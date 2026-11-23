Παραδόθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου η ολοκληρωμένη μελέτη για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στην είσοδο του Οροπεδίου, κατά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργο Αθανασάκη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη βελτίωση της κυκλοφορίας στην είσοδο του Οροπεδίου Λασιθίου, διασφαλίζοντας ασφαλέστερη και ομαλότερη πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της μελέτης και η παράδοσή της στον Δήμο αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση ενός αναγκαίου έργου, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τους Δήμους και τοπικούς φορείς συνεχίζει να θέτει σε προτεραιότητα και να ωριμάζει έργα υποδομής, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση των τοπικών υποδομών.