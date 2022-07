ΧΑΝΙaRT 2022: Εγκαίνια το Σάββατο 9.7.2022, στις 20:30, της έκθεσης σύγχρονης τέχνης “21+1 ΑΚΡΟπολίτες το ’21+1”

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

21+1 ΑΚΡΟπολίτες το ΄21+1

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 στις 20:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ MATCH MORE

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 351 – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ

ΧΑΝΙΑ.- Η ομάδα «25+ ΑΚΡΟπολίτες», το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον, το Εικαστικό Πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2022 και η Αίθουσα Τέχνης Match More συνεργάζονται για την οργάνωση και την πραγματοποίηση της ομαδικής εικαστικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης «21+1 ΑΚΡΟπολίτες το ΄21+1» που θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Τέχνης Match More του Πλατανιά Χανίων, το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, στις 20:30, με ελεύθερη είσοδο.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Θεόδωρος Αρφάνης, Γρηγόρης Βασιλείου, Ευρυδίκη Βελαλοπούλου, Ιωάννα Βλάχου, Θοδωρής Γρέκας, Αθανάσιος Καλατζής, Ανδρέας Κοντονής, Ιωάννης-Πρόδρομος Κοτσιφάκος, Δημήτρης Μαστορόπουλος, Λεωνίδας Μιχαλάκος, Δανάη Νικολαΐδη-Κωτσάκη, Κώστας Ντάλλας, Παναγιώτα Πιτσιρή, Νικόλας Σφήκας, Άγγελος Σωτηρόπουλος, Αντώνης Τριανταφύλλου, Κώστας Τσιριντουλάκης, Αθηναίος-Βασίλης Τσιτσιμπάκος, Αντώνης Φουκαράς, Αντώνης Χιώτης και Δημήτρης Χουρδάκης.

Συντονισμός: Παναγιώτα Πιτσιρή.

Επιμέλεια: Νίκη Παπασπύρου.

Η απόφαση για τη δραστηριοποίηση της ομάδας «25+ ΑΚΡΟπολίτες» προέκυψε σαν επιτακτική ανάγκη επικοινωνίας τόσο μεταξύ των μελών όσο και με το κοινό. Διανύοντας την πρωτοφανή δύσκολη συνθήκη του εγκλεισμού, των άδειων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, της έλλειψης ζωντανών πολιτιστικών εκδηλώσεων και στην ουσία, της απειλής της ίδιας μας της ύπαρξης δημιουργήθηκε η ιδέα για μια νέα εικαστική έκθεση.

Με αφορμή τα διακόσια χρόνια από την επανάσταση του 1821, παρατηρώντας την ιστορική πορεία της χώρας στην συγκεκριμένη συγκυρία, αναδύεται η ευκαιρία επαναπροσδιορισμού και εύρεσης νέου προσανατολισμού για τον καθένα μας, και ως τέτοια ευκαιρία παρουσιάστηκε και η πρόκληση της νέας εικαστικής παραγωγής της ομάδας και συνεύρεσής της με το κοινό.

Μία πρόκληση για ένα νέο ξεκίνημα μέσα από το καλλιτεχνικό έργο και μια νέα συνεργασία με πηγή έμπνευσης την ελληνική επανάσταση, τη σύσταση του ελληνικού κράτους και τη σύγχρονη πραγματικότητα το έτος ΄21+1.

Η ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια της έκθεσης και μέλος της ομάδας «25+ ΑΚΡΟπολίτες» Νίκη Παπασπύρου σημειώνει: «Η νέα προσπάθεια των ΑΚΡΟπολιτών έχει στόχο να παρουσιάσει το πώς οι εικαστικοί-εργαζόμενοι στις εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης των μνημείων της Ακρόπολης και άλλων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, διαβάζουν την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και την μεταγράφουν στα έργα τους.

Οι ιδέες, τα πρόσωπα, τα γεγονότα, οι αλήθειες και οι μύθοι της Ελληνικής Επανάστασης γίνονται πηγή σκέψης, έμπνευσης και δημιουργίας. Το πώς διαβάζεται το Μνημείο (η Ακρόπολη) και η ιστορία του μέσα από τα αφηγήματα του επαναστατικού αγώνα. Ο κάθε δημιουργός μετουσιώνει, μέσα από το έργο του, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ιστορία.

