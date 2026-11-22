Μέσα από την απευθείας αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου και Ιωαννίνων.

Επεξεργασία βίντεο: Ελίνα Φαρσάρη

Με τις καλύτερες εντυπώσεις αναχώρησε από την Κρήτη η αντιπροσωπεία αρχών και φορέων των Ιωαννίνων, που βρέθηκαν στο Ηράκλειο τις προηγούμενες ημέρες, με κεντρικό στόχο την αεροπορική διασύνδεση των δύο πόλεων.

Οι επαφές που έγιναν, προεξάρχοντος σε τοπικό επίπεδο του προέδρου των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης Μιχάλη Βλατάκη, έθεσαν ισχυρές βάσεις για μονιμοποίηση των δρομολογίων από την Aegean σε εβδομαδιαία βάση, όλο το χρόνο!

Στην πτήση – τσάρτερ της επιστροφής στα Γιάννενα και τα 170 άτομα που την αποτελούσαν διαπνέοντας από τον ίδιο αέρα… αισιοδοξίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο νησί.

Αρχές και φορείς των Ιωαννίνων έγιναν κοινωνοί αυτού του κλίματος, λίγο πριν περάσουν την πύλη των αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”.

Τις θερμές ευχαριστίες του στην Κρήτη και το Ηράκλειο για τη “θαυμάσια φιλοξενία”, εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας.

“Φεύγω πολύ πιο δυνατός από την Κρήτη”, δήλωσε, εξηγώντας ότι η μαραθώνια προσπάθεια έχει αγκαλιαστεί δυναμικά και ουσιαστικά.

Στις αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται από την “ένωση” από… αέρος του Ηρακλείου με τα Γιάννενα και την Ήπειρο, εστίασε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ιωαννιτών, Χρήστος Τάτσης, επαινώντας τον Μιχάλη Βλατάκη για όλες τους τις ενέργειες- πρωτοβουλίες. Στάθηκε ακόμα στα κοινά χαρακτηριστικά και στους ιστορικούς δεσμούς της Κρήτης και της Ηπείρου.

“Έχουμε πολλά που μας συνδέουν” διαπίστωσε ο Μιχάλης Πλιάκος, Δήμαρχος Ζίτσας, υπογραμμίζοντας πως η ευκταία θετική εξέλιξη στο όλο εγχείρημα βάζει δυναμικά στο “παιχνίδι” και τη δυτική Ελλάδα και την Κρήτη.

Ο Θεόδωρος Βαντόλας, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, έκανε λόγο για ένα “όνειρο ζωής” που οδεύει στο να γίνει πραγματικότητα. “Σε μία ώρα θα ενώνεται το ένα άκρο της Ελλάδας με το άλλο” είπε, ευχόμενος το αίτημα να βρει την ανάλογη ανταπόκριση.

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