευθερίας, όπου ξεκίνησε η συναρμολόγηση του νέου, ειδικής παραγγελίας Χριστουγεννιάτικου δέντρου ύψους 14,85 μέτρων, η οποία ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι.

Την εξέλιξη των εργασιών παρακολούθησε από κοντά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, καθώς και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι το νέο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αποτελεί την αφετηρία για την εγκατάσταση του νέου ριζικά ανανεωμένου εορταστικού διάκοσμου στην πόλη, σημειώνοντας: «Κυριακή πρωί στην καινούρια πλατεία Ελευθερίας στήνουμε το καινούριο μας δέντρο, το οποίο ήρθε κατά παραγγελία και συναρμολογείται με τη φροντίδα των συνεργατών και με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας,

του Αντιδημάρχου Δημήτρη Σπυριδάκη και του Μανόλη Αρχαύλη. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται σήμερα και γύρω από την οποία θα εξακτινωθεί όλος ο εορταστικός διάκοσμος που φροντίσαμε να προμηθευτούμε, έτσι ώστε οι γιορτές φέτος να είναι διαφορετικές ως προς το χρώμα και ως προς το φως με το οποίο θα μας περιβάλλουν στον δημόσιο χώρο».

Αναφερόμενος στην επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Αλέξης Καλοκαιρινός κάλεσε τους κατοίκους στην πλατεία Ελευθερίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: «Θέλω να καλέσω τους Ηρακλειώτες την ερχόμενη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου από τις 20:00, εδώ στην πλατεία, με την

παιδική χορωδία, με τη Φιλαρμονική του Δήμου και τον Κωστή Μαραβέγια για το γεγονός αυτό με το οποίο θα εγκαινιάσουμε τη γιορταστική περίοδο. Την περίοδο των Χριστουγέννων που θα την περάσουμε με αγάπη και αλληλεγγύη μαζί στην πόλη, μαζί στο Ηράκλειο».

Ο Δήμαρχος στάθηκε στον ρόλο της πλατείας Ελευθερίας ως ανοιχτού σημείου συνάντησης, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της φυσιογνωμίας της: «Η πλατεία Ελευθερίας πρέπει να χρησιμοποιείται σαν σκηνή, να υπάρχει πάντα ο χώρος για τη διάβαση, για τη συνάθροιση, χωρίς να γεμίζει από άλλες χρήσεις τις οποίες μπορούμε κάλλιστα μέσα σε αυτή την πόλη, εξασφαλίζοντας μία ευρυχωρία, να τις «διατάξουμε», στο κέντρο πάντα, σε κεντρικά σημεία και αυτό είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε και φέτος».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πρασίνου, Δημήτρης Σπυριδάκης, παρουσίασε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου δέντρου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάσταση του διάκοσμου έως τα μέσα Δεκεμβρίου, καθώς και τον εκτεταμένο χάρτη των οδών που θα

στολιστούν, λέγοντας: «Η βούληση της Δημοτικής Αρχής φέτος ήταν η συνολική αντικατάσταση του εορταστικού διάκοσμου της πόλης και στην κατεύθυνση αυτή η Τεχνική Υπηρεσία μελέτησε και σχεδίασε όλο αυτόν τον εορταστικό φωτισμό και διάκοσμο της πόλης. Περιλαμβάνει την

προμήθεια του εορταστικού διάκοσμου, που προφανώς είναι ιδιοκτησία του Δήμου, αλλά συγχρόνως περιλαμβάνει και την εγκατάσταση της υποδομής όπου θα δεχθεί τον εορταστικό διάκοσμο, την τοποθέτησή του και στη συνέχεια την απομάκρυνσή του σε χώρο του Δήμου, έτσι ώστε του χρόνου να έχουμε πάλι την εγκατάσταση του εορταστικού διάκοσμου».

Εξηγώντας πώς διασφαλίζεται η προστασία της αναπλασμένης πλατείας Ελευθερίας, ο Αντιδήμαρχος τόνισε: «Όσον αφορά την εγκατάσταση που βλέπουμε σήμερα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, δεν στηρίζεται πακτωμένα στο δάπεδο της πλατείας.

Υπάρχει μία ειδική κατασκευή στήριξης με τα λεγόμενα τσιμεντομπλόκ, τα οποία έχουν ένα βάρος περίπου 5 τόνους και πάνω σε αυτό στηρίζεται η όλη κατασκευή του δέντρου για να μην προκληθούν φθορές στο κατάστρωμα της πλατείας. Είναι σίγουρα πιο ψηλό, αν σκεφτείτε ότι το προηγούμενο δέντρο, μαζί με την πλατφόρμα που είχε τοποθετηθεί, είχε συνολικό ύψος τα 9 μέτρα. Σήμερα είναι 14,85 μέτρα