Κάθε έργο αποτελεί έναν διαφορετικό στοχασμό πάνω στην έννοια της επανάστασης. Η ιδιαιτερότητα της εποχής μας επίσης φανερώνεται στις εικαστικές τους δημιουργίες. Σε μια περίοδο που επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την κριτική σκέψη, οι ΑΚΡΟπολίτες μέσα από τα έργα τους σκιαγραφούν την κοινή ιστορική βιωμένη εμπειρία, τα προβλήματα, τα ερωτήματα και τα συναισθήματα που όλοι αναγκαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Η έννοια της ατομικής και της συλλογικής έκφρασης σε έναν διαρκή και γόνιμο διάλογο. Η πολυμορφία και ο πλουραλισμός υφών και τεχνοτροπιών χαρακτηρίζουν τα έργα της έκθεσης. Η έκθεση γίνεται πεδίο στοχασμού για το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον. Η έκθεση λειτουργεί ως αφύπνιση για τη σημασία της ιστορικής γνώσης μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας».

Η έκθεση συνοδεύεται από έγχρωμο κατάλογο στον οποίο παρουσιάζονται τα συμμετέχοντα έργα τέχνης μαζί με κείμενα τεκμηρίωσης, αναλύσεις, ενημερώσεις και σχόλια.

Η πρώτη εκδοχή της έκθεσης παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2021 στην αίθουσα τέχνης ΠερίΤεχνών Καρτέρης της Αθήνας.

Η διοργάνωση της έκθεσης γίνεται από την ομάδα «25+ ΑΚΡΟπολίτες» και η παρουσίασή της γίνεται από την Αίθουσα Τέχνης Match More σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 10 χρόνων συνεχούς δράσης του εικαστικού προγράμματος ΧΑΝΙaRT-2022, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Δήμο Πλατανιά. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, κατασκευών και εγκαταστάσεων και η διάρκειά της θα είναι μέχρι τις 20 Αυγούστου 2022. Ανοικτά από Δευτέρα μέχρι Κυριακή 12:00-22:00 με ελεύθερη είσοδο.

Η ομάδα “25+ ΑΚΡΟπολίτες” δημιουργήθηκε ως μια πολυφωνική καλλιτεχνική συνάντηση με βασικό συνδετικό στοιχείο την κοινή εργασιακή σχέση των συντελεστών της και την καθημερινή τους συνύπαρξη στο χώρο της Ακρόπολης. Στην πορεία η ομάδα εμπλουτίστηκε με εργαζόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι ΑΚΡΟπολίτες είναι μια πολυφωνική καλλιτεχνική συλλογικότητα με τέσσερεις ιδιαίτερες εκθέσεις στο ενεργητικό της. Η δυναμική της συλλογικότητας στα χρόνια της οικονομικής και πολιτικής κρίσης, όριζε τον κοινό τόπο συνάντησης, εικαστικής έκφρασης, διάδρασης και διαλόγου. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, αρχικά, αλλά και με το κοινό, αποτελούσε το καίριο ζήτημα των ΑΚΡΟπολιτών. Το νέο τους εγχείρημα αποκτά ιδιάζουσα σημασία στο σήμερα, όταν όλος ο κόσμος ακόμα βρίσκεται αντιμέτωπος με την υγειονομική κρίση της πανδημίας COVID-19 και τις συνέπειες αυτής. Η δημιουργική διάθεση και το συλλογικό πνεύμα των ΑΚΡΟπολιτών έρχονται, άλλη μια φορά, ως αντίδραση και λύση σε αυτήν την ζοφερή πραγματικότητα. Οι εκθέσεις της ομάδας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον χάρη στην πολυμορφία και στον εικαστικό τους πλουραλισμό. Η ιδιαιτερότητα των καλλιτεχνικών μέσων και των υλικών σκιαγραφεί την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα κάθε δημιουργού.

