Ένα άτομο εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του Ι.Χ.

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/11) στη Σητεία, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 11 μ.μ., όταν όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και δύο ακόμη να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 68χρονος άνδρας ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένα ακόμη άτομο χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί, φέροντας βαριά τραύματα. Το τρίτο άτομο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων επιχείρησαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.https://www.cretalive.gr/