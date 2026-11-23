Θέμα: Προκήρυξη 4ου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Ιστορίες για ν’ ακουστούν!» 2026-2027 από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

4oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός

«Ιστορίες για ν’ ακουστούν!»

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, όλες τις πληροφορίες και τις ΟΔΗΓΙΕΣ για το διαγωνισμό και ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έως 15-12-2026 στη διεύθυνση:

https://chaniafilmfestival.com/pmdia/

[υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

έγκριση Αρ. Πρ: 105031/ΓΔ4/04-08-2026]

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

με την συνεργασία και την υποστήριξη

Της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ τον 4ο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα:

«Ιστορίες για ν’ ακουστούν!» 2026-2027

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών σχολείων (τάξεις Γ΄ έως Στ΄), Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών (σχολικές τάξεις με τον/την αντίστοιχο/η εκπαιδευτικό ή μεμονωμένους μαθητές/μαθήτριες), δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, όλες τις πληροφορίες και τις ΟΔΗΓΙΕΣ για το διαγωνισμό και ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έως 15-12-2026 στη διεύθυνση:

https://chaniafilmfestival.com/pmdia/

Επικοινωνία –Πληροφορίες: chaniafilmfestival.edu@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ CFF

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Φωτογραφίες από το 14ο φεστιβάλ θα βρείτε ΕΔΩ: https://www.flickr.com/photos/cff/collections/72157726910564361/

Δείτε τα πάντα για το CFF14 : https://chaniafilmfestival.com/

Το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα

Ø τελούν υπό την Αιγίδα και υποστηρίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων,

Ø τελούν υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας – Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Τουρισμού.

Ø τελούν υπό την Αιγίδα και υποστηρίζονται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Ø έχουν ως Στρατηγικό και Οικονομικό Υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας [ΕΚΚΟΜΕΔ]

Ø υποστηρίζονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Ø αποτελούν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Ø σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης,

Ø

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ : TELEKOM

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ : ΕΡΤ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : AEGEAN AIRLINES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : ΑΝΕΚ LINES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : LETS DRIVE

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Ματθαίος Φραντζεσκάκης , Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Matthaios Frantzeskakis, CFF Director

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e-mail chaniafilmfestival@gmail.com

Mobile 0030 6974739122 Tel. 0030 2821074104

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