Το σύμπλεγμα Πολιτισμού και Αναψυχής Match More δημιουργήθηκε το 2016 σε ένα σύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων στον Πλατανιά Χανίων. Αποτελείται από την Match More Art Gallery, την Match More Underground Gallery και το Match More Restaurant που διαθέτουν κήπο, εξώστες, άνετο parking και ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους. Η Match More Art Gallery φιλοδοξεί τόσο να προάγει τη σύγχρονη τέχνη σε όλες τις διαφορετικές μορφές κι εκδοχές της που περιλαμβάνουν τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη χαρακτική, το σχέδιο, το βίντεο, τις εγκαταστάσεις και τις performances, όσο και να εκπροσωπεί Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε εγχώριες ή διεθνείς εκθέσεις τέχνης, φόρουμ πολιτισμού και εικαστικές δράσεις. Παράλληλα με την εκθεσιακή δραστηριότητά της προγραμματίζει την ενεργή συμβολή της στην κοινότητα των καλλιτεχνών και στην ανάπτυξη του ευρύτερου πολιτιστικού πλαισίου διοργανώνοντας εργαστήρια, διαλέξεις, δράσεις και παρουσιάσεις που αφορούν στην τέχνη και στον τόπο.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ MATCH MORE

Δημοκρατίας 351, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη

Τ: +30 6977607580 & 6937383500

Ε-mail: matchmore.artgallery@gmail.com

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» δημιουργήθηκε με σκοπό να σώσει από την ερήμωση και τον αφανισμό το Παλιό Ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζυμπραγού στο Νομό Χανίων της Κρήτης. Στόχος της είναι να στεγάσει στους χώρους του εκδηλώσεις πολιτισμού, μετατρέποντάς το σε έναν τόπο μνήμης και ένα πεδίο δράσεων στην ενδοχώρα του νησιού.

Το κτίριο του Παλιού Ελαιουργείου αποτελείται από τον κεντρικό οικοδομικό πυρήνα που κατασκευάστηκε με λιθοδομή τη δεκαετία του 1920 και από πτέρυγες – δορυφόρους κατασκευασμένες σε διαδοχικές οικοδομικές φάσεις ως τη δεκαετία του 1970. Το 1980 σταμάτησε η λειτουργία του ως λιοτρίβι και αφέθηκε να καταρρέει γοργά. Κατά την ανασυγκρότησή του στόχος ήταν η διατήρηση των πρωταρχικών υλικών του κτιρίου με τον αυθεντικό τεχνολογικό του εξοπλισμό με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις. Ο μηχανικός εξοπλισμός του ελαιοτριβείου είναι Ελληνικής Κατασκευής(!) από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και διατηρήθηκε σαν σημείο μνήμης και αναφοράς των αρχικών λειτουργιών του χώρου.

Σήμερα το «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» είναι ένας πολυδιάστατος πολιτιστικός οργανισμός. Απαρτίζεται από την «Πινακοθήκη Εικαστικών Τεχνών Χανίων» που στόχο της έχει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παρουσίαση περιοδικών εικαστικών εκθέσεων, και το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων» που σκοπός του είναι η διαφύλαξη, η παρουσίαση και η ανάδειξη των μόνιμων συλλογών του «Ελαιουργείου» και η προώθηση μαζί με τη μελέτη των διαδραστικών επαφών της Σύγχρονης Τέχνης με τον Άνθρωπο. Παράλληλα από το «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» εκπορεύονται έξι μεγάλα προγράμματα Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Ανάπτυξης & Πολιτισμού: 1.«Ο Δρόμος των Μουσείων», 2.«Ο Κύκλος των Φαραγγιών», 3.«ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές στο Νομό Χανίων», 4.«Τέχνη & Οίνος – Τα Οινοποιεία Δυτικής Κρήτης δημιουργούν Πολιτισμό», 5.«Δημιουργική Φιλοξενία Καλλιτεχνών – Olivepress Art Residency» & 6.«Το Βήμα της Τέχνης».

Το παλιό λιοτρίβι που αναγεννήθηκε σε «Εργοστάσιο Τέχνης», βρίσκεται στο χωριό Δρομόνερο, 33 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων (30 λεπτά με το αυτοκίνητο), πάνω στον οδικό άξονα που οδηγεί στο γραφικό ψαροχώρι του Λιβυκού Πελάγους με τις μαγικές παραλίες: την Παλαιόχωρα.