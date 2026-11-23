Πώς μπορεί το φως να αλλάξει τις ιδιότητες ενός υλικού; Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την αλληλεπίδραση για να δημιουργήσουμε νέα υλικά και να αναπτύξουμε καινοτόμες τεχνολογίες; Σε αυτά τα ερωτήματα φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις το νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο DINE (Dimensionally driven Insights for Nonlinear Optics and Engineered Materials),

το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2026, με συντονιστή το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 11 οργανισμοί από διαφορετικές χώρες, με συντονιστή τον Dr. David Gray και βασικούς συντελεστές τον Δρ. Μιχάλη Σταύρου και τη Δρ. Μαρία Φαρσάρη από το ΙΤΕ-ΙΗΔΛ.

Το DINE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe, μέσω της δράσης Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges (MSCA-SE). Με συνολικό προϋπολογισμό 976.950 ευρώ και διάρκεια τεσσάρων ετών, το έργο στοχεύει στην προώθηση της έρευνας στη μη γραμμική οπτική και στα προηγμένα υλικά, διερευνώντας νέους τρόπους ελέγχου και αξιοποίησης της αλληλεπίδρασης του φωτός με την ύλη.

Πώς αλληλεπιδρούν το φως και η ύλη;

Οι επιστήμονες του DINE θα μελετήσουν πώς το φως αλληλεπιδρά με προηγμένα υλικά και νανοδομές διαφορετικών διαστάσεων (1D, 2D και 3D) και πώς αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να μεταβάλει ή να ελέγξει τις ιδιότητές τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μη γραμμική οπτική, ένας κλάδος της φυσικής που εξετάζει πώς αλλάζει η συμπεριφορά ενός υλικού όταν εκτίθεται σε έντονο φως, όπως αυτό που παράγεται από ειδικά συστήματα λέιζερ.

Για τον σκοπό αυτό, οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν προηγμένα συστήματα λέιζερ και εξειδικευμένες τεχνικές φασματοσκοπίας υπερταχέων χρόνων, οι οποίες επιτρέπουν την παρακολούθηση εξαιρετικά γρήγορων διεργασιών, ακόμη και εκείνων που εξελίσσονται μέσα σε ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου.

Από τη βασική έρευνα σε εφαρμογές του μέλλοντος

Η κατανόηση και ο έλεγχος της αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών με πολλαπλές εφαρμογές. Μεταξύ των στόχων του DINE είναι η διερεύνηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων τρισδιάστατης εκτύπωσης, με τη χρήση ειδικών φωτοευαίσθητων υλικών (φωτορητινών) που δεν απαιτούν την προσθήκη φωτοεκκινητών.

Παράλληλα, η έρευνα θα συμβάλει στην ανάπτυξη υλικών με προοπτικές αξιοποίησης σε φωτοβολταϊκά συστήματα, στη φωτονική, στις οπτικές επικοινωνίες και σε τεχνολογίες οπτικής ανίχνευσης. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων απορροφητών κορεσμού, ειδικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή εξαιρετικά σύντομων παλμών λέιζερ, καθώς και ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων για εφαρμογές ανίχνευσης.

Επενδύοντας στη γνώση και τη διεθνή συνεργασία

Κεντρικό στοιχείο του DINE είναι η κινητικότητα και η ανταλλαγή ερευνητικού προσωπικού μεταξύ των οργανισμών-εταίρων. Μέσα από διεθνείς μετακινήσεις και κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, νέοι και έμπειροι ερευνητές θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία, θα αναπτύξουν νέες δεξιότητες και θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, συνδέοντας την επιστημονική έρευνα με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της βιομηχανίας.

Στο έργο συμμετέχουν, εκτός από το ΙΤΕ ως συντονιστή, το Πανεπιστήμιο του Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο), το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της Γαλλίας, το Πανεπιστήμιο του Βίλνιους (Λιθουανία), το Πανεπιστήμιο του Tampere (Φινλανδία), το Πανεπιστήμιο Insubria

(Ιταλία), το Πολυτεχνείο της Καταλονίας (Ισπανία), το Εθνικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ουκρανίας «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», το Πανεπιστήμιο Khalifa (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), το Swinburne University of Technology (Αυστραλία) και η εταιρεία οπτικών τεχνολογιών OPTOGAMA.

Συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς, όπως η φυσική, η επιστήμη των υλικών, η νανοτεχνολογία, η μη γραμμική οπτική και η μηχανική μάθηση, το DINE φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων της ύλης και στην ανάπτυξη τεχνολογιών με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον.