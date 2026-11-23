Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη νέας απόφασης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηρακλείου, βάσει του νέου πλαισίου προσλήψεων τακτικού προσωπικού των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιλογή επικουρικού τρόπου άσκησης, υποστηρικτικού προς τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, της αρμοδιότητας του Τμήματος Μουσικής Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου.

3. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ηρακλείου στο Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο της δράσης «Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας (Σ.Α.Α.)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2026».

4. Έγκριση διενέργειας, μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια Τόνερ-Μελάνια-Drum έτους 2026».

5. Έγκριση διενέργειας μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την : «Προμήθεια Μέσων Ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για δύο χρόνια».

6. Επικύρωση πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου».

7. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος των 24ου & 31ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου και επανάληψη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

8. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος των 49ου Δημοτικού & 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και επανάληψη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

9. Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνισμού για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων κλιμακοστασίων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ηρακλείου».

10. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Δαυίδ Μανουσάκη για την παραλλαγή -μετατόπιση δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε.

11. Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού έργων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έμμεσες και άμεσες πληρωμές.

12. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για διαγραφή προστίμων αυθαιρέτου.

13. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

14. Εισήγηση – διαπίστωση – εξειδίκευση πίστωσης του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

15. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για μεταφορά ποσών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ηρακλείου από την Τράπεζα ALPHA BANK στον λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

16. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ-Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ, Δ.Τ, Δ.Φ.

17. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ. το οποίο βεβαιώθηκε.

18. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. που έχουν επιβληθεί σε εταιρεία ενοικιαζόμενων οχημάτων.

19. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων.

20. Αποδοχή δωρεάς δύο έργων τέχνης του καλλιτέχνη κ. Κωνσταντίνου Περάκη προς τη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.

21. Έγκριση αποδοχής δωρεάς σχολικών ειδών από κατοίκους Δήμου Ηρακλείου