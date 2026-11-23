«Καλό σου ταξίδι, σύντροφε και φίλε Μανώλη…

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετήσαμε, πρόσφατα, τον αγαπητό μας σύντροφο και φίλο Μανώλη Πανακάκη, που έφυγε από κοντά μας ύστερα από μια δύσκολη μάχη με τα προβλήματα της υγείας του.

Έφυγε νωρίς, σε μια ηλικία που είχε ακόμη τόσα πολλά να ζήσει και να προσφέρει στην αγαπημένη του σύζυγο και στις δύο κόρες του, στην ευρύτερη οικογένειά του που τόσο αγαπούσε, στους συντρόφους του, στο Κόμμα μας, τον ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, και στην Κοινωνία.

Η απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Μας αφήνει, όμως, και τη σκέψη όλων εκείνων που θα μπορούσε ακόμη να προσφέρει με το φωτεινό του παράδειγμα, την εναργή παρουσία, τη συνεχή και αδιάλειπτη συμμετοχή και την πολύτιμη δράση του.

Στους δικούς του ανθρώπους εκφράζουμε, από καρδιάς, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες.

Αγαπητέ σύντροφε και φίλε Μανώλη, καλό σου ταξίδι.

Θα σε θυμόμαστε πάντα, με πολλή αγάπη και απέραντη ευγνωμοσύνη…».